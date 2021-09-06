https://ru.sputnik.md/20210906/s-molotka-shlyapu-napoleona-planiruetsya-prodat-na-auktsione-44543673.html

С молотка: шляпу Наполеона планируется продать на аукционе

С молотка: шляпу Наполеона планируется продать на аукционе

Шляпу Наполеона продадут на аукционе

2021-09-06T23:15+0300

2021-09-06T23:15+0300

2021-09-06T23:15+0300

общество

в мире

наполеон

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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. На аукцион Bonhams будет выставлен редкий исторический предмет: недавно обнаруженная шляпа Наполеона Бонапарта со следами его ДНК, сообщает "Вечерняя Москва", источник цитирует МИР24.Головной убор императора нынешний владелец приобрел в небольшом немецком аукционном доме. Тогда никто не знал о его истинной ценности.Рассмотрев изделие, владелец заметил на нем надписи и другие детали, указывающие, что оно могло принадлежать императору. Первоначальное исследование показало, что оно соответствует возрасту и размеру шляп Наполеона.Затем шляпу скрупулезно протестирована с использованием различных методов, включая электронную микроскопию. На ней обнаружили пять небольших волосков. Как показал анализ, два из них принадлежали Наполеону.Эксперты отметили, что судьба этой шляпы весьма необычна. Большинство двууголок императора попали в руки его приближенных или солдат, которые подбирали их на поле боя. Этот же головной убор затерялся почти на два столетия. Стоимость подлинной шляпы императора может достигать миллиона фунтов стерлингов.

https://ru.sputnik.md/20210515/kartiny-i-skulptury-sozdannye-sergeem-shoygu-prodany-na-auktsione-za-40-millionov-34754489.html

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