https://ru.sputnik.md/20210906/sapery-armii-moldovy-likvidirovali-450-vzryvoopasnykh-nakhodok-44532256.html

Саперы Национальной армии Молдовы ликвидировали 450 взрывоопасных находок

Саперы Национальной армии Молдовы ликвидировали 450 взрывоопасных находок

В Молдове продолжают доставать из земли снаряды времен Великой Отечественной

2021-09-06T19:45+0300

2021-09-06T19:45+0300

2021-09-06T19:45+0300

общество

национальная армия

боеприпасы

саперы

в молдове

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. За минувшие выходные саперы Национальной армии обезвредили на территории Штефан-Водского и Каушанского районов около 450 взрывоопасных предметов и более полутора тысяч патронов времен Второй мировой войны. По словам начальника инженерной службы Адриана Эфроса, группа по разминированию инженерного батальона "Кодру" обнаружила на одном из сельскохозяйственных полей близ населенного пункта Новые Раскайцы 250 артиллерийских боеприпасов и 450 патронов к стрелковому оружию.В то же время бойцы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре" недалеко от села Плоп-Штюбей Каушанского района нашли 198 взрывоопасных предметов и 1100 патронов. Как сообщили в Министерстве обороны, все опасные находки лежат в молдавской земле со времен Второй мировой. Сообщается, что с начала года саперы Национальной армии провели в республике 152 операции по разминированию и уничтожили более 700 боеприпасов.

https://ru.sputnik.md/20210421/za-desyat-dnej-sapery-nacarmii-obezvredili-14-snaryadov-34469733.html

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2021

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национальная армия, боеприпасы, саперы, в молдове