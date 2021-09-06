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Кишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта
Кишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта
Школьных троллейбусов и автобусов в Кишиневе не будет
2021-09-06T21:15+0300
2021-09-06T21:15+0300
кишинев
учителя
общественный транспорт
школьники
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщила, что перевозка специализированным общественным транспортом школьников, учителей и воспитателей детских садов к местам учебы и работы "оказалась недостаточно востребованной и экономически нецелесообразной".Таким образом, начиная с понедельника, шестого сентября, все столичные ученики и преподаватели будут пользоваться общественным транспортом на общих основаниях, наравне с другими пассажирами. Это решение в ходе оперативного совещания озвучил временно исполняющий обязанности начальника главного управления общественного транспорта Кишинева Виталий Михалаке. Напомним, "школьный" общественный транспорт был введен в столице в качестве эксперимента 1 сентября прошлого года. Для перевозки учащихся была выделена каждая четвертая транспортная единица на десяти городских троллейбусных и автобусных маршрутах. Мера, помимо прочего, была призвана защитить детей от риска заражения коронавирусом в общественном транспорте.
https://ru.sputnik.md/20210901/shkolnye-avtobusy-44398210.html
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кишинев, учителя, общественный транспорт, школьники, в молдове

Кишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта

21:15 06.09.2021
117
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuШкольный троллейбус в Кишиневе
Школьный троллейбус в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Как утверждают столичные власти, автобусы и троллейбусы для учеников и преподавателей себя не оправдали.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщила, что перевозка специализированным общественным транспортом школьников, учителей и воспитателей детских садов к местам учебы и работы "оказалась недостаточно востребованной и экономически нецелесообразной".
Таким образом, начиная с понедельника, шестого сентября, все столичные ученики и преподаватели будут пользоваться общественным транспортом на общих основаниях, наравне с другими пассажирами.
Школьные автобусы - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
Общество
Транспорт для детей – в Приднестровье вышли на линию школьные автобусы
1 сентября, 18:16
292
Это решение в ходе оперативного совещания озвучил временно исполняющий обязанности начальника главного управления общественного транспорта Кишинева Виталий Михалаке.
Напомним, "школьный" общественный транспорт был введен в столице в качестве эксперимента 1 сентября прошлого года. Для перевозки учащихся была выделена каждая четвертая транспортная единица на десяти городских троллейбусных и автобусных маршрутах.
Мера, помимо прочего, была призвана защитить детей от риска заражения коронавирусом в общественном транспорте.
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