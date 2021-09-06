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https://ru.sputnik.md/20210906/sapery-armii-moldovy-likvidirovali-450-vzryvoopasnykh-nakhodok-44532256.html
Саперы Национальной армии Молдовы ликвидировали 450 взрывоопасных находок
Саперы Национальной армии Молдовы ликвидировали 450 взрывоопасных находок
В Молдове продолжают доставать из земли снаряды времен Великой Отечественной
2021-09-06T19:45+0300
2021-09-06T19:45+0300
общество
национальная армия
боеприпасы
саперы
в молдове
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. За минувшие выходные саперы Национальной армии обезвредили на территории Штефан-Водского и Каушанского районов около 450 взрывоопасных предметов и более полутора тысяч патронов времен Второй мировой войны. По словам начальника инженерной службы Адриана Эфроса, группа по разминированию инженерного батальона "Кодру" обнаружила на одном из сельскохозяйственных полей близ населенного пункта Новые Раскайцы 250 артиллерийских боеприпасов и 450 патронов к стрелковому оружию.В то же время бойцы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре" недалеко от села Плоп-Штюбей Каушанского района нашли 198 взрывоопасных предметов и 1100 патронов. Как сообщили в Министерстве обороны, все опасные находки лежат в молдавской земле со времен Второй мировой. Сообщается, что с начала года саперы Национальной армии провели в республике 152 операции по разминированию и уничтожили более 700 боеприпасов.
https://ru.sputnik.md/20210421/za-desyat-dnej-sapery-nacarmii-obezvredili-14-snaryadov-34469733.html
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Дмитрий Терехов
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национальная армия, боеприпасы, саперы, в молдове

Саперы Национальной армии Молдовы ликвидировали 450 взрывоопасных находок

19:45 06.09.2021
280
© Photo : Facebook / Serviciul de Informații și Securitate al Republicii MoldovaВ Новоаненском районе саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной.
В Новоаненском районе саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной. - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Photo : Facebook / Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Молдавская земля хранит еще много опасных напоминаний о Второй мировой.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. За минувшие выходные саперы Национальной армии обезвредили на территории Штефан-Водского и Каушанского районов около 450 взрывоопасных предметов и более полутора тысяч патронов времен Второй мировой войны.
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaСаперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
Саперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
Саперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
По словам начальника инженерной службы Адриана Эфроса, группа по разминированию инженерного батальона "Кодру" обнаружила на одном из сельскохозяйственных полей близ населенного пункта Новые Раскайцы 250 артиллерийских боеприпасов и 450 патронов к стрелковому оружию.
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За десять дней саперы Нацармии обезвредили 14 снарядов
21 апреля, 15:35
61
В то же время бойцы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре" недалеко от села Плоп-Штюбей Каушанского района нашли 198 взрывоопасных предметов и 1100 патронов.
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaСаперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
Саперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
Саперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Как сообщили в Министерстве обороны, все опасные находки лежат в молдавской земле со времен Второй мировой.
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaСаперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
Саперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
Саперы Нацармии обезвредили снаряды времен Второй мировой войны
© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Сообщается, что с начала года саперы Национальной армии провели в республике 152 операции по разминированию и уничтожили более 700 боеприпасов.
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