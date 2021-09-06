https://ru.sputnik.md/20210906/kak-reshit-problemu-s-pridnestrovskimi-nomerami-44544777.html

Как решить проблему с приднестровскими номерами

Как решить проблему с приднестровскими номерами

Как решить проблему с приднестровскими номерами

2021-09-06T21:22+0300

2021-09-06T21:22+0300

2021-09-06T21:22+0300

радио

в молдове

приднестровье

украина

киев

приднестровские номера

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Решение о запрете въезда на территорию Украины транспортных средств с приднестровскими номерами вызывает недоумение. Такое мнение озвучила в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор ОАО "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул.Как отметила Урсул, для транспортников самым больным вопросом стало то, что нейтральные номера не могут быть использованы в любой коммерческой деятельности.Она считает, что решение Киева о запрете въезда на территорию Украины транспортных средств с приднестровскими номерами, по сути, перекрыло существенную статью доходов для этих перевозчиков."Поэтому это решение для нас негативное и несущее только плохие последствия для всех субъектов рынка, связанных с пассажирскими перевозками", – добавила директор ОАО "Автостанции Приднестровья".При этом она обратила внимание на то, что Кишинев направил ноту Киеву отложить эту меру. "По сути, страна, которая является участником переговорного процесса, игнорирует мнение двух сторон, которые должны быть примерены... Как наблюдатель может принимать такие решения, если обе стороны конфликта в этом мнении едины", – сказала Урсул.Напоминаем, что с 1 сентября на Украину запрещен доступ автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами. Пересечение молдавско-украинской государственной границы на приднестровском участке разрешено только для транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова, и для транспортных средств с нейтральными номерными знаками.Правительство Кишинева попросило Киев отложить ограничение на несколько месяцев, а в пятницу заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправился в Приднестровье, чтобы встретиться с политическим представителем в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию из Тирасполя Виталием Игнатьевым.На встрече была достигнута договоренность упростить работу пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, где можно будет получить нейтральные номерные знаки.Москва призвала Киев соблюдать свои международные обязательства в области прав и свобод человека.А 6 сентября было объявлено, что автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам."Внешнеполитическое ведомство продолжает оказывать содействие гражданам, желающим вернуться в Приднестровье транзитом через территорию Украины", – добавили в МИД.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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