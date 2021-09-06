Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210906/podpolnye-stantsii-nefteprodukty-44520660.html
Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыты в Молдове
Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыты в Молдове
Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыта в Молдове
2021-09-06T12:40+0300
2021-09-06T12:47+0300
общество
в молдове
топливо
молдова
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/3002/79/30027950_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_b57b8d5b99523353f756542e37de93f4.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Правоохранители раскрыли сеть подпольных станций хранения и продажи нефтепродуктов в нескольких районах страны. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.Как установили в ведомстве, нефтепродукты продавали "по рекомендации" по розничной цене покупателям для заправки транспортных средств.По данным следствия, установлено, что на насосах, подающих топливо, отсутствуют все необходимые устройства, в том числе средства измерения, а также данные о производителе и другая информация, что противоречит законодательству о сбыте нефтепродуктов.Таким образом, правоохранителями изъято 34,7 тысячи литров нефтепродуктов, общая сумма нанесенного ущерба еще не установлена.Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства нарушений.По этим фактам возбуждено семь дел о правонарушениях. Если вина причастных лиц будет доказана, им грозит штраф до 30 тысяч леев.
https://ru.sputnik.md/20210904/toplivo-podorozhalo-nare-ustanovilo-maksimalnye-tseny-na-benzin-na-vykhodnye-44480291.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/3002/79/30027950_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_3018801cafed9f4477e5c034048fa846.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, топливо, молдова, бензин

Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыты в Молдове

12:40 06.09.2021 (обновлено: 12:47 06.09.2021)
212
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина возвращает заправочный пистолет в слот
Мужчина возвращает заправочный пистолет в слот - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове обнаружено несколько станций, на которых нефтепродукты продавали с нарушениями законодательства.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Правоохранители раскрыли сеть подпольных станций хранения и продажи нефтепродуктов в нескольких районах страны. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.
Как установили в ведомстве, нефтепродукты продавали "по рекомендации" по розничной цене покупателям для заправки транспортных средств.

"Потенциальные покупатели платили льготную цену за литр топлива (меньше, чем выставлено на заправочных станциях), причем оплата производилась наличными, чтобы не выдавать кассовый чек или другие бухгалтерские документы", – говорится в сообщении полиции.

По данным следствия, установлено, что на насосах, подающих топливо, отсутствуют все необходимые устройства, в том числе средства измерения, а также данные о производителе и другая информация, что противоречит законодательству о сбыте нефтепродуктов.
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
Экономика
Топливо подорожало: НАРЭ установило максимальные цены на бензин на выходные
4 сентября, 10:22
391
Таким образом, правоохранителями изъято 34,7 тысячи литров нефтепродуктов, общая сумма нанесенного ущерба еще не установлена.
Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства нарушений.
По этим фактам возбуждено семь дел о правонарушениях. Если вина причастных лиц будет доказана, им грозит штраф до 30 тысяч леев.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:06Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября
13:37НАЦ - о деле фальшивых сертификатов: списки привитых не сразу выдали
13:08Где в Молдове смогут проголосовать граждане России на выборах в Госдуму РФ
12:40Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыты в Молдове
12:11Военный мятеж в Гвинее: президент захвачен, правительство распущено
11:41Генпрокуратура требует разъяснений от ВСБ по последнему постановлению
11:21Америка подводит итоги великой войны: миллион убитых, триллионы украли
11:19Мария Шумейко – гость пресс-центра Sputnik Молдова
10:56В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела
10:35Чебан: нужно сделать публичными случаи выдачи фальшивых сертификатов
10:13Где в Кишиневе 6 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:55Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
09:29Ни дня без аварий: мужчина разбился насмерть в Гагаузии
09:00Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"
08:55Мир за сутки: прерванный матч, в гостях у Маска и ситуация с COVID-19
08:30Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх
08:10Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова
08:00Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона
07:30Чуря: победа Генпрокуратуры принесет в страну больше демократии
07:00Самый точный прогноз погоды: теплые дни и холодные ночи