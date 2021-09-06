https://ru.sputnik.md/20210906/s-molotka-shlyapu-napoleona-planiruetsya-prodat-na-auktsione-44543673.html
С молотка: шляпу Наполеона планируется продать на аукционе
С молотка: шляпу Наполеона планируется продать на аукционе
Шляпу Наполеона продадут на аукционе
2021-09-06T23:15+0300
2021-09-06T23:15+0300
2021-09-06T23:15+0300
общество
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наполеон
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. На аукцион Bonhams будет выставлен редкий исторический предмет: недавно обнаруженная шляпа Наполеона Бонапарта со следами его ДНК, сообщает "Вечерняя Москва", источник цитирует МИР24.Головной убор императора нынешний владелец приобрел в небольшом немецком аукционном доме. Тогда никто не знал о его истинной ценности.Рассмотрев изделие, владелец заметил на нем надписи и другие детали, указывающие, что оно могло принадлежать императору. Первоначальное исследование показало, что оно соответствует возрасту и размеру шляп Наполеона.Затем шляпу скрупулезно протестирована с использованием различных методов, включая электронную микроскопию. На ней обнаружили пять небольших волосков. Как показал анализ, два из них принадлежали Наполеону.Эксперты отметили, что судьба этой шляпы весьма необычна. Большинство двууголок императора попали в руки его приближенных или солдат, которые подбирали их на поле боя. Этот же головной убор затерялся почти на два столетия. Стоимость подлинной шляпы императора может достигать миллиона фунтов стерлингов.
https://ru.sputnik.md/20210515/kartiny-i-skulptury-sozdannye-sergeem-shoygu-prodany-na-auktsione-za-40-millionov-34754489.html
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в мире, наполеон
С молотка: шляпу Наполеона планируется продать на аукционе
Лот, как пишут эксперты, могут оценить в приличную сумму - примерно в миллион долларов.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Н
а аукцион Bonhams будет выставлен редкий исторический предмет: недавно обнаруженная шляпа Наполеона Бонапарта со следами его ДНК, сообщает
"Вечерняя Москва", источник цитирует МИР24
.
Головной убор императора нынешний владелец приобрел в небольшом немецком аукционном доме. Тогда никто не знал о его истинной ценности.
Рассмотрев изделие, владелец заметил на нем надписи и другие детали, указывающие, что оно могло принадлежать императору. Первоначальное исследование показало, что оно соответствует возрасту и размеру шляп Наполеона.
Затем шляпу скрупулезно протестирована с использованием различных методов, включая электронную микроскопию. На ней обнаружили пять небольших волосков. Как показал анализ, два из них принадлежали Наполеону.
Эксперты отметили, что судьба этой шляпы весьма необычна. Большинство двууголок императора попали в руки его приближенных или солдат, которые подбирали их на поле боя. Этот же головной убор затерялся почти на два столетия. Стоимость подлинной шляпы императора может достигать миллиона фунтов стерлингов.