https://ru.sputnik.md/20210906/falshivye-sertifikaty-44515934.html

Чебан: нужно сделать публичными случаи выдачи фальшивых сертификатов

Чебан: нужно сделать публичными случаи выдачи фальшивых сертификатов

Ион Чебан призвал сделать публичными все случаи выдачи фальшивых сертификатов

2021-09-06T10:35+0300

2021-09-06T10:35+0300

2021-09-06T10:35+0300

в молдове

кишинев

вакцинация

коронавирус

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан недоволен тем, как оценивают работу медиков после того, как стало известно о раскрытии схем по выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации. Градоначальник призвал не судить всех врачей по одному.В связи с этим на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник Чебан призвал сделать все случаи нарушений публичными.По его словам, на данный момент проходят масштабные проверки медицинских работников, что пугает и унижает невиновных врачей.Он подчеркнул, что власти говорят о тысячах случаев фальсификации сертификатов, но ни один случай не сделали публичным. Чебан уточнил, что если есть конкретные нарушения, то их нужно расследовать и рассказать о них обществу.В то же время Чебан обратился и к гражданам, купившим свои сертификаты о вакцинации.Напомним, первого сентября правоохранительные органы открыли первые пять уголовных дел по выдаче фальшивых документов о прохождении вакцинации против коронавируса.В делах фигурируют лица, выдававшие также негативные результаты тестов или же перевозившие через границу людей, про которых было известно, что они имеют фальшивые документы.

https://ru.sputnik.md/20210904/kuda-puskayut-s-moldavskim-covid-sertifikatom-midei-obnovilo-informatsiyu-44486175.html

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в молдове, кишинев, вакцинация