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Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх
Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх
Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх
2021-09-06T08:30+0300
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Молдову накрыла очередная волна коронавируса, растет смертность. Седьмого сентября состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.Ожидается, что на заседании официально объявят "красный код" эпидемиологической опасности и рассмотрят вопрос о введении жестких ограничений в связи с ростом числа новых случаев коронавирусной инфекции. Вполне вероятно, что вскоре будет введен новый локдаун или чрезвычайное положение. А также – смогут ли "хорошие люди" из партии PAS обеспечить улучшение жизни граждан и развитие международных отношений Молдовы с другими странами. Обо всем этом – в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.
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россия, молдова, политика, майя санду, карантин, утро на sputnik’e, в молдове, видео

Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх

08:30 06.09.2021 (обновлено: 10:04 06.09.2021)
286
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске передачи "Утро на Sputnike" говорим о новой волне коронавируса в Молдове и ее последствиях, а также обсуждаем последние политические новости.
Молдову накрыла очередная волна коронавируса, растет смертность. Седьмого сентября состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.
Ожидается, что на заседании официально объявят "красный код" эпидемиологической опасности и рассмотрят вопрос о введении жестких ограничений в связи с ростом числа новых случаев коронавирусной инфекции. Вполне вероятно, что вскоре будет введен новый локдаун или чрезвычайное положение.
А также – смогут ли "хорошие люди" из партии PAS обеспечить улучшение жизни граждан и развитие международных отношений Молдовы с другими странами. Обо всем этом – в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.
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