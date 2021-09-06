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Саперы Национальной армии Молдовы ликвидировали 450 взрывоопасных находок
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© Photo : Facebook / Serviciul de Informații și Securitate al Republicii MoldovaВ Новоаненском районе саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной.
Молдавская земля хранит еще много опасных напоминаний о Второй мировой.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. За минувшие выходные саперы Национальной армии обезвредили на территории Штефан-Водского и Каушанского районов около 450 взрывоопасных предметов и более полутора тысяч патронов времен Второй мировой войны.
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaСаперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
Саперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
По словам начальника инженерной службы Адриана Эфроса, группа по разминированию инженерного батальона "Кодру" обнаружила на одном из сельскохозяйственных полей близ населенного пункта Новые Раскайцы 250 артиллерийских боеприпасов и 450 патронов к стрелковому оружию.
21 апреля, 15:35
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В то же время бойцы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре" недалеко от села Плоп-Штюбей Каушанского района нашли 198 взрывоопасных предметов и 1100 патронов.
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaСаперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
Саперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
Как сообщили в Министерстве обороны, все опасные находки лежат в молдавской земле со времен Второй мировой.
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaСаперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
Саперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
Сообщается, что с начала года саперы Национальной армии провели в республике 152 операции по разминированию и уничтожили более 700 боеприпасов.