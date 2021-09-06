Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210906/mir-za-sutki-match-mask-covid-19-44511824.html
Мир за сутки: прерванный матч, в гостях у Маска и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: прерванный матч, в гостях у Маска и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: прерванный матч, в гостях у Маска и ситуация с COVID-19
2021-09-06T08:55+0300
2021-09-06T09:15+0300
в мире
футбол
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2182/31/21823172_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_e7c49db75bcaa73b39b12634b1a95a1d.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Отборочный матч на чемпионат мира между Аргентиной и Бразилией был прерван через несколько мнут после его начала.Игру пришлось остановить после того, как на поле появились посторонние люди. По сообщениям СМИ, встреча была прервана из-за нарушений протокола по коронавирусу.Четыре аргентинских футболиста должны были пройти карантин перед матчем с Бразилией по требованию бразильских властей – это игроки из английских клубов: Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндия (оба – "Астон Вилла"), а также Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – "Тоттенхэм"). Однако Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли на поле в стартовом составе.В итоге доиграть матч футболистам не удалось. Аргентинцы были отправлены домой. При этом власти Бразилии заявляют, что уведомили сборную Аргентины о том, что ряд ее футболистов должен пройти карантин, накануне матча с бразильцами, однако игроки эти требования не выполнили. Тем не менее тренер сборной Аргентины говорит, что команду не извещали о том, что кто-то из футболистов не может играть.Илон Маск пригласил наследников Сергея Королева посетить завод SpaceXВнук и правнук легендарного советского конструктора ракетной техники Сергея Королева по приглашению американского бизнесмена Илона Маска посетили завод SpaceX, сообщает РИА Новости.После визита внук конструктора Андрей Королев разместил благодарность Маску за приглашение и пожелал ему продолжать "двигать мир вперед".Он опубликовал фотографию перед офисом SpaceX, а также совместные фото с Маском и своим сыном Павлом (правнуком конструктора).Ранее Илон Маск пригласил внука Королева в США. До этого он неоднократно говорил о своем восхищении Королевым и назвал в его честь один из залов в SpaceX. В компании также висит портрет конструктора.Именно благодаря Королеву в свое время СССР обогнал США в запуске первого спутника и человека в космос.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 220 миллионов.На утро 30 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 220 638 478. Из них 4 567 009 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (39 941 581). Следом идут Индия (32 988 673) и Бразилия (20 890 779).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 921 275), Россия (6 912 375), Великобритания (7 010 540), Турция (6 412 247), Аргентина (5 202 405), Колумбия (4 918 649) и Испания (4 877 755).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 397 758 случаев заражения, в Румынии – 1 106 008.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 270 219. В воскресенье профильное министерство сообщило о 233 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6436, выздоровело 259 161 человек.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2182/31/21823172_203:0:1824:1216_1920x0_80_0_0_577f409aed545c510ad9bc0112c637d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, футбол, илон маск

Мир за сутки: прерванный матч, в гостях у Маска и ситуация с COVID-19

08:55 06.09.2021 (обновлено: 09:15 06.09.2021)
140
© Sputnik / OsmatescoМатч Молдова-Беларусь в Лиге наций
Матч Молдова-Беларусь в Лиге наций - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Osmatesco
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Отборочный матч на чемпионат мира между Аргентиной и Бразилией был прерван через несколько мнут после его начала.
Игру пришлось остановить после того, как на поле появились посторонние люди. По сообщениям СМИ, встреча была прервана из-за нарушений протокола по коронавирусу.
Четыре аргентинских футболиста должны были пройти карантин перед матчем с Бразилией по требованию бразильских властей – это игроки из английских клубов: Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндия (оба – "Астон Вилла"), а также Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – "Тоттенхэм"). Однако Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли на поле в стартовом составе.
"По решению судьи матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной, организованный ФИФА, приостанавливается. Судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия", – заявила Южноамериканская конфедерация футбола.
В итоге доиграть матч футболистам не удалось. Аргентинцы были отправлены домой. При этом власти Бразилии заявляют, что уведомили сборную Аргентины о том, что ряд ее футболистов должен пройти карантин, накануне матча с бразильцами, однако игроки эти требования не выполнили. Тем не менее тренер сборной Аргентины говорит, что команду не извещали о том, что кто-то из футболистов не может играть.

Илон Маск пригласил наследников Сергея Королева посетить завод SpaceX

Внук и правнук легендарного советского конструктора ракетной техники Сергея Королева по приглашению американского бизнесмена Илона Маска посетили завод SpaceX, сообщает РИА Новости.
После визита внук конструктора Андрей Королев разместил благодарность Маску за приглашение и пожелал ему продолжать "двигать мир вперед".
Он опубликовал фотографию перед офисом SpaceX, а также совместные фото с Маском и своим сыном Павлом (правнуком конструктора).
Ранее Илон Маск пригласил внука Королева в США. До этого он неоднократно говорил о своем восхищении Королевым и назвал в его честь один из залов в SpaceX. В компании также висит портрет конструктора.
Именно благодаря Королеву в свое время СССР обогнал США в запуске первого спутника и человека в космос.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 220 миллионов.
На утро 30 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 220 638 478. Из них 4 567 009 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (39 941 581). Следом идут Индия (32 988 673) и Бразилия (20 890 779).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 921 275), Россия (6 912 375), Великобритания (7 010 540), Турция (6 412 247), Аргентина (5 202 405), Колумбия (4 918 649) и Испания (4 877 755).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 397 758 случаев заражения, в Румынии – 1 106 008.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 270 219. В воскресенье профильное министерство сообщило о 233 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6436, выздоровело 259 161 человек.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:56В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела
10:35Чебан: нужно сделать публичными случаи выдачи фальшивых сертификатов
10:13Где в Кишиневе 6 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:55Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
09:29Ни дня без аварий: мужчина разбился насмерть в Гагаузии
09:00Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"
08:55Мир за сутки: прерванный матч, в гостях у Маска и ситуация с COVID-19
08:30Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх
08:10Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова
08:00Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона
07:30Чуря: победа Генпрокуратуры принесет в страну больше демократии
07:00Самый точный прогноз погоды: теплые дни и холодные ночи
00:01Погодные рекорды Молдовы 6 сентября
Вчера"Ты супер!": Мария Шумейко из Молдовы покорила сердца жюри
ВчераВлад Лисовец раскрыл секрет модных причесок этой осени
ВчераЖдут аудиенции: принц Гарри и Меган Маркл хотят показать правнучку Елизавете II
Вчера"Ты супер!": открытие пятого сезона с участием конкурсантки из Молдовы
ВчераКонтрабанда и выпившие полицейские обнаружены при внезапной проверке на границе
ВчераВ московском вузе разработали уникальную технологию печати органов на 3D-принтере
ВчераКуда нельзя: финансист рассказал, какие инвестиции делать не надо