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В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены
В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены
В Молдове снова подорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены
2021-09-06T17:15+0300
2021-09-06T17:26+0300
экономика
в молдове
молдова
бензин
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Горючее подорожает в Молдове 7 сентября, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).Так, по данным НАРЭ, литр бензина А-95 будет стоить 20,39 лея, что на 16 банов больше, чем в последние дни, а дизельное топливо подорожает на 14 банов, максимальная цена его достигнет 16,56 лея.В последнее время цена на топливо выросла в несколько раз.Согласно недавним изменениям в законодательстве НАРЭ устанавливает максимальные дневные цены на стандартный бензин А-95 и дизельное топливо, в то время как топливные компании устанавливают цены на другие виды горючего по своему усмотрению.
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в молдове, молдова, бензин

В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены

17:15 06.09.2021 (обновлено: 17:26 06.09.2021)
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина заправляет свой автомобиль на одной из автозаправочных станций
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из автозаправочных станций - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В НАРЭ установили потолок цен на топливо на вторник: они вновь поднимутся.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Горючее подорожает в Молдове 7 сентября, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Так, по данным НАРЭ, литр бензина А-95 будет стоить 20,39 лея, что на 16 банов больше, чем в последние дни, а дизельное топливо подорожает на 14 банов, максимальная цена его достигнет 16,56 лея.
Мужчина возвращает заправочный пистолет в слот - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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В последнее время цена на топливо выросла в несколько раз.
Согласно недавним изменениям в законодательстве НАРЭ устанавливает максимальные дневные цены на стандартный бензин А-95 и дизельное топливо, в то время как топливные компании устанавливают цены на другие виды горючего по своему усмотрению.
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