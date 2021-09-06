https://ru.sputnik.md/20210906/dtp-nasmert-gagauzii-44514353.html

Ни дня без аварий: мужчина разбился насмерть в Гагаузии

Ни дня без аварий: мужчина разбился насмерть в Гагаузии

ДТП в Комрате водитель погиб на месте

2021-09-06T09:29+0300

2021-09-06T09:29+0300

2021-09-06T09:36+0300

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В Гагаузии машина врезалась в дерево, в результате водитель погиб. Авария произошла в Комратском районе.Как отметили в полиции, вызов поступил в 23.00 в воскресенье. По данным следствия, ДТП произошло между селами Конгаз и Бешалма"Установлено, что мужчина 38 лет не справился с управлением и врезался в дерево, съехав с проезжей части", – говорится в сообщении полиции.В результате столкновения водитель погиб на месте. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

https://ru.sputnik.md/20210905/smertelnoe-dtp-v-komrate-voditel-umer-na-meste-44503866.html

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2021

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Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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