https://ru.sputnik.md/20210906/kyurdzidis-moldavia-44457066.html

Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"

Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"

Заслуженный артист России восхищен уникальным лицом многонациональной Молдовы

2021-09-06T09:00+0300

2021-09-06T09:00+0300

2021-09-06T09:00+0300

радио

утро на sputnik’e

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44457150_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_3c6c90f0b82427ddd06478a37009ca5f.jpg

Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций" Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"

По его мнению, нация может насчитывать сотни тысяч человек, а результат будет небольшим, а бывает, что один человек может возглавить эти сотни тысяч. "Я в это верю. Я безмерно благодарен греческому обществу "Элефтерия" за то, что они не теряют связь времен. Это очень важно. Они ведут огромную общественную работу", – отметил российский актер греческого происхождения.Российский актер выразил особую благодарность главе общества греческой культуры "Элефтерия" Владимиру Яниеву, который искренне отдает огромную часть своей жизни общественному делу, помогая не только грекам. Тут же актер напомнил и о филэллинах, которые обожают Грецию и помогают греческому движению. Общество греков в Москве, отметил Кюрдзидис, искренне дружит с еврейским и армянским обществами, так как общение культур обогащает людей.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио