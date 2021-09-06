https://ru.sputnik.md/20210906/podpolnye-stantsii-nefteprodukty-44520660.html

Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыты в Молдове

Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыты в Молдове

Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыта в Молдове

2021-09-06T12:40+0300

2021-09-06T12:40+0300

2021-09-06T12:47+0300

общество

в молдове

топливо

молдова

бензин

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Правоохранители раскрыли сеть подпольных станций хранения и продажи нефтепродуктов в нескольких районах страны. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.Как установили в ведомстве, нефтепродукты продавали "по рекомендации" по розничной цене покупателям для заправки транспортных средств.По данным следствия, установлено, что на насосах, подающих топливо, отсутствуют все необходимые устройства, в том числе средства измерения, а также данные о производителе и другая информация, что противоречит законодательству о сбыте нефтепродуктов.Таким образом, правоохранителями изъято 34,7 тысячи литров нефтепродуктов, общая сумма нанесенного ущерба еще не установлена.Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства нарушений.По этим фактам возбуждено семь дел о правонарушениях. Если вина причастных лиц будет доказана, им грозит штраф до 30 тысяч леев.

https://ru.sputnik.md/20210904/toplivo-podorozhalo-nare-ustanovilo-maksimalnye-tseny-na-benzin-na-vykhodnye-44480291.html

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в молдове, топливо, молдова, бензин