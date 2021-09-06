https://ru.sputnik.md/20210906/genprokuratura-azyasneniy-vsb-44518173.html

Генпрокуратура требует разъяснений от ВСБ по последнему постановлению

Генпрокуратура требует разъяснений от ВСБ по последнему постановлению

Генпрокуратура требуют разъяснений от ВСБ по последнему постановлению

2021-09-06T11:41+0300

2021-09-06T11:41+0300

2021-09-06T11:47+0300

в молдове

общество

молдова

генеральная прокуратура

высший совет безопасности

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура потребовала разъяснений по поводу постановления Высшего совета безопасности (ВСБ) от 10 августа. Как отметили в ведомстве, прокуратура направила председателю ВСБ запрос о предоставлении фактологической информации, на которой основывается вывод членов совета.Как напомнили в Генпрокуратуре, в постановлении в ВСБ говорится, что "многочисленные случаи задержки расследования резонансных дел создают возможность для уклонения от уголовного наказания лиц, причастных к делам о коррупции в крупных и особо крупных размерах", также это "подрывает доверие, функциональность и авторитет правоохранительных органов в стране, выполняющих функции предотвращения, мониторинга и вмешательства". Помимо этого, в Генпрокуратуре напомнили другую часть постановления, где говорится, что "уязвимость органов уголовного преследования, продемонстрированная неэффективностью и вмешательством внешних интересов в их деятельность, напрямую вредит безопасности и благополучию государства".Как рассказали в ведомстве, на заседании ВСБ был лишь один заместитель генпрокурора, представивший общую информацию, в ответ на что было получено множество вопросов, заявлений с политическим подтекстом и необоснованной критики."Поскольку представитель прокуратуры отказался отчитываться по отдельным делам, обсуждения ограничились интерпретацией неофициальной информации и субъективными оценками деятельности прокуратуры", – говорится в сообщении ведомства.Кроме того, Генпрокуратура запросила информацию из нормативных актов, которая позволяет ВСБ запрашивать у прокуроров отчеты по расследованию уголовных дел. В связи с этим в Генпрокуратуре призвали на следующем заседании ВСБ изучить все законные нормы.

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https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, высший совет безопасности