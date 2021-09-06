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https://ru.sputnik.md/20210906/genprokuratura-azyasneniy-vsb-44518173.html
Генпрокуратура требует разъяснений от ВСБ по последнему постановлению
Генпрокуратура требует разъяснений от ВСБ по последнему постановлению
Генпрокуратура требуют разъяснений от ВСБ по последнему постановлению
2021-09-06T11:41+0300
2021-09-06T11:47+0300
в молдове
общество
молдова
генеральная прокуратура
высший совет безопасности
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура потребовала разъяснений по поводу постановления Высшего совета безопасности (ВСБ) от 10 августа. Как отметили в ведомстве, прокуратура направила председателю ВСБ запрос о предоставлении фактологической информации, на которой основывается вывод членов совета.Как напомнили в Генпрокуратуре, в постановлении в ВСБ говорится, что "многочисленные случаи задержки расследования резонансных дел создают возможность для уклонения от уголовного наказания лиц, причастных к делам о коррупции в крупных и особо крупных размерах", также это "подрывает доверие, функциональность и авторитет правоохранительных органов в стране, выполняющих функции предотвращения, мониторинга и вмешательства". Помимо этого, в Генпрокуратуре напомнили другую часть постановления, где говорится, что "уязвимость органов уголовного преследования, продемонстрированная неэффективностью и вмешательством внешних интересов в их деятельность, напрямую вредит безопасности и благополучию государства".Как рассказали в ведомстве, на заседании ВСБ был лишь один заместитель генпрокурора, представивший общую информацию, в ответ на что было получено множество вопросов, заявлений с политическим подтекстом и необоснованной критики."Поскольку представитель прокуратуры отказался отчитываться по отдельным делам, обсуждения ограничились интерпретацией неофициальной информации и субъективными оценками деятельности прокуратуры", – говорится в сообщении ведомства.Кроме того, Генпрокуратура запросила информацию из нормативных актов, которая позволяет ВСБ запрашивать у прокуроров отчеты по расследованию уголовных дел. В связи с этим в Генпрокуратуре призвали на следующем заседании ВСБ изучить все законные нормы.
https://ru.sputnik.md/20210906/churya-pobeda-genprokuratury-prineset-v-stranu-bolshe-demokratii-44510896.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, высший совет безопасности

Генпрокуратура требует разъяснений от ВСБ по последнему постановлению

11:41 06.09.2021 (обновлено: 11:47 06.09.2021)
326
© Sputnik / Mihai CarausГенеральная прокуратура
Генеральная прокуратура - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Генпрокуратуре указали на множество неясностей в постановлении Высшего совета безопасности по итогам заседания, проведенного в августе.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура потребовала разъяснений по поводу постановления Высшего совета безопасности (ВСБ) от 10 августа. Как отметили в ведомстве, прокуратура направила председателю ВСБ запрос о предоставлении фактологической информации, на которой основывается вывод членов совета.
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Как напомнили в Генпрокуратуре, в постановлении в ВСБ говорится, что "многочисленные случаи задержки расследования резонансных дел создают возможность для уклонения от уголовного наказания лиц, причастных к делам о коррупции в крупных и особо крупных размерах", также это "подрывает доверие, функциональность и авторитет правоохранительных органов в стране, выполняющих функции предотвращения, мониторинга и вмешательства". Помимо этого, в Генпрокуратуре напомнили другую часть постановления, где говорится, что "уязвимость органов уголовного преследования, продемонстрированная неэффективностью и вмешательством внешних интересов в их деятельность, напрямую вредит безопасности и благополучию государства".

"О каких многочисленных делах идет речь, какие именно институты бездействовали, в какой мере и какие случаи представляют собой случаи вмешательства каких-либо внешних интересов? В случае отсутствия таких материалов прокуратура уважительно просит сообщить, на чем было основано решение ВСБ", – заявили в Генпрокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, на заседании ВСБ был лишь один заместитель генпрокурора, представивший общую информацию, в ответ на что было получено множество вопросов, заявлений с политическим подтекстом и необоснованной критики.
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"Поскольку представитель прокуратуры отказался отчитываться по отдельным делам, обсуждения ограничились интерпретацией неофициальной информации и субъективными оценками деятельности прокуратуры", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Генпрокуратура запросила информацию из нормативных актов, которая позволяет ВСБ запрашивать у прокуроров отчеты по расследованию уголовных дел. В связи с этим в Генпрокуратуре призвали на следующем заседании ВСБ изучить все законные нормы.
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