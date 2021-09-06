https://ru.sputnik.md/20210906/dele-falshivykh-sertifikaty-44522149.html

НАЦ - о деле фальшивых сертификатов: списки привитых не сразу выдали

НАЦ - о деле фальшивых сертификатов: списки привитых не сразу выдали

НАЦ о деле фальшивых сертификатов: списки привитых не сразу выдали

2021-09-06T13:37+0300

2021-09-06T13:37+0300

2021-09-06T13:37+0300

коронавирус

в молдове

молдова

национальный антикоррупционный центр

вакцинация

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) выступили с уточнением по расследованию ведомства в отношении коррупционных схем выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации. Как отметили в ведомстве, в связи с "предполагаемым бездействием НАЦ" они решили раскрыть переписку центра с Минздравом. По информации НАЦ, "только в начале этого месяца нынешний министр представил списки вакцинированных лиц, которые должны быть проанализированы в ходе начатого несколько месяцев назад расследования". Таким образом, как уверены в НАЦ, обвинения в адрес центра в бездействии являются спекуляцией и клеветой. В заключение в ведомстве пообещали информировать общественность о ходе расследования по этому делу.

https://ru.sputnik.md/20210906/falshivye-sertifikaty-44515934.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, вакцинация