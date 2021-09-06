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Новая медаль для Молдовы: Михай Кихая завоевал бронзу на ЧМ по гребле
Новая медаль для Молдовы: Михай Кихая завоевал бронзу на ЧМ по гребле
Михай Кихая завоевал бронзу на ЧМ по гребле
2021-09-06T18:20+0300
2021-09-06T18:24+0300
спорт
в мире
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Каноист Михай Кихая завоевал вторую медаль на чемпионате мира по гребле в категории до 23 лет, который проходит в Португалии. Молдавский спортсмен стал третьим в заплыве на 500 метров.Ранее подопечный Виктора Ренейского выиграл заплыв на 1000 метров, где молдавский гребец финишировал с результатом 4:00:01. На последних секундах Михай обогнал россиянина Максима Каратаева (4:00.02).Михай Кихая учится в спортивной школе-интернате в Кишиневе.Отметим, ранее, 4 сентября, двойка каноисток Даниела Кочу - Мария Олэрашу завоевала серебряные медали в возрастной категории до 23 лет на двух дистанциях: 200 и 500 метров.
https://ru.sputnik.md/20210905/moldavskie-kanoistki-zavoevali-vtoruyu-medal-na-chempionate-mira-po-greble-44505921.html
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Новая медаль для Молдовы: Михай Кихая завоевал бронзу на ЧМ по гребле

18:20 06.09.2021 (обновлено: 18:24 06.09.2021)
236
© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские спортсмены успешно выступили на чемпионате в Португалии.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Каноист Михай Кихая завоевал вторую медаль на чемпионате мира по гребле в категории до 23 лет, который проходит в Португалии. Молдавский спортсмен стал третьим в заплыве на 500 метров.
Ранее подопечный Виктора Ренейского выиграл заплыв на 1000 метров, где молдавский гребец финишировал с результатом 4:00:01. На последних секундах Михай обогнал россиянина Максима Каратаева (4:00.02).
Михай Кихая учится в спортивной школе-интернате в Кишиневе.
Молдавские каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу - Sputnik Молдова, 1920, 05.09.2021
Спорт
Молдавские каноистки завоевали вторую медаль на чемпионате мира по гребле
Вчера, 16:05
162
Отметим, ранее, 4 сентября, двойка каноисток Даниела Кочу - Мария Олэрашу завоевала серебряные медали в возрастной категории до 23 лет на двух дистанциях: 200 и 500 метров.
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