https://ru.sputnik.md/20210906/moldova-podorozhaet-toplivo-nare-44532701.html
В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены
В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены
В Молдове снова подорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены
2021-09-06T17:15+0300
2021-09-06T17:15+0300
2021-09-06T17:26+0300
экономика
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молдова
бензин
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Горючее подорожает в Молдове 7 сентября, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).Так, по данным НАРЭ, литр бензина А-95 будет стоить 20,39 лея, что на 16 банов больше, чем в последние дни, а дизельное топливо подорожает на 14 банов, максимальная цена его достигнет 16,56 лея.В последнее время цена на топливо выросла в несколько раз.Согласно недавним изменениям в законодательстве НАРЭ устанавливает максимальные дневные цены на стандартный бензин А-95 и дизельное топливо, в то время как топливные компании устанавливают цены на другие виды горючего по своему усмотрению.
https://ru.sputnik.md/20210906/podpolnye-stantsii-nefteprodukty-44520660.html
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в молдове, молдова, бензин
В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены
17:15 06.09.2021 (обновлено: 17:26 06.09.2021)
В НАРЭ установили потолок цен на топливо на вторник: они вновь поднимутся.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Горючее подорожает в Молдове 7 сентября, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Так, по данным НАРЭ, литр бензина А-95 будет стоить 20,39 лея, что на 16 банов больше, чем в последние дни, а дизельное топливо подорожает на 14 банов, максимальная цена его достигнет 16,56 лея.
В последнее время цена на топливо выросла в несколько раз.
Согласно недавним изменениям в законодательстве НАРЭ устанавливает максимальные дневные цены на стандартный бензин А-95 и дизельное топливо, в то время как топливные компании устанавливают цены на другие виды горючего по своему усмотрению.