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https://ru.sputnik.md/20210906/dtp-nasmert-gagauzii-44514353.html
Ни дня без аварий: мужчина разбился насмерть в Гагаузии
Ни дня без аварий: мужчина разбился насмерть в Гагаузии
ДТП в Комрате водитель погиб на месте
2021-09-06T09:29+0300
2021-09-06T09:36+0300
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В Гагаузии машина врезалась в дерево, в результате водитель погиб. Авария произошла в Комратском районе.Как отметили в полиции, вызов поступил в 23.00 в воскресенье. По данным следствия, ДТП произошло между селами Конгаз и Бешалма"Установлено, что мужчина 38 лет не справился с управлением и врезался в дерево, съехав с проезжей части", – говорится в сообщении полиции.В результате столкновения водитель погиб на месте. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
https://ru.sputnik.md/20210905/smertelnoe-dtp-v-komrate-voditel-umer-na-meste-44503866.html
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в молдове, молдова, комрат, гагаузия, дтп

Ни дня без аварий: мужчина разбился насмерть в Гагаузии

09:29 06.09.2021 (обновлено: 09:36 06.09.2021)
227
© Photo : Poliția Republicii MoldovaДТП в Комратском районе
ДТП в Комратском районе - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Еще одно смертельное ДТП произошло на юге страны.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В Гагаузии машина врезалась в дерево, в результате водитель погиб. Авария произошла в Комратском районе.
Как отметили в полиции, вызов поступил в 23.00 в воскресенье. По данным следствия, ДТП произошло между селами Конгаз и Бешалма
"Установлено, что мужчина 38 лет не справился с управлением и врезался в дерево, съехав с проезжей части", – говорится в сообщении полиции.
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
Общество
Смертельное ДТП в Комрате: водитель погиб на месте
Вчера, 14:30
313
В результате столкновения водитель погиб на месте. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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