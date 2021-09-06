https://ru.sputnik.md/20210906/pogranichnikam-predyavili-obvineniya-44528936.html

За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения

За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения

За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам предъявили обвинения

2021-09-06T18:45+0300

2021-09-06T18:45+0300

2021-09-06T18:45+0300

в молдове

молдова

генеральная прокуратура

суд

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/04/34627769_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_176e714e57c8452d8c419162c500075e.jpg

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Пограничникам, задержанным по подозрению в коррупции и извлечении выгоды из влияния, выдвинули обвинения. Об этом сообщили в понедельник в Генрокуратуре.В ведомстве отметили, что по запросу прокуроров по борьбе с коррупцией одного из пограничников задержали на 30 дней, еще трое и один автоперевозчик будут в течение месяца находиться под домашним арестом.Как напомнили в Генпрокуратуре, четырех пограничников и одно частное лицо задержали в ходе обысков, прошедших в конце прошлой недели на КПП в Скулень.Как уточнили в прокуратуре, некоторые задержанные признали свою вину и сотрудничают со следствием.

https://ru.sputnik.md/20210903/prokuratura-provodit-obyski-v-pogranichnoy-politsii-44452274.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, генеральная прокуратура, суд