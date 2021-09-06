https://ru.sputnik.md/20210906/glava-midei-moldovy-popesku-vstretitsya-s-prezidentom-rumynii-yokhanissom--44535642.html

Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом

Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом

Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом

2021-09-06T18:00+0300

2021-09-06T18:00+0300

2021-09-06T18:06+0300

политика

румыния

мидеи

клаус йоханнис

нику попеску

в мире

молдова

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску по приглашению своего румынского коллеги Богдана Ауреску отправился в понедельник с двухдневным визитом в Бухарест.Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут консультации.Кроме того, у министра Попеску запланирована встреча с президентом Румынии Клаусом Йоханиссом. Министр Попеску также выступит на ежегодном Собрании румынских дипломатов. В ходе мероприятия состоится дискуссия "Устойчивость во время пандемии. Укрепление сотрудничества между партнерами", в которой среди прочих примет участие глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

https://ru.sputnik.md/20210906/posol-moldovy-44532465.html

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молдова

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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румыния, мидеи, клаус йоханнис, нику попеску, в мире, молдова