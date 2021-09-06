https://ru.sputnik.md/20210906/fedor-emelyanenko-zaymetsya-sadovodstvom-44543102.html
Федор Емельяненко займется садоводством
Федор Емельяненко займется садоводством
Федор Емельяненко займется садоводством
2021-09-06T22:46+0300
2021-09-06T22:46+0300
2021-09-06T22:46+0300
спорт
в мире
россия
федор емельяненко
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, сообщил РИА Новости представитель приемной комиссии вуза.По его словам, подавшим документы предстоит сдать несколько экзаменов, по итогам которых в конце сентября пройдет зачисление. Экзамены в магистратуру начинаются на следующей неделе.Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный - по версии RINGS, двукратный - по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.
https://ru.sputnik.md/20180429/emelianenko-pobeda-boi-mir-bellator-18878511.html
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в мире, россия, федор емельяненко
Федор Емельяненко займется садоводством
Многократный чемпион мира в смешанных единоборствах подал документы в аграрный университет.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik.
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, сообщил РИА Новости
представитель приемной комиссии вуза.
"Емельяненко подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура "Садоводство", на заочное отделение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подавшим документы предстоит сдать несколько экзаменов, по итогам которых в конце сентября пройдет зачисление. Экзамены в магистратуру начинаются на следующей неделе.
Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный - по версии RINGS, двукратный - по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.