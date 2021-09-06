Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210906/pekinskaya-fondovaya-birzha-ustavnyy-kapital-155-millionov-dollarov-44544213.html
Зарегистрирована Пекинская фондовая биржа, уставный капитал - 155 миллионов долларов
Зарегистрирована Пекинская фондовая биржа, уставный капитал - 155 миллионов долларов
В Китае сейчас три биржи – в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге. 06.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-06T22:15+0300
2021-09-06T22:15+0300
экономика
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44544180_0:235:3181:2024_1920x0_80_0_0_936273c1b1c1a1c6ff68263ab97a286b.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Пекинская фондовая биржа зарегистрирована с уставным капиталом в 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.Выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS) 2 сентября, лидер Поднебесной объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий. В Китае на данный момент есть три биржи – в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.Отмечается, что зарегистрированный капитал поступил от компании с ограниченной ответственностью при китайской общенациональной внебиржевой системе торговли акциями малых и средних предприятий (NEEQ). Пекинская биржа зарегистрирована в районе Сичэн по тому же адресу, где и NEEQ.Агентство сообщает, что регистрация биржи была произведена еще 3 сентября, на следующий день после заявления о намерении ее создать.В минувшее воскресенье компетентные органы запросили общественное мнение о конкретных правилах работы новой фондовой биржи, которые включают процедуры листинга, торговли и управления членством на новой фондовой бирже.Согласно обнародованным правилам, на новой фондовой бирже в первый день торгов не будут вводиться ограничения на изменение цены, однако уточнялось, что торги будут приостановлены на десять минут, когда цены на акции компании вырастут более чем на 30% или упадут более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.Власти пока не сообщали, когда ожидается открытие биржи.
https://ru.sputnik.md/20210811/samoe-vremya-ssorit-moskvu-s-kitaem-ssha-prizvali-deystvovat-43801563.html
китай
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44544180_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_41e9b9b000866fbd30c47119490b892f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, китай

Зарегистрирована Пекинская фондовая биржа, уставный капитал - 155 миллионов долларов

22:15 06.09.2021
154
© Sputnik / Павел БедняковЗнак доллара
Знак доллара - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
В Китае сейчас три биржи – в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Пекинская фондовая биржа зарегистрирована с уставным капиталом в 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS) 2 сентября, лидер Поднебесной объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий. В Китае на данный момент есть три биржи – в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Китай - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Политика
"Самое время ссорить Москву с Китаем": США призвали действовать
11 августа, 15:00
335
Отмечается, что зарегистрированный капитал поступил от компании с ограниченной ответственностью при китайской общенациональной внебиржевой системе торговли акциями малых и средних предприятий (NEEQ). Пекинская биржа зарегистрирована в районе Сичэн по тому же адресу, где и NEEQ.
Агентство сообщает, что регистрация биржи была произведена еще 3 сентября, на следующий день после заявления о намерении ее создать.
В минувшее воскресенье компетентные органы запросили общественное мнение о конкретных правилах работы новой фондовой биржи, которые включают процедуры листинга, торговли и управления членством на новой фондовой бирже.

Согласно обнародованным правилам, на новой фондовой бирже в первый день торгов не будут вводиться ограничения на изменение цены, однако уточнялось, что торги будут приостановлены на десять минут, когда цены на акции компании вырастут более чем на 30% или упадут более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.

Власти пока не сообщали, когда ожидается открытие биржи.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:15С молотка: шляпу Наполеона планируется продать на аукционе
22:50Олеся Стамате: "Работу генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной"
22:46Федор Емельяненко займется садоводством
22:15Зарегистрирована Пекинская фондовая биржа, уставный капитал - 155 миллионов долларов
22:06Курс валют на вторник: основные игроки сдают позиции
21:50Делон - о смерти Бельмондо: "Я абсолютно подавлен"
21:22Как решить проблему с приднестровскими номерами
21:15Кишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта
20:42В Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение
20:17Новый рекорд: газ в Европе опять подорожал
19:45Саперы Национальной армии Молдовы ликвидировали 450 взрывоопасных находок
19:15В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России
19:00Памяти Профессионала: большой мир кино Жан-Поля Бельмондо
18:45За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения
18:20Новая медаль для Молдовы: Михай Кихая завоевал бронзу на ЧМ по гребле
18:15В Кишиневе на несколько дней закроют движение по улице Колумна
18:11Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
18:00Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом
17:45Есть рост: Нацбанк Молдовы рассказал, насколько увеличились валютные резервы страны
17:28Ушел из жизни французский актер Жан-Поль Бельмондо