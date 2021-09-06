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Когда в Молдове повысят минимальную пенсию: ответ властей
Когда в Молдове повысят минимальную пенсию: ответ властей
Когда в Молдове повысят минимальную пенсию: ответ властей
2021-09-06T14:57+0300
2021-09-06T15:04+0300
общество
в молдове
молдова
пенсии
наталья гаврилица
марчел спатарь
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Правительство одобрит проект по повышению минимальной пенсии уже на этой неделе и отправит его в парламент, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица на пресс-конференции в понедельник. По ее словам, речь идет о "самом большом росте пенсий в истории страны": граждане с полным трудовым стажем будут получать пенсию размером не менее двух тысяч леев. Как добавила премьер, этот рост пенсий затронет и тех граждан, кто не имеет полного трудового стажа, - им повысят выплаты в среднем на 398 леев. В то же время, подчеркнула Гаврилица, первого октября будут проиндексированы все пенсии на 3,86%.Он отметил, что на данный момент минимальная пенсия составляет всего 1088 леев, что ниже прожиточного минимума, и такие выплаты получает порядка 70% пенсионеров. По данным министра, гражданам, не имеющим полного стажа работы, тоже повысят пенсии, и они будут пропорциональна их стажу. Кроме того, планируется увеличить также пенсии по инвалидности.
https://ru.sputnik.md/20210727/povyshenie-pensii-riski-43256226.html
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в молдове, молдова, пенсии, наталья гаврилица, марчел спатарь

Когда в Молдове повысят минимальную пенсию: ответ властей

14:57 06.09.2021 (обновлено: 15:04 06.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausМолдавские леи
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В ближайшие дни проект будет одобрен министрами, после чего ожидается его утверждение на заседании парламента.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Правительство одобрит проект по повышению минимальной пенсии уже на этой неделе и отправит его в парламент, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица на пресс-конференции в понедельник.
По ее словам, речь идет о "самом большом росте пенсий в истории страны": граждане с полным трудовым стажем будут получать пенсию размером не менее двух тысяч леев.

Это 183 тысячи пенсионеров с полным стажем, которые получали меньше двух тысяч в месяц. Теперь их пенсия вырастет в среднем на 366 леев.

Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
премьер-министр
Как добавила премьер, этот рост пенсий затронет и тех граждан, кто не имеет полного трудового стажа, - им повысят выплаты в среднем на 398 леев.
В то же время, подчеркнула Гаврилица, первого октября будут проиндексированы все пенсии на 3,86%.

"На эту меру в 2021 году будет выделено 512 миллионов леев, а на 2022 год – 2,1 миллиарда леев из госбюджета", – уточнил министр труда и социального обеспечения Марчел Спатарь.

Он отметил, что на данный момент минимальная пенсия составляет всего 1088 леев, что ниже прожиточного минимума, и такие выплаты получает порядка 70% пенсионеров.
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По данным министра, гражданам, не имеющим полного стажа работы, тоже повысят пенсии, и они будут пропорциональна их стажу. Кроме того, планируется увеличить также пенсии по инвалидности.
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