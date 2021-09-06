https://ru.sputnik.md/20210906/donos-prinuzhdat-uchiteley-k-vaktsinatsii--vne-zakona-44453427.html

Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона

Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона

Председатель Федерации профсоюзов образования и науки рассказал о разделении педагогов на два лагеря и о безрезультатных попытках профсоюзов изменить напряженную ситуацию.

2021-09-06T08:00+0300

2021-09-06T08:00+0300

2021-09-06T08:16+0300

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Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона

Он подчеркнул, что для возобновления нормального учебного года в классах Федерация профсоюзов не отрицает необходимости общей вакцинации. В то же время профсоюзы категорически отрицают насильственную вакцинацию, так как это противоречит в том числе и здравому смыслу. Конвенция Международной Организации Труда №155, статья 21 - о безопасности и гигиене труда в производственной среде - говорит о невозможности наложения на сотрудников затрат по обеспечению безопасности рабочего места, сюда также входят маски, санитайзеры и тесты.Когда об этом объявили, продолжил Донос, Федерация профсоюзов выпустила информационное сообщение, которое и привлекло внимание общества к этой проблеме. С федерацией вполне можно было проконсультироваться, и тогда, может быть, сейчас бы не было этого 6-го пункта, который мы требуем отменить.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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