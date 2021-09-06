https://ru.sputnik.md/20210906/delon---o-smerti-belmondo-ya-absolyutno-podavlen-44544703.html

Делон - о смерти Бельмондо: "Я абсолютно подавлен"

Делон - о смерти Бельмондо: "Я абсолютно подавлен"

Ален Делон рассказал что чувствует после смерти Бельмондо

2021-09-06T21:50+0300

2021-09-06T21:50+0300

2021-09-06T21:50+0300

культура

в мире

франция

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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Звезда французского кино Ален Делон рассказал, что "абсолютно подавлен" смертью своего коллеги Жана-Поля Бельмондо, передает РИА Новости.Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.Два легендарных французских актера родились примерно в одно время и были одинаково популярны в стране и в мире. Актеров часто считали соперниками, при этом сам Делон ранее говорил, что "без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона — Бельмондо". Актеры не раз играли в одном фильме. Среди их общих работ - картины "Борсалино", "Один шанс на двоих", "Будь красивой и молчи".Жан-поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).

https://ru.sputnik.md/20210906/smi-soobschayut-o-smerti-frantsuzskogo-aktera-zhan-polya-belmondo-44535087.html

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