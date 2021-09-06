https://ru.sputnik.md/20210906/podpolnye-stantsii-nefteprodukty-44520660.html
Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыты в Молдове
Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыты в Молдове
Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыта в Молдове
2021-09-06T12:40+0300
2021-09-06T12:40+0300
2021-09-06T12:47+0300
общество
в молдове
топливо
молдова
бензин
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Правоохранители раскрыли сеть подпольных станций хранения и продажи нефтепродуктов в нескольких районах страны. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.Как установили в ведомстве, нефтепродукты продавали "по рекомендации" по розничной цене покупателям для заправки транспортных средств.По данным следствия, установлено, что на насосах, подающих топливо, отсутствуют все необходимые устройства, в том числе средства измерения, а также данные о производителе и другая информация, что противоречит законодательству о сбыте нефтепродуктов.Таким образом, правоохранителями изъято 34,7 тысячи литров нефтепродуктов, общая сумма нанесенного ущерба еще не установлена.Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства нарушений.По этим фактам возбуждено семь дел о правонарушениях. Если вина причастных лиц будет доказана, им грозит штраф до 30 тысяч леев.
https://ru.sputnik.md/20210904/toplivo-podorozhalo-nare-ustanovilo-maksimalnye-tseny-na-benzin-na-vykhodnye-44480291.html
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в молдове, топливо, молдова, бензин
Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыты в Молдове
12:40 06.09.2021 (обновлено: 12:47 06.09.2021)
В Молдове обнаружено несколько станций, на которых нефтепродукты продавали с нарушениями законодательства.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Правоохранители раскрыли сеть подпольных станций хранения и продажи нефтепродуктов в нескольких районах страны. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.
Как установили в ведомстве, нефтепродукты продавали "по рекомендации" по розничной цене покупателям для заправки транспортных средств.
"Потенциальные покупатели платили льготную цену за литр топлива (меньше, чем выставлено на заправочных станциях), причем оплата производилась наличными, чтобы не выдавать кассовый чек или другие бухгалтерские документы", – говорится в сообщении полиции.
По данным следствия, установлено, что на насосах, подающих топливо, отсутствуют все необходимые устройства, в том числе средства измерения, а также данные о производителе и другая информация, что противоречит законодательству о сбыте нефтепродуктов.
Таким образом, правоохранителями изъято 34,7 тысячи литров нефтепродуктов, общая сумма нанесенного ущерба еще не установлена.
Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства нарушений.
По этим фактам возбуждено семь дел о правонарушениях. Если вина причастных лиц будет доказана, им грозит штраф до 30 тысяч леев.