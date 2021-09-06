https://ru.sputnik.md/20210906/mir-za-sutki-match-mask-covid-19-44511824.html

Мир за сутки: прерванный матч, в гостях у Маска и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: прерванный матч, в гостях у Маска и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: прерванный матч, в гостях у Маска и ситуация с COVID-19

2021-09-06T08:55+0300

2021-09-06T08:55+0300

2021-09-06T09:15+0300

в мире

футбол

илон маск

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Отборочный матч на чемпионат мира между Аргентиной и Бразилией был прерван через несколько мнут после его начала.Игру пришлось остановить после того, как на поле появились посторонние люди. По сообщениям СМИ, встреча была прервана из-за нарушений протокола по коронавирусу.Четыре аргентинских футболиста должны были пройти карантин перед матчем с Бразилией по требованию бразильских властей – это игроки из английских клубов: Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндия (оба – "Астон Вилла"), а также Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – "Тоттенхэм"). Однако Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли на поле в стартовом составе.В итоге доиграть матч футболистам не удалось. Аргентинцы были отправлены домой. При этом власти Бразилии заявляют, что уведомили сборную Аргентины о том, что ряд ее футболистов должен пройти карантин, накануне матча с бразильцами, однако игроки эти требования не выполнили. Тем не менее тренер сборной Аргентины говорит, что команду не извещали о том, что кто-то из футболистов не может играть.Илон Маск пригласил наследников Сергея Королева посетить завод SpaceXВнук и правнук легендарного советского конструктора ракетной техники Сергея Королева по приглашению американского бизнесмена Илона Маска посетили завод SpaceX, сообщает РИА Новости.После визита внук конструктора Андрей Королев разместил благодарность Маску за приглашение и пожелал ему продолжать "двигать мир вперед".Он опубликовал фотографию перед офисом SpaceX, а также совместные фото с Маском и своим сыном Павлом (правнуком конструктора).Ранее Илон Маск пригласил внука Королева в США. До этого он неоднократно говорил о своем восхищении Королевым и назвал в его честь один из залов в SpaceX. В компании также висит портрет конструктора.Именно благодаря Королеву в свое время СССР обогнал США в запуске первого спутника и человека в космос.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 220 миллионов.На утро 30 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 220 638 478. Из них 4 567 009 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (39 941 581). Следом идут Индия (32 988 673) и Бразилия (20 890 779).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 921 275), Россия (6 912 375), Великобритания (7 010 540), Турция (6 412 247), Аргентина (5 202 405), Колумбия (4 918 649) и Испания (4 877 755).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 397 758 случаев заражения, в Румынии – 1 106 008.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 270 219. В воскресенье профильное министерство сообщило о 233 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6436, выздоровело 259 161 человек.

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в мире, футбол, илон маск