https://ru.sputnik.md/20210906/est-rost-natsbank-moldovy-rasskazal-naskolko-uvelichilis-valyutnye-rezervy-strany-44526184.html

Есть рост: Нацбанк Молдовы рассказал, насколько увеличились валютные резервы страны

Есть рост: Нацбанк Молдовы рассказал, насколько увеличились валютные резервы страны

Насколько увеличились валютные резервы Молдовы

2021-09-06T17:45+0300

2021-09-06T17:45+0300

2021-09-06T17:45+0300

экономика

в молдове

валютные резервы

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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Официальные резервные активы Республики Молдова по состоянию на конец августа составили 3976,11 миллиона долларов США, увеличившись в сравнении с июлем на 212,61 миллиона долларов. Информацию Национальный банк Молдовы (НБМ) представил в понедельник.Согласно данным НБМ, рост официальных резервных активов произошел за счет:Прочий чистый приток валюты составил 0,13 миллиона долларов США.Согласно НБМ, в текущем году официальные резервные активы Республики Молдова увеличились на 23,7%.

https://ru.sputnik.md/20210806/glava-natsbanka-predstavil-novyy-otchet-inflyatsii-moldova-43679045.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, валютные резервы