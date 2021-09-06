https://ru.sputnik.md/20210906/koronavirus-neizbezhnost-44508568.html

Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх

Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх

Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх

2021-09-06T08:30+0300

2021-09-06T08:30+0300

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Молдову накрыла очередная волна коронавируса, растет смертность. Седьмого сентября состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.Ожидается, что на заседании официально объявят "красный код" эпидемиологической опасности и рассмотрят вопрос о введении жестких ограничений в связи с ростом числа новых случаев коронавирусной инфекции. Вполне вероятно, что вскоре будет введен новый локдаун или чрезвычайное положение. А также – смогут ли "хорошие люди" из партии PAS обеспечить улучшение жизни граждан и развитие международных отношений Молдовы с другими странами. Обо всем этом – в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

россия, молдова, политика, майя санду, карантин, утро на sputnik’e, в молдове, видео