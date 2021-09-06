https://ru.sputnik.md/20210906/shtamm-koronavirusa-44516807.html

В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела

В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела

В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела

2021-09-06T10:56+0300

2021-09-06T10:56+0300

2021-09-06T10:56+0300

коронавирус

в мире

сша

вакцинация

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм "мю" коронавируса может обходить защиту антител, что вызывает беспокойство у специалистов.Вместе с тем Фаучи уверил, сейчас штамм "мю" не представляет серьезной угрозы, так как в США по-прежнему доминирует другая вариация вируса — "дельта".Фаучи добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм "мю", выявили еще в январе 2021 года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие. В конце августа Всемирная организация здравоохранения назвала его "вариантом, представляющим интерес" из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.

https://ru.sputnik.md/20210830/shestaia-vaktsina-koronavirus-44347982.html

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в мире, сша, вакцинация