https://ru.sputnik.md/20210906/fedor-emelyanenko-zaymetsya-sadovodstvom-44543102.html

Федор Емельяненко займется садоводством

Федор Емельяненко займется садоводством

Федор Емельяненко займется садоводством

2021-09-06T22:46+0300

2021-09-06T22:46+0300

2021-09-06T22:46+0300

спорт

в мире

россия

федор емельяненко

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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, сообщил РИА Новости представитель приемной комиссии вуза.По его словам, подавшим документы предстоит сдать несколько экзаменов, по итогам которых в конце сентября пройдет зачисление. Экзамены в магистратуру начинаются на следующей неделе.Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный - по версии RINGS, двукратный - по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

https://ru.sputnik.md/20180429/emelianenko-pobeda-boi-mir-bellator-18878511.html

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в мире, россия, федор емельяненко