https://ru.sputnik.md/20210906/genotsid-narodov-sssr-44528798.html
В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
2021-09-06T15:21+0300
2021-09-06T15:21+0300
2021-09-06T15:21+0300
россия
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2893/68/28936895_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_44b1a3502036b839664c794a4ba1925a.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В Генпрокуратуре РФ подготовили законопроект, закрепляющий понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Об этом рассказал российский генпрокурор Игорь Краснов в ходе международного форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", сообщает РИА Новости.Краснов отметил, что документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".Кроме того, по словам российского генпрокурора, предусмотрено введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.Ранее генпрокурор предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Это, по его словам, расширит возможности противодействия таким явлениям, позволит устранить пробелы в правовом регулировании и будет иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне ".Организаторы проекта "Без срока давности" в июне этого года подготовили петицию, призывающую международное сообщество признать преступления нацистов против граждан СССР в годы Второй мировой войны геноцидом советского народа.
https://ru.sputnik.md/20210706/V-Rostovskoy-oblasti-naydeny-ostanki-zamuchennykh-natsistami-mirnykh-zhiteley-35383372.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2893/68/28936895_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_e2b494a2fd413d78d4a6c4764d28a57d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
великая отечественная война
В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
Генпрокуратура России подготовила документ, призванный закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik.
В Генпрокуратуре РФ подготовили законопроект, закрепляющий понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Об этом рассказал российский генпрокурор Игорь Краснов в ходе международного форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", сообщает РИА Новости
.
Краснов отметил, что документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".
Кроме того, по словам российского генпрокурора, предусмотрено введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.
Ранее генпрокурор предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Это, по его словам, расширит возможности противодействия таким явлениям, позволит устранить пробелы в правовом регулировании и будет иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне ".
Организаторы проекта "Без срока давности" в июне этого года подготовили петицию, призывающую международное сообщество признать преступления нацистов против граждан СССР в годы Второй мировой войны геноцидом советского народа.