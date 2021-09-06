https://ru.sputnik.md/20210906/donos-prinuzhdat-uchiteley-k-vaktsinatsii--vne-zakona-44453427.html
Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона
Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона
Председатель Федерации профсоюзов образования и науки рассказал о разделении педагогов на два лагеря и о безрезультатных попытках профсоюзов изменить напряженную ситуацию.
2021-09-06T08:00+0300
2021-09-06T08:00+0300
2021-09-06T08:16+0300
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Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона
Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона
Он подчеркнул, что для возобновления нормального учебного года в классах Федерация профсоюзов не отрицает необходимости общей вакцинации. В то же время профсоюзы категорически отрицают насильственную вакцинацию, так как это противоречит в том числе и здравому смыслу. Конвенция Международной Организации Труда №155, статья 21 - о безопасности и гигиене труда в производственной среде - говорит о невозможности наложения на сотрудников затрат по обеспечению безопасности рабочего места, сюда также входят маски, санитайзеры и тесты.Когда об этом объявили, продолжил Донос, Федерация профсоюзов выпустила информационное сообщение, которое и привлекло внимание общества к этой проблеме. С федерацией вполне можно было проконсультироваться, и тогда, может быть, сейчас бы не было этого 6-го пункта, который мы требуем отменить.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона
08:00 06.09.2021 (обновлено: 08:16 06.09.2021)
Председатель Федерации профсоюзов образования и науки рассказал о разделении педагогов на два лагеря и о безрезультатных попытках профсоюзов изменить напряженную ситуацию.
"К сожалению, ситуация напряженная. Мы получаем очень много звонков и обращений в связи с давлением на учителей. Невольно, общество разделило педагогов на два лагеря - вакцинированных и невакцинированных. Мы категорически против такого разделения", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова председатель Федерации профсоюзов образования и науки Геннадий Донос.
Он подчеркнул, что для возобновления нормального учебного года в классах Федерация профсоюзов не отрицает необходимости общей вакцинации. В то же время профсоюзы категорически отрицают насильственную вакцинацию, так как это противоречит в том числе и здравому смыслу. Конвенция Международной Организации Труда №155, статья 21 - о безопасности и гигиене труда в производственной среде - говорит о невозможности наложения на сотрудников затрат по обеспечению безопасности рабочего места, сюда также входят маски, санитайзеры и тесты.
"Меры, быть может, и правильные. Только когда говорят о том, что технический работник из зарплаты в 3 тысячи леев должен оплатить тесты стоимостью 1500-1600 леев – это уже за гранью разумного. Мы считаем, что это нарушает международные трудовые права, а также трудовое законодательство Республики Молдова", - убежден эксперт.
Когда об этом объявили, продолжил Донос, Федерация профсоюзов выпустила информационное сообщение, которое и привлекло внимание общества к этой проблеме. С федерацией вполне можно было проконсультироваться, и тогда, может быть, сейчас бы не было этого 6-го пункта, который мы требуем отменить.
"В сообщении мы заявили, что проконсультируемся с коллективами и создадим коллегиальный орган – исполнительное бюро профсоюза, на котором примем решение. 24 августа на заседании мы утвердили обращение к комиссии и министру здравоохранения. На второй день мы обратились к премьер-министру Наталье Гаврилица с тем, чтобы обсудить этот вопрос, найти компромисс и отменить 6-ю статью, так как она противоречит всем нормам Трудового кодекса и трудового права", - заключил собеседник.