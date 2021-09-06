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Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"
Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"
Заслуженный артист России восхищен уникальным лицом многонациональной Молдовы
2021-09-06T09:00+0300
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Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"
Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"
По его мнению, нация может насчитывать сотни тысяч человек, а результат будет небольшим, а бывает, что один человек может возглавить эти сотни тысяч. "Я в это верю. Я безмерно благодарен греческому обществу "Элефтерия" за то, что они не теряют связь времен. Это очень важно. Они ведут огромную общественную работу", – отметил российский актер греческого происхождения.Российский актер выразил особую благодарность главе общества греческой культуры "Элефтерия" Владимиру Яниеву, который искренне отдает огромную часть своей жизни общественному делу, помогая не только грекам. Тут же актер напомнил и о филэллинах, которые обожают Грецию и помогают греческому движению. Общество греков в Москве, отметил Кюрдзидис, искренне дружит с еврейским и армянским обществами, так как общение культур обогащает людей.
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Валентина Топоривская
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Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"

09:00 06.09.2021
223
Радио
Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Заслуженный артист России и Южной Осетии рассказал, о своем восхищении уникальным лицом многонациональной Молдовы, о том, что каждый грек способен вершить историю, и о том, чем питает молдавское гостеприимство.

"Я хочу сказать огромное спасибо Молдавии за то, что она сохраняет "национальное лицо" традиций народов, живущих здесь. Гагаузы – это одна история. Болгары Твардицы – совершенно другая история, Бельцы – третья, Кагул – четвертая. Я объездил почти всю Молдавию, был и в Тирасполе. И, конечно, мои греки, которых здесь не так много – раньше их было около тысячи человек, теперь общество греческой культуры "Элефтерия" представляет около 400 человек", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова российский актер театра и кино, заслуженный артист России и Южной Осетии Эвклид Кюрдзидис.

По его мнению, нация может насчитывать сотни тысяч человек, а результат будет небольшим, а бывает, что один человек может возглавить эти сотни тысяч. "Я в это верю. Я безмерно благодарен греческому обществу "Элефтерия" за то, что они не теряют связь времен. Это очень важно. Они ведут огромную общественную работу", – отметил российский актер греческого происхождения.

"Всего греков на планете 17 миллионов, и мы держим связь. Мне пишут греки из Южной Африки, я получаю письма от греков из Австралии и из-за полярного круга. Где-то все равно есть какой-то маленький грек, который вершит там свою историю, и, как правило, греки созидают: храня свои традиции, они отдают больше, чем получают. После них остались храмы, я уже не говорю о колыбели греческой цивилизации, которую древние греки оставили всему миру", – рассказал гость.

Российский актер выразил особую благодарность главе общества греческой культуры "Элефтерия" Владимиру Яниеву, который искренне отдает огромную часть своей жизни общественному делу, помогая не только грекам. Тут же актер напомнил и о филэллинах, которые обожают Грецию и помогают греческому движению. Общество греков в Москве, отметил Кюрдзидис, искренне дружит с еврейским и армянским обществами, так как общение культур обогащает людей.

"Прилетая в Молдавию, где люди открыто друг другу улыбаются, я напитываюсь солнцем. Здесь могут подойти и одарить комплиментом. Если в больших мегаполисах каждый живет в своей ракушке, не зная соседа по лестничной площадке, то в Молдавии люди видят друг друга, слышат и уважают традиции", – заключил собеседник.

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