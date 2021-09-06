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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове 6 сентября
2021-09-06T18:11+0300
2021-09-06T18:25+0300
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 466 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 392 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечено 16 случаев импорта инфекции: пять – из Турции, три - из Германии, два - из Португалии и по одному - из Греции, Ирландии, Израиля, Италии, России и США.Общее число случаев заражения в стране достигло 270 685.У медработников выявили 16 случаев инфицирования коронавирусом: у троих врачей, пяти медсестер и восьми сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 3936 тестов.В то же время за сутки выздоровело 338 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 259 499.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло девять человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6445.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210906/koronavirus-neizbezhnost-44508568.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

18:11 06.09.2021 (обновлено: 18:25 06.09.2021)
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© Photo : Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.roInstitutul Cantacuzino participă la diagnosticarea Covid-19
Institutul Cantacuzino participă la diagnosticarea Covid-19 - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 466 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 392 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Отмечено 16 случаев импорта инфекции: пять – из Турции, три - из Германии, два - из Португалии и по одному - из Греции, Ирландии, Израиля, Италии, России и США.
Общее число случаев заражения в стране достигло 270 685.
У медработников выявили 16 случаев инфицирования коронавирусом: у троих врачей, пяти медсестер и восьми сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 3936 тестов.

Всего в больницах находится 1260 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 123 (из них 19 подключен к аппаратам ИВЛ).

В то же время за сутки выздоровело 338 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 259 499.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло девять человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6445.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх
08:30
471
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Тест на коронавирус - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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Примэрия Кишинева закупит тесты на COVID-19 для учителей
15:45
176
1
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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