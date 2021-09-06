https://ru.sputnik.md/20210906/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teplye-dni-i-kholodnye-nochi-44510597.html

Самый точный прогноз погоды: теплые дни и холодные ночи

Самый точный прогноз погоды: теплые дни и холодные ночи

Какой будет погода в Молдове 6 7 и 8 августа

2021-09-06T07:00+0300

2021-09-06T07:00+0300

2021-09-06T07:00+0300

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе шестого сентября: ночью от +8 до +10, днем от +18 до +20.На следующей неделе немного потеплеет. 7 сентября средняя температура в дневные часы составит от +20 до +24 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов. 8-9 сентября днем воздух прогреется до 25 градусов.Температурные показатели в Молдове продолжат расти и 10 сентября достигнут значения +27 градусов.Праздники и народные приметы6 сентября православные христиане почитают память священномученика Евтихия.Евтихий был родом из Севастии Палестинской и жил в I-II веках нашей эры. Однажды, услышав проповедь о Спасителе, Евтихий уверовал и сделался учеником Иоанна Богослова, а затем, познакомившись с апостолом Павлом, начал проповедовать вместе с ним.По народному календарю этот день называли днем Евтихия Тихого, потому что в этот период можно было наблюдать тихие зори. Существовало поверье, согласно которому заря предостерегает и окликает всякого, кто собирается в лес в одиночестве. Поэтому на Евтихия в лес не ходили, боялись заблудиться или встретиться с лешим.На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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прогноз погоды