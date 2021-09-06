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Погодные рекорды Молдовы 5 сентября
Погодные рекорды Молдовы 5 сентября
Погодные рекорды Молдовы 5 сентября
2021-09-06T00:01+0300
2021-09-06T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Самое холодное шестое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1959 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1931 году. Тогда термометры показали +35,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды, в молдове

Погодные рекорды Молдовы 5 сентября

00:01 06.09.2021
130
© Sputnik / Mihai Carausприрода
природа - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Самое холодное шестое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1959 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,4 градуса по Цельсию.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
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Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
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А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1931 году. Тогда термометры показали +35,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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