https://ru.sputnik.md/20210906/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teplye-dni-i-kholodnye-nochi-44510597.html
Самый точный прогноз погоды: теплые дни и холодные ночи
Самый точный прогноз погоды: теплые дни и холодные ночи
Какой будет погода в Молдове 6 7 и 8 августа
2021-09-06T07:00+0300
2021-09-06T07:00+0300
2021-09-06T07:00+0300
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43542657_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_da691b102c769047e3449f2fc8eef689.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе шестого сентября: ночью от +8 до +10, днем от +18 до +20.На следующей неделе немного потеплеет. 7 сентября средняя температура в дневные часы составит от +20 до +24 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов. 8-9 сентября днем воздух прогреется до 25 градусов.Температурные показатели в Молдове продолжат расти и 10 сентября достигнут значения +27 градусов.Праздники и народные приметы6 сентября православные христиане почитают память священномученика Евтихия.Евтихий был родом из Севастии Палестинской и жил в I-II веках нашей эры. Однажды, услышав проповедь о Спасителе, Евтихий уверовал и сделался учеником Иоанна Богослова, а затем, познакомившись с апостолом Павлом, начал проповедовать вместе с ним.По народному календарю этот день называли днем Евтихия Тихого, потому что в этот период можно было наблюдать тихие зори. Существовало поверье, согласно которому заря предостерегает и окликает всякого, кто собирается в лес в одиночестве. Поэтому на Евтихия в лес не ходили, боялись заблудиться или встретиться с лешим.На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
https://ru.sputnik.md/20210901/endokrinolog-rasskazala-kak-ukrepit-immunitet-osenyu-44385347.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43542657_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c2abbec8eeadd12254e691adbbd09994.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: теплые дни и холодные ночи
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +17 до +22 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе шестого сентября: ночью от +8 до +10, днем от +18 до +20.
На следующей неделе немного потеплеет. 7 сентября средняя температура в дневные часы составит от +20 до +24 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов. 8-9 сентября днем воздух прогреется до 25 градусов.
Температурные показатели в Молдове продолжат расти и 10 сентября достигнут значения +27 градусов.
Праздники и народные приметы
6 сентября православные христиане почитают память священномученика Евтихия.
Евтихий был родом из Севастии Палестинской и жил в I-II веках нашей эры. Однажды, услышав проповедь о Спасителе, Евтихий уверовал и сделался учеником Иоанна Богослова, а затем, познакомившись с апостолом Павлом, начал проповедовать вместе с ним.
По народному календарю этот день называли днем Евтихия Тихого, потому что в этот период можно было наблюдать тихие зори. Существовало поверье, согласно которому заря предостерегает и окликает всякого, кто собирается в лес в одиночестве. Поэтому на Евтихия в лес не ходили, боялись заблудиться или встретиться с лешим.
На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их.