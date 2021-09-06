https://ru.sputnik.md/20210906/kurs-valyut-na-vtornik-osnovnye-igroki-sdayut-pozitsii-44536708.html

Курс валют на вторник: основные игроки сдают позиции

Курс валют на вторник: основные игроки сдают позиции

Курс валют на 6 сентября

2021-09-06T22:06+0300

2021-09-06T22:06+0300

2021-09-06T22:06+0300

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, седьмое сентября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.Евро подешеевет более чем на семь банов и закрепится на уровне 20.9241 лея.Доллар упадет почти на шесть банов и будет стоить во вторник 17.6359 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.Что касается остальных валют, то седьмого сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0.2418 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0.6582 лея. Румынский лей подешевеет до 4.2292 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210830/sekonomit-dengi-moldova-44350687.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро