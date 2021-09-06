https://ru.sputnik.md/20210906/mariya-shumeyko-iz-ty-super-ya-budu-prosto-pet-44530370.html

Мария Шумейко из "Ты супер!": я буду просто петь

Мария Шумейко из "Ты супер!": я буду просто петь

Мария Шумейко рассказала Sputnik Молдова о себе и своих планах

2021-09-06T16:16+0300

2021-09-06T16:16+0300

2021-09-06T16:29+0300

культура

в молдове

приднестровье

москва

"ты супер!"

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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Мария Шумейко в пресс-центре Sputnik Молдова рассказала о своем участии в конкурсе "Ты супер!", о пережитых эмоциях, личном знакомстве с членами жюри, планах на будущее.Наталья Ражева, приемная мать девочки, говорит, что, стоя за кулисами, волновалась не меньше юной конкурсантки – "меня переполняли такие эмоции, что в какой-то момент не смогла сдержать слез".Композиция "Голос" (из репертуара Анны Нетребко), с которой Мария выступала на конкурсе, и по аранжировке, и по исполнению прозвучала намеренно несовременно, отсылая то ли к мюзиклам 70-х годов, то ли к советской эстраде в лучших ее проявлениях. Возможно, выбор именно этой музыкальной стилистики позволил Маше продемонстрировать всю полноту ее вокальных данных.Наталья Ражева утверждает, что в музыкальных предпочтениях Маши однажды случился перелом."Она изначально поступала на эстрадное отделение, но педагог Екатерина Обручкова, которую Маша считает непререкаемым авторитетом, убедила ее перейти на академическое пение. Считаю, что как певице Маше это пошло на пользу. Тем более что у нее с Екатериной Григорьевной очень хороший контакт", – говорит Наталья.Как рассказала Мария, особым впечатлением стало для нее неформальное общение за кулисами со звездами российской популярной музыки.Оказалось, что и Диана Арбенина в реальности совсем не такая, какой мы ее видим на ТВ, совсем не "железная" и может расплакаться."И я просто счастлива, что сбылась моя мечта и я смогла вживую пообщаться с Анной Нетребко, которая специально зашла за кулисы..." – сказала юная молдавская певица.А еще Маша влюбилась в Москву. Организаторы конкурса разработали для ребят довольно обширную культурно-познавательную программу."Мне, например, понравилась ВДНХ. Но больше всего – экскурсия в современную московскую библиотеку, где можно шуметь, смотреть телевизор и где выдают 3D-очки. Там даже можно было поиграть на гитаре, попеть и потанцевать. Я бы очень хотела, чтобы в моем городе была такая библиотека", – поделилась впечатлениями Мария.И хотя юной певице из Приднестровья не хватило баллов для выхода в следующий этап конкурса, ее выступление объективно было великолепно, что подтвердило и жюри.Но самое важное, считает Маша, - не в этом."А еще поняла, что я хочу идти по этому пути. Некоторые считают, что "петь – это легко". После выступления на конкурсе я могу им сказать: вы и представить себе на можете, насколько это сложно, какой это труд. И я готова работать", – утверждает Мария.Она уже строит планы на следующий год, собираясь вновь выступить на конкурсе "Ты супер!", уже присматривая классические композиции для разучивания.Маша говорит, что нынешней конкурс ее "очень мотивировал", и она рассчитывает в следующем году дойти до финала. Хоть это и не самоцель.Напомним, в юбилейном, пятом сезоне конкурса "Ты супер!" участвуют дети из приемных семей, школ-интернатов и детских домов. Однако в этот раз вместе с ними на сцену шоу впервые вышли ребята из многодетных семей, в которых воспитываются пять и более детей. Всего в пятом сезоне выступит 51 конкурсант. Проект охватил четыре страны: Россию, Белоруссию, Молдову и Узбекистан.В составе жюри – композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова.

https://ru.sputnik.md/20210905/ty-super-mariya-shumeyko-iz-moldovy-pokorila-serdtsa-zhyuri-44462852.html

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в молдове, приднестровье, москва, "ты супер!"