https://ru.sputnik.md/20210906/moldova-minimalnaia-pensiya-44526921.html

Когда в Молдове повысят минимальную пенсию: ответ властей

Когда в Молдове повысят минимальную пенсию: ответ властей

Когда в Молдове повысят минимальную пенсию: ответ властей

2021-09-06T14:57+0300

2021-09-06T14:57+0300

2021-09-06T15:04+0300

общество

в молдове

молдова

пенсии

наталья гаврилица

марчел спатарь

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Правительство одобрит проект по повышению минимальной пенсии уже на этой неделе и отправит его в парламент, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица на пресс-конференции в понедельник. По ее словам, речь идет о "самом большом росте пенсий в истории страны": граждане с полным трудовым стажем будут получать пенсию размером не менее двух тысяч леев. Как добавила премьер, этот рост пенсий затронет и тех граждан, кто не имеет полного трудового стажа, - им повысят выплаты в среднем на 398 леев. В то же время, подчеркнула Гаврилица, первого октября будут проиндексированы все пенсии на 3,86%.Он отметил, что на данный момент минимальная пенсия составляет всего 1088 леев, что ниже прожиточного минимума, и такие выплаты получает порядка 70% пенсионеров. По данным министра, гражданам, не имеющим полного стажа работы, тоже повысят пенсии, и они будут пропорциональна их стажу. Кроме того, планируется увеличить также пенсии по инвалидности.

https://ru.sputnik.md/20210727/povyshenie-pensii-riski-43256226.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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