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Зарегистрирована Пекинская фондовая биржа, уставный капитал - 155 миллионов долларов
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© Sputnik / Павел БедняковЗнак доллара
© Sputnik / Павел Бедняков
В Китае сейчас три биржи – в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Пекинская фондовая биржа зарегистрирована с уставным капиталом в 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS) 2 сентября, лидер Поднебесной объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий. В Китае на данный момент есть три биржи – в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.
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Отмечается, что зарегистрированный капитал поступил от компании с ограниченной ответственностью при китайской общенациональной внебиржевой системе торговли акциями малых и средних предприятий (NEEQ). Пекинская биржа зарегистрирована в районе Сичэн по тому же адресу, где и NEEQ.
Агентство сообщает, что регистрация биржи была произведена еще 3 сентября, на следующий день после заявления о намерении ее создать.
В минувшее воскресенье компетентные органы запросили общественное мнение о конкретных правилах работы новой фондовой биржи, которые включают процедуры листинга, торговли и управления членством на новой фондовой бирже.
Согласно обнародованным правилам, на новой фондовой бирже в первый день торгов не будут вводиться ограничения на изменение цены, однако уточнялось, что торги будут приостановлены на десять минут, когда цены на акции компании вырастут более чем на 30% или упадут более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.
Власти пока не сообщали, когда ожидается открытие биржи.
Согласно обнародованным правилам, на новой фондовой бирже в первый день торгов не будут вводиться ограничения на изменение цены, однако уточнялось, что торги будут приостановлены на десять минут, когда цены на акции компании вырастут более чем на 30% или упадут более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.
Власти пока не сообщали, когда ожидается открытие биржи.