Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210906/pogranichnikam-predyavili-obvineniya-44528936.html
За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения
За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения
За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам предъявили обвинения
2021-09-06T18:45+0300
2021-09-06T18:45+0300
в молдове
молдова
генеральная прокуратура
суд
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/04/34627769_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_176e714e57c8452d8c419162c500075e.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Пограничникам, задержанным по подозрению в коррупции и извлечении выгоды из влияния, выдвинули обвинения. Об этом сообщили в понедельник в Генрокуратуре.В ведомстве отметили, что по запросу прокуроров по борьбе с коррупцией одного из пограничников задержали на 30 дней, еще трое и один автоперевозчик будут в течение месяца находиться под домашним арестом.Как напомнили в Генпрокуратуре, четырех пограничников и одно частное лицо задержали в ходе обысков, прошедших в конце прошлой недели на КПП в Скулень.Как уточнили в прокуратуре, некоторые задержанные признали свою вину и сотрудничают со следствием.
https://ru.sputnik.md/20210903/prokuratura-provodit-obyski-v-pogranichnoy-politsii-44452274.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/04/34627769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_256a3fcd86ac03a517aee5ae8aed47a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, генеральная прокуратура, суд

За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения

18:45 06.09.2021
147
© Sputnik / Mihai CarausЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Несколько молдавских пограничников попали под обвинение о коррупции.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Пограничникам, задержанным по подозрению в коррупции и извлечении выгоды из влияния, выдвинули обвинения. Об этом сообщили в понедельник в Генрокуратуре.
В ведомстве отметили, что по запросу прокуроров по борьбе с коррупцией одного из пограничников задержали на 30 дней, еще трое и один автоперевозчик будут в течение месяца находиться под домашним арестом.
Как напомнили в Генпрокуратуре, четырех пограничников и одно частное лицо задержали в ходе обысков, прошедших в конце прошлой недели на КПП в Скулень.

"Пограничники с весны этого года получали от 50 до 700 евро от перевозчиков пассажиров и за посылки. За эти деньги стражи порядка не только закрывали глаза на нарушения, но и скрывали уже зафиксированные", - говорится в сообщении ведомства.

Координационный центр погранполиции - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Общество
Прокуратура проводит обыски в Пограничной полиции
3 сентября, 12:22
355
Как уточнили в прокуратуре, некоторые задержанные признали свою вину и сотрудничают со следствием.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:15В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России
19:00Памяти Профессионала: большой мир кино Жан-Поля Бельмондо
18:45За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения
18:20Новая медаль для Молдовы: Михай Кихая завоевал бронзу на ЧМ по гребле
18:15В Кишиневе на несколько дней закроют движение по улице Колумна
18:11Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
18:00Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом
17:45Есть рост: Нацбанк Молдовы рассказал, насколько увеличились валютные резервы страны
17:28Ушел из жизни французский актер Жан-Поль Бельмондо
17:15В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены
17:03КC отклонил запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре
17:00МИД РФ поблагодарил посла Молдовы за работу по укреплению сотрудничества
16:45Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии
16:20В Таможенной службе Молдовы - новый директор
16:16Мария Шумейко из "Ты супер!": я буду просто петь
16:01Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
15:45Примэрия Кишинева закупит тесты на COVID-19 для учителей
15:21В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
14:57Когда в Молдове повысят минимальную пенсию: ответ властей
14:27Участница шоу "Ты супер!" из Молдовы: чем меня поразили Крутой и Арбенина