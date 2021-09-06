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Есть рост: Нацбанк Молдовы рассказал, насколько увеличились валютные резервы страны
Есть рост: Нацбанк Молдовы рассказал, насколько увеличились валютные резервы страны
Насколько увеличились валютные резервы Молдовы
2021-09-06T17:45+0300
2021-09-06T17:45+0300
экономика
в молдове
валютные резервы
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Официальные резервные активы Республики Молдова по состоянию на конец августа составили 3976,11 миллиона долларов США, увеличившись в сравнении с июлем на 212,61 миллиона долларов. Информацию Национальный банк Молдовы (НБМ) представил в понедельник.Согласно данным НБМ, рост официальных резервных активов произошел за счет:Прочий чистый приток валюты составил 0,13 миллиона долларов США.Согласно НБМ, в текущем году официальные резервные активы Республики Молдова увеличились на 23,7%.
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в молдове, валютные резервы

Есть рост: Нацбанк Молдовы рассказал, насколько увеличились валютные резервы страны

17:45 06.09.2021
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© Sputnik / Мирослав РотарьНациональный банк Молдовы
Национальный банк Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Нацбанк Молдовы отчитался о состоянии валютных резервов республики на конец августа.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Официальные резервные активы Республики Молдова по состоянию на конец августа составили 3976,11 миллиона долларов США, увеличившись в сравнении с июлем на 212,61 миллиона долларов. Информацию Национальный банк Молдовы (НБМ) представил в понедельник.
Национальный банк Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Экономика
Глава Нацбанка представил новый отчет об инфляции в Молдове
6 августа, 18:50
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Согласно данным НБМ, рост официальных резервных активов произошел за счет:
регистрации средств в форме специальных прав заимствования (СДР), выделенных МВФ для финансирования потребностей государственного бюджета, - 234,48 миллиона долларов США;
чистого притока, связанного с обязательными резервами иностранной валюты лицензированных банков: 26,40 миллиона долларов США;
оформления займов и грантов в пользу Министерства финансов Республики Молдова для инвестиционных проектов: 1,95 миллиона долларов США;
чистого притока средств на счет Офиса управления программами внешней помощи: 0,77 миллиона долларов США;
доходов от валютного управления: 0,47 млн ​​долларов США;
переоценки ценных бумаг инвестиционного портфеля: 0,28 млн долларов США;
Прочий чистый приток валюты составил 0,13 миллиона долларов США.
Согласно НБМ, в текущем году официальные резервные активы Республики Молдова увеличились на 23,7%.
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