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В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
2021-09-06T15:21+0300
2021-09-06T15:21+0300
россия
великая отечественная война
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В Генпрокуратуре РФ подготовили законопроект, закрепляющий понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Об этом рассказал российский генпрокурор Игорь Краснов в ходе международного форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", сообщает РИА Новости.Краснов отметил, что документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".Кроме того, по словам российского генпрокурора, предусмотрено введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.Ранее генпрокурор предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Это, по его словам, расширит возможности противодействия таким явлениям, позволит устранить пробелы в правовом регулировании и будет иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне ".Организаторы проекта "Без срока давности" в июне этого года подготовили петицию, призывающую международное сообщество признать преступления нацистов против граждан СССР в годы Второй мировой войны геноцидом советского народа.
https://ru.sputnik.md/20210706/V-Rostovskoy-oblasti-naydeny-ostanki-zamuchennykh-natsistami-mirnykh-zhiteley-35383372.html
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великая отечественная война

В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"

15:21 06.09.2021
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Генпрокуратура России подготовила документ, призванный закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В Генпрокуратуре РФ подготовили законопроект, закрепляющий понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Об этом рассказал российский генпрокурор Игорь Краснов в ходе международного форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", сообщает РИА Новости.
Краснов отметил, что документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".
Свечи и цветы, возложенные во время акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 06.07.2021
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6 июля, 10:20
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Кроме того, по словам российского генпрокурора, предусмотрено введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.
Ранее генпрокурор предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Это, по его словам, расширит возможности противодействия таким явлениям, позволит устранить пробелы в правовом регулировании и будет иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне ".
Организаторы проекта "Без срока давности" в июне этого года подготовили петицию, призывающую международное сообщество признать преступления нацистов против граждан СССР в годы Второй мировой войны геноцидом советского народа.
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