https://ru.sputnik.md/20210906/kishinev-otkazyvaetsya-ot-shkolnogo-obschestvennogo-transporta-44544077.html
Кишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта
Кишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта
Школьных троллейбусов и автобусов в Кишиневе не будет
2021-09-06T21:15+0300
2021-09-06T21:15+0300
2021-09-06T21:15+0300
кишинев
учителя
общественный транспорт
школьники
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщила, что перевозка специализированным общественным транспортом школьников, учителей и воспитателей детских садов к местам учебы и работы "оказалась недостаточно востребованной и экономически нецелесообразной".Таким образом, начиная с понедельника, шестого сентября, все столичные ученики и преподаватели будут пользоваться общественным транспортом на общих основаниях, наравне с другими пассажирами. Это решение в ходе оперативного совещания озвучил временно исполняющий обязанности начальника главного управления общественного транспорта Кишинева Виталий Михалаке. Напомним, "школьный" общественный транспорт был введен в столице в качестве эксперимента 1 сентября прошлого года. Для перевозки учащихся была выделена каждая четвертая транспортная единица на десяти городских троллейбусных и автобусных маршрутах. Мера, помимо прочего, была призвана защитить детей от риска заражения коронавирусом в общественном транспорте.
https://ru.sputnik.md/20210901/shkolnye-avtobusy-44398210.html
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, учителя, общественный транспорт, школьники, в молдове
Кишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта
Как утверждают столичные власти, автобусы и троллейбусы для учеников и преподавателей себя не оправдали.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщила, что перевозка специализированным общественным транспортом школьников, учителей и воспитателей детских садов к местам учебы и работы "оказалась недостаточно востребованной и экономически нецелесообразной".
Таким образом, начиная с понедельника, шестого сентября, все столичные ученики и преподаватели будут пользоваться общественным транспортом на общих основаниях, наравне с другими пассажирами.
Это решение в ходе оперативного совещания озвучил временно исполняющий обязанности начальника главного управления общественного транспорта Кишинева Виталий Михалаке.
Напомним, "школьный" общественный транспорт был введен в столице в качестве эксперимента 1 сентября прошлого года. Для перевозки учащихся была выделена каждая четвертая транспортная единица на десяти городских троллейбусных и автобусных маршрутах.
Мера, помимо прочего, была призвана защитить детей от риска заражения коронавирусом в общественном транспорте.