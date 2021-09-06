https://ru.sputnik.md/20210906/falshivye-sertifikaty-44515934.html
Чебан: нужно сделать публичными случаи выдачи фальшивых сертификатов
Чебан: нужно сделать публичными случаи выдачи фальшивых сертификатов
Ион Чебан призвал сделать публичными все случаи выдачи фальшивых сертификатов
2021-09-06T10:35+0300
2021-09-06T10:35+0300
2021-09-06T10:35+0300
в молдове
кишинев
вакцинация
коронавирус
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан недоволен тем, как оценивают работу медиков после того, как стало известно о раскрытии схем по выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации. Градоначальник призвал не судить всех врачей по одному.В связи с этим на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник Чебан призвал сделать все случаи нарушений публичными.По его словам, на данный момент проходят масштабные проверки медицинских работников, что пугает и унижает невиновных врачей.Он подчеркнул, что власти говорят о тысячах случаев фальсификации сертификатов, но ни один случай не сделали публичным. Чебан уточнил, что если есть конкретные нарушения, то их нужно расследовать и рассказать о них обществу.В то же время Чебан обратился и к гражданам, купившим свои сертификаты о вакцинации.Напомним, первого сентября правоохранительные органы открыли первые пять уголовных дел по выдаче фальшивых документов о прохождении вакцинации против коронавируса.В делах фигурируют лица, выдававшие также негативные результаты тестов или же перевозившие через границу людей, про которых было известно, что они имеют фальшивые документы.
https://ru.sputnik.md/20210904/kuda-puskayut-s-moldavskim-covid-sertifikatom-midei-obnovilo-informatsiyu-44486175.html
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в молдове, кишинев, вакцинация
Чебан: нужно сделать публичными случаи выдачи фальшивых сертификатов
По мнению кишиневского градоначальника, с врачами поступают несправедливо, считая всех коррумпированными из-за нескольких случаев нарушений.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан недоволен тем, как оценивают работу медиков после того, как стало известно о раскрытии схем по выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации. Градоначальник призвал не судить всех врачей по одному.
В связи с этим на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник Чебан призвал сделать все случаи нарушений публичными.
По его словам, на данный момент проходят масштабные проверки медицинских работников, что пугает и унижает невиновных врачей.
Были отправлены команды со скрытыми камерами, чтобы предлагать медикам поставить вакцину только на бумаге, и только когда врачи сказали, что вызовут полицию, проверяющие представились. <..> Сразу подчеркну – никого не защищаю, не исключаю, что такие случаи бывали, слышали и мы, что такое происходило, но это не дает права говорить, что все врачи коррумпированы.
Он подчеркнул, что власти говорят о тысячах случаев фальсификации сертификатов, но ни один случай не сделали публичным. Чебан уточнил, что если есть конкретные нарушения, то их нужно расследовать и рассказать о них обществу.
В то же время Чебан обратился и к гражданам, купившим свои сертификаты о вакцинации.
"Если вы незаконно оплатили паспорт о вакцинации, не получив саму прививку, вы введены в базу данных. И если вы захотите в какой-то день действительно поставить себе вакцину, то у вас не получится этого сделать", – предупредил примар.
Напомним, первого сентября правоохранительные органы открыли первые пять уголовных дел по выдаче фальшивых документов о прохождении вакцинации против коронавируса.
В делах фигурируют лица, выдававшие также негативные результаты тестов или же перевозившие через границу людей, про которых было известно, что они имеют фальшивые документы.