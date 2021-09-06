https://ru.sputnik.md/20210906/olesya-stamate-rabotu-genprokurora-nelzya-nazvat-udovletvoritelnoy---44545377.html

Олеся Стамате: "Работу генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной"

Олеся Стамате: "Работу генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной"

Стамате высказалась о дальней шей судьбе Стояногло

2021-09-06T22:50+0300

2021-09-06T22:50+0300

2021-09-06T22:51+0300

общество

в молдове

генпрокуратура молдовы

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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Принятое в понедельник Конституционным судом Молдовы (КС) решение отклонить запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре не является вердиктом, который признает закон соотвествующим или не соотвествующим Конституции, заявила министр юстиции Олеся Стамате в эфире одного из частных телеканалов.Документ, которым в Закон о прокуратуре были внесены поправки, позволяющие давать оценку работы генпрокурора, был ранее принят парламентом в двух чтениях и промульгирован президентом. Олеся Стамате уточнила, что теперь будет сформирована оценочная комиссия, которая займется изучением деятельности главы Генпрокуратуры. Основанием для проведения такой оценки, по словам Стамате, может служить в том числе постановление парламента, давшее оценку "неудовлетворительно" деятельности прокуратуры и НАЦ по делу о банковском мошенничестве. "Оснований для проверки гораздо больше, чем одно это решение, - сказала Стамате. – У нас очень много вопросов к прокуратуре относительно хода расследования резонансных дел, и не только о "краже миллиарда", речь идет и о "деле Аэропорта", и "российском ландромате", и о многих других делах".По словам Стамате, при подготовке поправок в Закон о прокуратуре Минюст "изучил законодательство стран ЕС".На вопрос, чем же может закончиться противостояние Минюст - Генпрокуратура, министр отметила, что полагается на решение комиссии, однако "деятельность генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной".рор может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. Мы также изучили рекомендации международных структур и выяснили, что механизм дисциплинарного взыскания для генпрокурора может существовать, и важно то, что он дол жен быть результатом дисциплинарной оценки", - уточнила она.На вопрос, чем же может закончиться противостояние Минюст - Генпрокуратура, министр отметила, что полагается на решенценочной ие окомиссии, однако и без того "деятельность генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной".Поправки в закон о прокуратуреНапомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока полномочий президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил оценку "плохо", а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.

https://ru.sputnik.md/20210906/kc-otklonil-zapros-genprokuratury-popravok-zakon-o-prokurature-44533373.html

https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html

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2021

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в молдове, генпрокуратура молдовы