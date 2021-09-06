https://ru.sputnik.md/20210906/moldova-podorozhaet-toplivo-nare-44532701.html

В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены

В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены

В Молдове снова подорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены

2021-09-06T17:15+0300

2021-09-06T17:15+0300

2021-09-06T17:26+0300

экономика

в молдове

молдова

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31197342_0:277:3147:2047_1920x0_80_0_0_fef9144c62d74f374758816760314cd7.jpg

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Горючее подорожает в Молдове 7 сентября, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).Так, по данным НАРЭ, литр бензина А-95 будет стоить 20,39 лея, что на 16 банов больше, чем в последние дни, а дизельное топливо подорожает на 14 банов, максимальная цена его достигнет 16,56 лея.В последнее время цена на топливо выросла в несколько раз.Согласно недавним изменениям в законодательстве НАРЭ устанавливает максимальные дневные цены на стандартный бензин А-95 и дизельное топливо, в то время как топливные компании устанавливают цены на другие виды горючего по своему усмотрению.

https://ru.sputnik.md/20210906/podpolnye-stantsii-nefteprodukty-44520660.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, бензин