https://ru.sputnik.md/20210906/pogodnye-rekordy-moldovy-5-sentyabrya-44510425.html

Погодные рекорды Молдовы 5 сентября

Погодные рекорды Молдовы 5 сентября

Погодные рекорды Молдовы 5 сентября

2021-09-06T00:01+0300

2021-09-06T00:01+0300

2021-09-06T00:01+0300

погода

рекорды

в молдове

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Самое холодное шестое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1959 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1931 году. Тогда термометры показали +35,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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погода, рекорды, в молдове