https://ru.sputnik.md/20210906/dele-falshivykh-sertifikaty-44522149.html
НАЦ - о деле фальшивых сертификатов: списки привитых не сразу выдали
НАЦ - о деле фальшивых сертификатов: списки привитых не сразу выдали
НАЦ о деле фальшивых сертификатов: списки привитых не сразу выдали
2021-09-06T13:37+0300
2021-09-06T13:37+0300
2021-09-06T13:37+0300
коронавирус
в молдове
молдова
национальный антикоррупционный центр
вакцинация
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) выступили с уточнением по расследованию ведомства в отношении коррупционных схем выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации. Как отметили в ведомстве, в связи с "предполагаемым бездействием НАЦ" они решили раскрыть переписку центра с Минздравом. По информации НАЦ, "только в начале этого месяца нынешний министр представил списки вакцинированных лиц, которые должны быть проанализированы в ходе начатого несколько месяцев назад расследования". Таким образом, как уверены в НАЦ, обвинения в адрес центра в бездействии являются спекуляцией и клеветой. В заключение в ведомстве пообещали информировать общественность о ходе расследования по этому делу.
https://ru.sputnik.md/20210906/falshivye-sertifikaty-44515934.html
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, вакцинация
НАЦ - о деле фальшивых сертификатов: списки привитых не сразу выдали
В НАЦ посчитали безосновательными обвинения в бездействии ведомства и объяснили, почему расследование по выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации проходит так долго.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) выступили с уточнением по расследованию ведомства в отношении коррупционных схем выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации.
Как отметили в ведомстве, в связи с "предполагаемым бездействием НАЦ" они решили раскрыть переписку центра с Минздравом.
"До получения запроса Минздравом с 1 сентября НАЦ направил в министерство два запроса с просьбой предоставить списки привитых лиц. Ответ министерства был фактически отказом предоставить нам запрошенные данные, ссылаясь на защиту личных данных", – пояснили в ведомстве.
По информации НАЦ, "только в начале этого месяца нынешний министр представил списки вакцинированных лиц, которые должны быть проанализированы в ходе начатого несколько месяцев назад расследования".
Таким образом, как уверены в НАЦ, обвинения в адрес центра в бездействии являются спекуляцией и клеветой.
В заключение в ведомстве пообещали информировать общественность о ходе расследования по этому делу.