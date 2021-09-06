https://ru.sputnik.md/20210906/pekinskaya-fondovaya-birzha-ustavnyy-kapital-155-millionov-dollarov-44544213.html

Зарегистрирована Пекинская фондовая биржа, уставный капитал - 155 миллионов долларов

Зарегистрирована Пекинская фондовая биржа, уставный капитал - 155 миллионов долларов

В Китае сейчас три биржи – в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге. 06.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-06T22:15+0300

2021-09-06T22:15+0300

2021-09-06T22:15+0300

экономика

в мире

китай

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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Пекинская фондовая биржа зарегистрирована с уставным капиталом в 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.Выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS) 2 сентября, лидер Поднебесной объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий. В Китае на данный момент есть три биржи – в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.Отмечается, что зарегистрированный капитал поступил от компании с ограниченной ответственностью при китайской общенациональной внебиржевой системе торговли акциями малых и средних предприятий (NEEQ). Пекинская биржа зарегистрирована в районе Сичэн по тому же адресу, где и NEEQ.Агентство сообщает, что регистрация биржи была произведена еще 3 сентября, на следующий день после заявления о намерении ее создать.В минувшее воскресенье компетентные органы запросили общественное мнение о конкретных правилах работы новой фондовой биржи, которые включают процедуры листинга, торговли и управления членством на новой фондовой бирже.Согласно обнародованным правилам, на новой фондовой бирже в первый день торгов не будут вводиться ограничения на изменение цены, однако уточнялось, что торги будут приостановлены на десять минут, когда цены на акции компании вырастут более чем на 30% или упадут более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.Власти пока не сообщали, когда ожидается открытие биржи.

https://ru.sputnik.md/20210811/samoe-vremya-ssorit-moskvu-s-kitaem-ssha-prizvali-deystvovat-43801563.html

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