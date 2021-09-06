Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210906/olesya-stamate-rabotu-genprokurora-nelzya-nazvat-udovletvoritelnoy---44545377.html
Олеся Стамате: "Работу генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной"
Олеся Стамате: "Работу генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной"
Стамате высказалась о дальней шей судьбе Стояногло
2021-09-06T22:50+0300
2021-09-06T22:51+0300
общество
в молдове
генпрокуратура молдовы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2766/00/27660051_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc42929be6b30a4b1932c6799f2fab46.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Принятое в понедельник Конституционным судом Молдовы (КС) решение отклонить запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре не является вердиктом, который признает закон соотвествующим или не соотвествующим Конституции, заявила министр юстиции Олеся Стамате в эфире одного из частных телеканалов.Документ, которым в Закон о прокуратуре были внесены поправки, позволяющие давать оценку работы генпрокурора, был ранее принят парламентом в двух чтениях и промульгирован президентом. Олеся Стамате уточнила, что теперь будет сформирована оценочная комиссия, которая займется изучением деятельности главы Генпрокуратуры. Основанием для проведения такой оценки, по словам Стамате, может служить в том числе постановление парламента, давшее оценку "неудовлетворительно" деятельности прокуратуры и НАЦ по делу о банковском мошенничестве. "Оснований для проверки гораздо больше, чем одно это решение, - сказала Стамате. – У нас очень много вопросов к прокуратуре относительно хода расследования резонансных дел, и не только о "краже миллиарда", речь идет и о "деле Аэропорта", и "российском ландромате", и о многих других делах".По словам Стамате, при подготовке поправок в Закон о прокуратуре Минюст "изучил законодательство стран ЕС".На вопрос, чем же может закончиться противостояние Минюст - Генпрокуратура, министр отметила, что полагается на решение комиссии, однако "деятельность генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной".рор может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. Мы также изучили рекомендации международных структур и выяснили, что механизм дисциплинарного взыскания для генпрокурора может существовать, и важно то, что он дол жен быть результатом дисциплинарной оценки", - уточнила она.На вопрос, чем же может закончиться противостояние Минюст - Генпрокуратура, министр отметила, что полагается на решенценочной ие окомиссии, однако и без того "деятельность генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной".Поправки в закон о прокуратуреНапомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока полномочий президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил оценку "плохо", а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
https://ru.sputnik.md/20210906/kc-otklonil-zapros-genprokuratury-popravok-zakon-o-prokurature-44533373.html
https://ru.sputnik.md/20210824/popravki-zakon-prokurature-prinyali-finalnom-chteni-44188802.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2766/00/27660051_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5a954eba49f319176806f7cc027eb3fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, генпрокуратура молдовы

Олеся Стамате: "Работу генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной"

22:50 06.09.2021 (обновлено: 22:51 06.09.2021)
129
© Sputnik / Miroslav RotariОлеся Стамате
Олеся Стамате - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Глава Минюста прокомментировала решение КС и высказалась о дальнейшей судьбе генерального прокурора.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Принятое в понедельник Конституционным судом Молдовы (КС) решение отклонить запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре не является вердиктом, который признает закон соотвествующим или не соотвествующим Конституции, заявила министр юстиции Олеся Стамате в эфире одного из частных телеканалов.
"Это только отказ от приостановления закона, чего требовала Генпрокуратура. КС посчитал, что нет никакого риска, который бы нес закон в случае его неприостановки до рассмотрения по существу конституционности этого закона", - пояснила Стамате.
Документ, которым в Закон о прокуратуре были внесены поправки, позволяющие давать оценку работы генпрокурора, был ранее принят парламентом в двух чтениях и промульгирован президентом. Олеся Стамате уточнила, что теперь будет сформирована оценочная комиссия, которая займется изучением деятельности главы Генпрокуратуры.
"Предстоит создать эту комиссию по оценке деятельности прокурора, в которую войдут представители всех названных в законе структур, и начнется непосредственно оценка работы прокурора. И, если не ошибаюсь, она в 30-дневный срок должна представить Высшему совету прокуроров оценочный отчет", - отметила министр.
Основанием для проведения такой оценки, по словам Стамате, может служить в том числе постановление парламента, давшее оценку "неудовлетворительно" деятельности прокуратуры и НАЦ по делу о банковском мошенничестве. "Оснований для проверки гораздо больше, чем одно это решение, - сказала Стамате. – У нас очень много вопросов к прокуратуре относительно хода расследования резонансных дел, и не только о "краже миллиарда", речь идет и о "деле Аэропорта", и "российском ландромате", и о многих других делах".
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
Общество
КC отклонил запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре
17:03
257
По словам Стамате, при подготовке поправок в Закон о прокуратуре Минюст "изучил законодательство стран ЕС".
На вопрос, чем же может закончиться противостояние Минюст - Генпрокуратура, министр отметила, что полагается на решение комиссии, однако "деятельность генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной".рор может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. Мы также изучили рекомендации международных структур и выяснили, что механизм дисциплинарного взыскания для генпрокурора может существовать, и важно то, что он дол жен быть результатом дисциплинарной оценки", - уточнила она.
На вопрос, чем же может закончиться противостояние Минюст - Генпрокуратура, министр отметила, что полагается на решенценочной ие окомиссии, однако и без того "деятельность генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной".

Думаю, всем ясно, что его (генпрокурора, - прим. авт.) деятельность нельзя назвать удовлетворительной. Не забегая вперед, прежде того как будет составлен отчет о его работе, скажу, что не вижу, все же, возможности получения оценки "хорошо" или "очень хорошо". При наличии достоинства и смелости, думаю, он должен был бы подать в отставку. Если этого не случится, посмотрим, что скажет оценочная комиссия

Noul ministru al Justiției, Olesea Stamate, depune jurământul - Sputnik Молдова
Олеся Стамате
министр юстиции

Поправки в закон о прокуратуре

Напомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.
Согласно нововведениям, генеральный прокурор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока полномочий президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил оценку "плохо", а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Общество
Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше
24 августа, 13:00
314
Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.
Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
020000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:15С молотка: шляпу Наполеона планируется продать на аукционе
22:50Олеся Стамате: "Работу генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной"
22:46Федор Емельяненко займется садоводством
22:15Зарегистрирована Пекинская фондовая биржа, уставный капитал - 155 миллионов долларов
22:06Курс валют на вторник: основные игроки сдают позиции
21:50Делон - о смерти Бельмондо: "Я абсолютно подавлен"
21:22Как решить проблему с приднестровскими номерами
21:15Кишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта
20:42В Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение
20:17Новый рекорд: газ в Европе опять подорожал
19:45Саперы Национальной армии Молдовы ликвидировали 450 взрывоопасных находок
19:15В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России
19:00Памяти Профессионала: большой мир кино Жан-Поля Бельмондо
18:45За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения
18:20Новая медаль для Молдовы: Михай Кихая завоевал бронзу на ЧМ по гребле
18:15В Кишиневе на несколько дней закроют движение по улице Колумна
18:11Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
18:00Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом
17:45Есть рост: Нацбанк Молдовы рассказал, насколько увеличились валютные резервы страны
17:28Ушел из жизни французский актер Жан-Поль Бельмондо