https://ru.sputnik.md/20210906/pogranichnikam-predyavili-obvineniya-44528936.html
За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения
За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения
За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам предъявили обвинения
2021-09-06T18:45+0300
2021-09-06T18:45+0300
2021-09-06T18:45+0300
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Пограничникам, задержанным по подозрению в коррупции и извлечении выгоды из влияния, выдвинули обвинения. Об этом сообщили в понедельник в Генрокуратуре.В ведомстве отметили, что по запросу прокуроров по борьбе с коррупцией одного из пограничников задержали на 30 дней, еще трое и один автоперевозчик будут в течение месяца находиться под домашним арестом.Как напомнили в Генпрокуратуре, четырех пограничников и одно частное лицо задержали в ходе обысков, прошедших в конце прошлой недели на КПП в Скулень.Как уточнили в прокуратуре, некоторые задержанные признали свою вину и сотрудничают со следствием.
https://ru.sputnik.md/20210903/prokuratura-provodit-obyski-v-pogranichnoy-politsii-44452274.html
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, суд
За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения
Несколько молдавских пограничников попали под обвинение о коррупции.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Пограничникам, задержанным по подозрению в коррупции и извлечении выгоды из влияния, выдвинули обвинения. Об этом сообщили в понедельник в Генрокуратуре.
В ведомстве отметили, что по запросу прокуроров по борьбе с коррупцией одного из пограничников задержали на 30 дней, еще трое и один автоперевозчик будут в течение месяца находиться под домашним арестом.
Как напомнили в Генпрокуратуре, четырех пограничников и одно частное лицо задержали в ходе обысков, прошедших в конце прошлой недели на КПП в Скулень.
"Пограничники с весны этого года получали от 50 до 700 евро от перевозчиков пассажиров и за посылки. За эти деньги стражи порядка не только закрывали глаза на нарушения, но и скрывали уже зафиксированные", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в прокуратуре, некоторые задержанные признали свою вину и сотрудничают со следствием.