Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210906/pamyati-professionala-bolshoy-mir-kino-zhan-polya-belmondo-44538455.html
Памяти Профессионала: большой мир кино Жан-Поля Бельмондо
Памяти Профессионала: большой мир кино Жан-Поля Бельмондо
Фото памяти Жан-Поля Бельмондо звездные роли знаменитости
2021-09-06T19:00+0300
2021-09-06T19:00+0300
фото
в мире
франция
легендарный актер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44537935_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ddcfada601422ea4092f7fac70435c2.jpg
франция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44537935_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4c8b418852a461f2585bdc27c6cf9655.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, в мире, франция, легендарный актер

Памяти Профессионала: большой мир кино Жан-Поля Бельмондо

19:00 06.09.2021
131
Шестого сентября стало известно о кончине звезды мирового масштаба. На 89-м году жизни не стало Жан-Поля Бельмондо. Зрителям из стран бывшего СССР он запомнился по культовым фильмам "Профессионал", "Чудовище", "Великолепный", "Борсалино". Памяти актера - наша фотолента.
© AP Photo / AFP-Michel Gangne

Жан-Поля Бельмондо трудно узнать в этой сцене из пьесы Жан-Поля Сартра "Кин", вдохновленной произведениями Александра Дюма, в театре Мариньи в Париже 22 февраля 1987 года. Актер вернулся на сцену после 25 лет отсутствия.

Жан-Поля Бельмондо трудно узнать в этой сцене из пьесы Жан-Поля Сартра &quot;Кин&quot;, вдохновленной произведениями Александра Дюма, в театре Мариньи в Париже 22 февраля 1987 года. Актер вернулся на сцену после 25 лет отсутствия. - Sputnik Молдова
1/13
© AP Photo / AFP-Michel Gangne

Жан-Поля Бельмондо трудно узнать в этой сцене из пьесы Жан-Поля Сартра "Кин", вдохновленной произведениями Александра Дюма, в театре Мариньи в Париже 22 февраля 1987 года. Актер вернулся на сцену после 25 лет отсутствия.

© AP Photo

Актеры Жан Габен (справа) и Жан-Поль Бельмондо в кадре из фильма "Обезьяна зимой" 26 января 1962 года в Нормандии.

Актеры Жан Габен (справа) и Жан-Поль Бельмондо в кадре из фильма &quot;Обезьяна зимой&quot; 26 января 1962 года в Нормандии. - Sputnik Молдова
2/13
© AP Photo

Актеры Жан Габен (справа) и Жан-Поль Бельмондо в кадре из фильма "Обезьяна зимой" 26 января 1962 года в Нормандии.

© AP Photo / Girolamo Di Majo

Жан-Поль Бельмондо с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на приеме в киностудии Cinecitta в окрестностях Рима 24 ноября 1962 года. Они празднуют начало съемок фильма "Бурное море", в котором снимаются вместе.

Жан-Поль Бельмондо с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на приеме в киностудии Cinecitta в окрестностях Рима 24 ноября 1962 года. Они празднуют начало съемок фильма &quot;Бурное море&quot;, в котором снимаются вместе. - Sputnik Молдова
3/13
© AP Photo / Girolamo Di Majo

Жан-Поль Бельмондо с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой на приеме в киностудии Cinecitta в окрестностях Рима 24 ноября 1962 года. Они празднуют начало съемок фильма "Бурное море", в котором снимаются вместе.

© AP Photo

Жан-Поль Бельмондо и Катрин Спаак в главных ролях в фильме Анри Вернея "Уик-энд на берегу океана" (1964 год).

Жан-Поль Бельмондо и Катрин Спаак в главных ролях в фильме Анри Вернея &quot;Уик-энд на берегу океана&quot; (1964 год). - Sputnik Молдова
4/13
© AP Photo

Жан-Поль Бельмондо и Катрин Спаак в главных ролях в фильме Анри Вернея "Уик-энд на берегу океана" (1964 год).

© AFP 2021 / -

Жан-Поль Бельмондо (справа), одна из будущих кинозвезд Франции, и его старший коллега Бурвиль исполняют свои роли в "Супермозге" режиссера Жерара Ури в июле 1968 года в Гавре.

Жан-Поль Бельмондо (справа), одна из будущих кинозвезд Франции, и его старший коллега Бурвиль исполняют свои роли в &quot;Супермозге&quot; режиссера Жерара Ури в июле 1968 года в Гавре. - Sputnik Молдова
5/13
© AFP 2021 / -

Жан-Поль Бельмондо (справа), одна из будущих кинозвезд Франции, и его старший коллега Бурвиль исполняют свои роли в "Супермозге" режиссера Жерара Ури в июле 1968 года в Гавре.

© AP Photo

Мегазвезды мирового кино Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон на съемках фильма Жака Дере "Борсалино" в 1969 году в Марселе, Франция.

Мегазвезды мирового кино Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон на съемках фильма Жака Дере &quot;Борсалино&quot; в 1969 году в Марселе, Франция. - Sputnik Молдова
6/13
© AP Photo

Мегазвезды мирового кино Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон на съемках фильма Жака Дере "Борсалино" в 1969 году в Марселе, Франция.

© -

На снимке 1977 года - французский актер Жан-Поль Бельмондо и американская актриса Ракель Уэлч во время съемок фильма "Животное" режиссера Клода Зиди.

На снимке 1977 года - французский актер Жан-Поль Бельмондо и американская актриса Ракель Уэлч во время съемок фильма &quot;Животное&quot; режиссера Клода Зиди. - Sputnik Молдова
7/13
© -

На снимке 1977 года - французский актер Жан-Поль Бельмондо и американская актриса Ракель Уэлч во время съемок фильма "Животное" режиссера Клода Зиди.

© AFP 2021 / MICHEL GANGNE

Жан-Поль Бельмондо выступает 22 февраля 1987 года в театре Мариньи в Париже в спектакле "Кин" по пьесе французского драматурга Жан-Поля Сартра по пьесе Александра Дюма.

Жан-Поль Бельмондо выступает 22 февраля 1987 года в театре Мариньи в Париже в спектакле &quot;Кин&quot; по пьесе французского драматурга Жан-Поля Сартра по пьесе Александра Дюма. - Sputnik Молдова
8/13
© AFP 2021 / MICHEL GANGNE

Жан-Поль Бельмондо выступает 22 февраля 1987 года в театре Мариньи в Париже в спектакле "Кин" по пьесе французского драматурга Жан-Поля Сартра по пьесе Александра Дюма.

© AFP 2021

Жан-Поль Бельмондо приветствует публику 16 мая 1988 года во время Каннского кинофестиваля.

Жан-Поль Бельмондо приветствует публику 16 мая 1988 года во время Каннского кинофестиваля. - Sputnik Молдова
9/13
© AFP 2021

Жан-Поль Бельмондо приветствует публику 16 мая 1988 года во время Каннского кинофестиваля.

© AFP 2021 / MIGUEL MEDINA

Жан-Поль Бельмондо позирует 9 сентября 2010 года на отдыхе в студии своего отца в музее Поля Бельмондо в Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Музей Поля Бельмондо, посвященный творчеству художника, хранит важную коллекцию его скульптур, форм, медалей и рисунков.

Жан-Поль Бельмондо позирует 9 сентября 2010 года на отдыхе в студии своего отца в музее Поля Бельмондо в Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Музей Поля Бельмондо, посвященный творчеству художника, хранит важную коллекцию его скульптур, форм, медалей и рисунков. - Sputnik Молдова
10/13
© AFP 2021 / MIGUEL MEDINA

Жан-Поль Бельмондо позирует 9 сентября 2010 года на отдыхе в студии своего отца в музее Поля Бельмондо в Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Музей Поля Бельмондо, посвященный творчеству художника, хранит важную коллекцию его скульптур, форм, медалей и рисунков.

© AFP 2021 / PATRICK KOVARIK

Жан-Поль Бельмондо позирует перед показом фильма 1961 года "Леон Морен, священник" 4 февраля 2016 года в Париже.

Жан-Поль Бельмондо позирует перед показом фильма 1961 года &quot;Леон Морен, священник&quot; 4 февраля 2016 года в Париже. - Sputnik Молдова
11/13
© AFP 2021 / PATRICK KOVARIK

Жан-Поль Бельмондо позирует перед показом фильма 1961 года "Леон Морен, священник" 4 февраля 2016 года в Париже.

© AFP 2021 / TIZIANA FABI

Жан-Поль Бельмондо (в центре) позирует с французской актрисой Софи Марсо и директором Венецианской биеннале Паоло Бараттой после получения "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф на 73-м Венецианском кинофестивале 8 сентября 2016 года в Venice Lido.

Жан-Поль Бельмондо (в центре) позирует с французской актрисой Софи Марсо и директором Венецианской биеннале Паоло Бараттой после получения &quot;Золотого льва&quot; за вклад в мировой кинематограф на 73-м Венецианском кинофестивале 8 сентября 2016 года в Venice Lido. - Sputnik Молдова
12/13
© AFP 2021 / TIZIANA FABI

Жан-Поль Бельмондо (в центре) позирует с французской актрисой Софи Марсо и директором Венецианской биеннале Паоло Бараттой после получения "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф на 73-м Венецианском кинофестивале 8 сентября 2016 года в Venice Lido.

© AFP 2021 / BERTRAND GUAY

Жан-Поль Бельмондо выступает с речью во время 42-й церемонии вручения наград премии "Сезар" в Париже 24 февраля 2017 года.

Жан-Поль Бельмондо выступает с речью во время 42-й церемонии вручения наград премии &quot;Сезар&quot; в Париже 24 февраля 2017 года. - Sputnik Молдова
13/13
© AFP 2021 / BERTRAND GUAY

Жан-Поль Бельмондо выступает с речью во время 42-й церемонии вручения наград премии "Сезар" в Париже 24 февраля 2017 года.

000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:15В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России
19:00Памяти Профессионала: большой мир кино Жан-Поля Бельмондо
18:45За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения
18:20Новая медаль для Молдовы: Михай Кихая завоевал бронзу на ЧМ по гребле
18:15В Кишиневе на несколько дней закроют движение по улице Колумна
18:11Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
18:00Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом
17:45Есть рост: Нацбанк Молдовы рассказал, насколько увеличились валютные резервы страны
17:28Ушел из жизни французский актер Жан-Поль Бельмондо
17:15В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены
17:03КC отклонил запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре
17:00МИД РФ поблагодарил посла Молдовы за работу по укреплению сотрудничества
16:45Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии
16:20В Таможенной службе Молдовы - новый директор
16:16Мария Шумейко из "Ты супер!": я буду просто петь
16:01Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
15:45Примэрия Кишинева закупит тесты на COVID-19 для учителей
15:21В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
14:57Когда в Молдове повысят минимальную пенсию: ответ властей
14:27Участница шоу "Ты супер!" из Молдовы: чем меня поразили Крутой и Арбенина