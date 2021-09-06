https://ru.sputnik.md/20210906/glava-midei-moldovy-popesku-vstretitsya-s-prezidentom-rumynii-yokhanissom--44535642.html
Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом
Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом
Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом
2021-09-06T18:00+0300
2021-09-06T18:00+0300
2021-09-06T18:06+0300
политика
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мидеи
клаус йоханнис
нику попеску
в мире
молдова
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску по приглашению своего румынского коллеги Богдана Ауреску отправился в понедельник с двухдневным визитом в Бухарест.Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут консультации.Кроме того, у министра Попеску запланирована встреча с президентом Румынии Клаусом Йоханиссом. Министр Попеску также выступит на ежегодном Собрании румынских дипломатов. В ходе мероприятия состоится дискуссия "Устойчивость во время пандемии. Укрепление сотрудничества между партнерами", в которой среди прочих примет участие глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
https://ru.sputnik.md/20210906/posol-moldovy-44532465.html
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румыния, мидеи, клаус йоханнис, нику попеску, в мире, молдова
Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом
18:00 06.09.2021 (обновлено: 18:06 06.09.2021)
Глава молдавского внешнеполитического ведомства также проведет консультации с главой МИД соседней страны и поучаствует в ежегодном Собрании румынских дипломатов.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску по приглашению своего румынского коллеги Богдана Ауреску отправился в понедельник с двухдневным визитом в Бухарест.
Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут консультации.
Кроме того, у министра Попеску запланирована встреча с президентом Румынии Клаусом Йоханиссом.
"Седьмого сентября министры иностранных дел Нику Попеску и Богдан Ауреску дадут совместную пресс-конференцию", - сообщили в МИДЕИ.
Министр Попеску также выступит на ежегодном Собрании румынских дипломатов. В ходе мероприятия состоится дискуссия "Устойчивость во время пандемии. Укрепление сотрудничества между партнерами", в которой среди прочих примет участие глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.