https://ru.sputnik.md/20210906/kishinev-otkazyvaetsya-ot-shkolnogo-obschestvennogo-transporta-44544077.html

Кишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта

Кишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта

Школьных троллейбусов и автобусов в Кишиневе не будет

2021-09-06T21:15+0300

2021-09-06T21:15+0300

2021-09-06T21:15+0300

кишинев

учителя

общественный транспорт

школьники

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в молдове

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщила, что перевозка специализированным общественным транспортом школьников, учителей и воспитателей детских садов к местам учебы и работы "оказалась недостаточно востребованной и экономически нецелесообразной".Таким образом, начиная с понедельника, шестого сентября, все столичные ученики и преподаватели будут пользоваться общественным транспортом на общих основаниях, наравне с другими пассажирами. Это решение в ходе оперативного совещания озвучил временно исполняющий обязанности начальника главного управления общественного транспорта Кишинева Виталий Михалаке. Напомним, "школьный" общественный транспорт был введен в столице в качестве эксперимента 1 сентября прошлого года. Для перевозки учащихся была выделена каждая четвертая транспортная единица на десяти городских троллейбусных и автобусных маршрутах. Мера, помимо прочего, была призвана защитить детей от риска заражения коронавирусом в общественном транспорте.

https://ru.sputnik.md/20210901/shkolnye-avtobusy-44398210.html

кишинев

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кишинев, учителя, общественный транспорт, школьники, в молдове