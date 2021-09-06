https://ru.sputnik.md/20210906/kc-otklonil-zapros-genprokuratury-popravok-zakon-o-prokurature-44533373.html
КC отклонил запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре
КC отклонил запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре
КC отклонил запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре
2021-09-06T17:03+0300
2021-09-06T17:03+0300
2021-09-06T17:17+0300
в молдове
общество
генпрокуратура молдовы
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/17/42986274_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ebbf275d4957f48f68b15daae8009ffa.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Конституционный суд отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры о приостановлении действия поправок в Закон о прокуратуре, которые недавно были приняты в парламенте. Как отметили в суде, решение было принято на основе статьи 135 (1) и 140 (2) Конституции, а также статей 4, 251, 26 Закона о Конституционном суде. Поправки в закон о прокуратуреНапомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока полномочий президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил оценку "плохо", а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/17/42986274_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_445bc3c0338c9c9db6f2387c1420d095.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, генпрокуратура молдовы, молдова
КC отклонил запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре
17:03 06.09.2021 (обновлено: 17:17 06.09.2021)
В Конституционном суде отклонили запрос генпрокурора.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Конституционный суд отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры о приостановлении действия поправок в Закон о прокуратуре, которые недавно были приняты в парламенте.
"Временно исполняющий обязанности председателя суда отклонил запрос, направленный генпрокурором Александром Стояногло", - говорится в сообщении КС.
Как отметили в суде, решение было принято на основе статьи 135 (1) и 140 (2) Конституции, а также статей 4, 251, 26 Закона о Конституционном суде.
Поправки в закон о прокуратуре
Напомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.
Согласно нововведениям, генеральный прокурор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока полномочий президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил оценку "плохо", а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.
Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.