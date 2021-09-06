Памяти Профессионала: большой мир кино Жан-Поля Бельмондо

Жан-Поля Бельмондо трудно узнать в этой сцене из пьесы Жан-Поля Сартра "Кин", вдохновленной произведениями Александра Дюма, в театре Мариньи в Париже 22 февраля 1987 года. Актер вернулся на сцену после 25 лет отсутствия.
Жан-Поля Бельмондо трудно узнать в этой сцене из пьесы Жан-Поля Сартра "Кин", вдохновленной произведениями Александра Дюма, в театре Мариньи в Париже 22 февраля 1987 года. Актер вернулся на сцену после 25 лет отсутствия.
Актеры Жан Габен (справа) и Жан-Поль Бельмондо в кадре из фильма "Обезьяна зимой" 26 января 1962 года в Нормандии.
Актеры Жан Габен (справа) и Жан-Поль Бельмондо в кадре из фильма "Обезьяна зимой" 26 января 1962 года в Нормандии.
Жан-Поль Бельмондо с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на приеме в киностудии Cinecitta в окрестностях Рима 24 ноября 1962 года. Они празднуют начало съемок фильма "Бурное море", в котором снимаются вместе.
Жан-Поль Бельмондо с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на приеме в киностудии Cinecitta в окрестностях Рима 24 ноября 1962 года. Они празднуют начало съемок фильма "Бурное море", в котором снимаются вместе.
Жан-Поль Бельмондо и Катрин Спаак в главных ролях в фильме Анри Вернея "Уик-энд на берегу океана" (1964 год).
Жан-Поль Бельмондо и Катрин Спаак в главных ролях в фильме Анри Вернея "Уик-энд на берегу океана" (1964 год).
Жан-Поль Бельмондо (справа), одна из будущих кинозвезд Франции, и его старший коллега Бурвиль исполняют свои роли в "Супермозге" режиссера Жерара Ури в июле 1968 года в Гавре.
Жан-Поль Бельмондо (справа), одна из будущих кинозвезд Франции, и его старший коллега Бурвиль исполняют свои роли в "Супермозге" режиссера Жерара Ури в июле 1968 года в Гавре.
Мегазвезды мирового кино Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон на съемках фильма Жака Дере "Борсалино" в 1969 году в Марселе, Франция.
Мегазвезды мирового кино Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон на съемках фильма Жака Дере "Борсалино" в 1969 году в Марселе, Франция.
На снимке 1977 года - французский актер Жан-Поль Бельмондо и американская актриса Ракель Уэлч во время съемок фильма "Животное" режиссера Клода Зиди.
На снимке 1977 года - французский актер Жан-Поль Бельмондо и американская актриса Ракель Уэлч во время съемок фильма "Животное" режиссера Клода Зиди.
Жан-Поль Бельмондо выступает 22 февраля 1987 года в театре Мариньи в Париже в спектакле "Кин" по пьесе французского драматурга Жан-Поля Сартра по пьесе Александра Дюма.
Жан-Поль Бельмондо выступает 22 февраля 1987 года в театре Мариньи в Париже в спектакле "Кин" по пьесе французского драматурга Жан-Поля Сартра по пьесе Александра Дюма.
Жан-Поль Бельмондо приветствует публику 16 мая 1988 года во время Каннского кинофестиваля.
Жан-Поль Бельмондо приветствует публику 16 мая 1988 года во время Каннского кинофестиваля.
Жан-Поль Бельмондо позирует 9 сентября 2010 года на отдыхе в студии своего отца в музее Поля Бельмондо в Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Музей Поля Бельмондо, посвященный творчеству художника, хранит важную коллекцию его скульптур, форм, медалей и рисунков.
Жан-Поль Бельмондо позирует 9 сентября 2010 года на отдыхе в студии своего отца в музее Поля Бельмондо в Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Музей Поля Бельмондо, посвященный творчеству художника, хранит важную коллекцию его скульптур, форм, медалей и рисунков.
Жан-Поль Бельмондо позирует перед показом фильма 1961 года "Леон Морен, священник" 4 февраля 2016 года в Париже.
Жан-Поль Бельмондо позирует перед показом фильма 1961 года "Леон Морен, священник" 4 февраля 2016 года в Париже.
Жан-Поль Бельмондо (в центре) позирует с французской актрисой Софи Марсо и директором Венецианской биеннале Паоло Бараттой после получения "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф на 73-м Венецианском кинофестивале 8 сентября 2016 года в Venice Lido.
Жан-Поль Бельмондо (в центре) позирует с французской актрисой Софи Марсо и директором Венецианской биеннале Паоло Бараттой после получения "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф на 73-м Венецианском кинофестивале 8 сентября 2016 года в Venice Lido.
Жан-Поль Бельмондо выступает с речью во время 42-й церемонии вручения наград премии "Сезар" в Париже 24 февраля 2017 года.
Жан-Поль Бельмондо выступает с речью во время 42-й церемонии вручения наград премии "Сезар" в Париже 24 февраля 2017 года.