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Как решить проблему с приднестровскими номерами
Как решить проблему с приднестровскими номерами
Как решить проблему с приднестровскими номерами
2021-09-06T21:22+0300
2021-09-06T21:22+0300
радио
в молдове
приднестровье
украина
киев
приднестровские номера
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Решение о запрете въезда на территорию Украины транспортных средств с приднестровскими номерами вызывает недоумение. Такое мнение озвучила в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор ОАО "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул.Как отметила Урсул, для транспортников самым больным вопросом стало то, что нейтральные номера не могут быть использованы в любой коммерческой деятельности.Она считает, что решение Киева о запрете въезда на территорию Украины транспортных средств с приднестровскими номерами, по сути, перекрыло существенную статью доходов для этих перевозчиков."Поэтому это решение для нас негативное и несущее только плохие последствия для всех субъектов рынка, связанных с пассажирскими перевозками", – добавила директор ОАО "Автостанции Приднестровья".При этом она обратила внимание на то, что Кишинев направил ноту Киеву отложить эту меру. "По сути, страна, которая является участником переговорного процесса, игнорирует мнение двух сторон, которые должны быть примерены... Как наблюдатель может принимать такие решения, если обе стороны конфликта в этом мнении едины", – сказала Урсул.Напоминаем, что с 1 сентября на Украину запрещен доступ автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами. Пересечение молдавско-украинской государственной границы на приднестровском участке разрешено только для транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова, и для транспортных средств с нейтральными номерными знаками.Правительство Кишинева попросило Киев отложить ограничение на несколько месяцев, а в пятницу заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправился в Приднестровье, чтобы встретиться с политическим представителем в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию из Тирасполя Виталием Игнатьевым.На встрече была достигнута договоренность упростить работу пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, где можно будет получить нейтральные номерные знаки.Москва призвала Киев соблюдать свои международные обязательства в области прав и свобод человека.А 6 сентября было объявлено, что автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам."Внешнеполитическое ведомство продолжает оказывать содействие гражданам, желающим вернуться в Приднестровье транзитом через территорию Украины", – добавили в МИД.
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Алена Матвеева
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в молдове, приднестровье, украина, киев, приднестровские номера, видео

Как решить проблему с приднестровскими номерами

21:22 06.09.2021
107
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Директор ОАО "Автостанции Приднестровья" прокомментировала решение Киева запретить въезд на территорию Украины транспортным средствам с приднестровскими номерами.
Решение о запрете въезда на территорию Украины транспортных средств с приднестровскими номерами вызывает недоумение. Такое мнение озвучила в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор ОАО "Автостанции Приднестровья" Олеся Урсул.
Как отметила Урсул, для транспортников самым больным вопросом стало то, что нейтральные номера не могут быть использованы в любой коммерческой деятельности.

"Это, по сути, стало причиной того, что приднестровские перевозчики были вынуждены приостановить свою деятельность в направлении международных перевозок. Это колоссальный удар, потому что пандемия 2020 года существенно пошатнула отрасль пассажирских перевозок. Сейчас, со второй половины 2021 года, стали предприниматься шаги по постепенному восстановлению. Все возлагали большие надежды на международные перевозки. У нас есть перевозчики, которые выполняют рейсы в РФ на автобусах с приднестровскими номерами", – отметила Урсул.

Она считает, что решение Киева о запрете въезда на территорию Украины транспортных средств с приднестровскими номерами, по сути, перекрыло существенную статью доходов для этих перевозчиков.
"Поэтому это решение для нас негативное и несущее только плохие последствия для всех субъектов рынка, связанных с пассажирскими перевозками", – добавила директор ОАО "Автостанции Приднестровья".
При этом она обратила внимание на то, что Кишинев направил ноту Киеву отложить эту меру. "По сути, страна, которая является участником переговорного процесса, игнорирует мнение двух сторон, которые должны быть примерены... Как наблюдатель может принимать такие решения, если обе стороны конфликта в этом мнении едины", – сказала Урсул.
Напоминаем, что с 1 сентября на Украину запрещен доступ автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами. Пересечение молдавско-украинской государственной границы на приднестровском участке разрешено только для транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова, и для транспортных средств с нейтральными номерными знаками.
Правительство Кишинева попросило Киев отложить ограничение на несколько месяцев, а в пятницу заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции Влад Кульминский отправился в Приднестровье, чтобы встретиться с политическим представителем в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию из Тирасполя Виталием Игнатьевым.
На встрече была достигнута договоренность упростить работу пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, где можно будет получить нейтральные номерные знаки.
Москва призвала Киев соблюдать свои международные обязательства в области прав и свобод человека.
А 6 сентября было объявлено, что автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам.
"Внешнеполитическое ведомство продолжает оказывать содействие гражданам, желающим вернуться в Приднестровье транзитом через территорию Украины", – добавили в МИД.
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