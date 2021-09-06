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https://ru.sputnik.md/20210906/posol-moldovy-44532465.html
МИД РФ поблагодарил посла Молдовы за работу по укреплению сотрудничества
МИД РФ поблагодарил посла Молдовы за работу по укреплению сотрудничества
Владимир Головатюк завершает свою дипломатическую миссию в России.
2021-09-06T17:00+0300
2021-09-06T17:00+0300
политика
в молдове
россия
молдова
владимир головатюк
посольство молдовы в россии
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В понедельник состоялась встреча замглавы МИД РФ Андрея Руденко и посла Молдовы в России Владимира Головатюка, который завершает работу в этой должности. В сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России указано, что замглавы МИД РФ поблагодарил главу молдавской дипмиссии за продуктивную работу по укреплению сотрудничества между Москвой и Кишиневом.Головатюк девятого августа решением правительства Молдовы был отозван с должности. Его преемник пока не назначен. В порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. Затем кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии.Далее указ об отзыве Головатюка с должности главы дипмиссии в РФ должна будет подписать президент Молдовы Майя Санду.Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. На должность посла в Москве он был назначен в декабре 2020 года.
https://ru.sputnik.md/20210809/vladimira-golovatyuka-snimayut-s-posta-posla-moldovy-v-rossii-43739392.html
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в молдове, россия, молдова, владимир головатюк, посольство молдовы в россии

МИД РФ поблагодарил посла Молдовы за работу по укреплению сотрудничества

17:00 06.09.2021
167
© Sputnik / Miroslav RotariВладимир Головатюк
Владимир Головатюк - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Владимир Головатюк завершает свою дипломатическую миссию в России.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В понедельник состоялась встреча замглавы МИД РФ Андрея Руденко и посла Молдовы в России Владимира Головатюка, который завершает работу в этой должности.
В сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России указано, что замглавы МИД РФ поблагодарил главу молдавской дипмиссии за продуктивную работу по укреплению сотрудничества между Москвой и Кишиневом.

"В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия. Руденко поблагодарил Головатюка за продуктивную работу на посту посла, нацеленную на укрепление сотрудничества между Россией и Молдавией в различных областях", – говорится в сообщении МИД РФ.

Владимир Головатюк - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
Общество
Владимира Головатюка снимают с поста посла Молдовы в России
9 августа, 15:47
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Головатюк девятого августа решением правительства Молдовы был отозван с должности. Его преемник пока не назначен. В порядке, установленном законом о дипломатической службе, предложения об отзыве послов вносит в правительство глава МИДЕИ. Затем кабмин предлагает президенту отозвать главу дипмиссии.
Далее указ об отзыве Головатюка с должности главы дипмиссии в РФ должна будет подписать президент Молдовы Майя Санду.
Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. На должность посла в Москве он был назначен в декабре 2020 года.
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