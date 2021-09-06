Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210906/shtamm-koronavirusa-44516807.html
В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела
В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела
В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела
2021-09-06T10:56+0300
2021-09-06T10:56+0300
коронавирус
в мире
сша
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43377948_98:0:1920:1025_1920x0_80_0_0_b945fd9b81fc29cc532663e6fcf491f9.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм "мю" коронавируса может обходить защиту антител, что вызывает беспокойство у специалистов.Вместе с тем Фаучи уверил, сейчас штамм "мю" не представляет серьезной угрозы, так как в США по-прежнему доминирует другая вариация вируса — "дельта".Фаучи добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм "мю", выявили еще в январе 2021 года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие. В конце августа Всемирная организация здравоохранения назвала его "вариантом, представляющим интерес" из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.
https://ru.sputnik.md/20210830/shestaia-vaktsina-koronavirus-44347982.html
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43377948_553:0:1920:1025_1920x0_80_0_0_3fcdf4776b50a4326882ba723a56a85c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сша, вакцинация

В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела

10:56 06.09.2021
96
© Pixabay / PIRO4DМодель коронавируса
Модель коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Pixabay / PIRO4D
Главный инфекционист США рассказал о беспокойстве, которое вызывает новый штамм коронавируса.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм "мю" коронавируса может обходить защиту антител, что вызывает беспокойство у специалистов.
"У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител", — пояснил эксперт телеканалу CBS.
Вместе с тем Фаучи уверил, сейчас штамм "мю" не представляет серьезной угрозы, так как в США по-прежнему доминирует другая вариация вируса — "дельта".
Фаучи добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
Коронавирус
В России разрабатывают шестую вакцину от коронавируса
30 августа, 14:29
424
Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм "мю", выявили еще в январе 2021 года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие. В конце августа Всемирная организация здравоохранения назвала его "вариантом, представляющим интерес" из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:56В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела
10:35Чебан: нужно сделать публичными случаи выдачи фальшивых сертификатов
10:13Где в Кишиневе 6 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:55Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
09:29Ни дня без аварий: мужчина разбился насмерть в Гагаузии
09:00Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"
08:55Мир за сутки: прерванный матч, в гостях у Маска и ситуация с COVID-19
08:30Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх
08:10Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова
08:00Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона
07:30Чуря: победа Генпрокуратуры принесет в страну больше демократии
07:00Самый точный прогноз погоды: теплые дни и холодные ночи
00:01Погодные рекорды Молдовы 6 сентября
Вчера"Ты супер!": Мария Шумейко из Молдовы покорила сердца жюри
ВчераВлад Лисовец раскрыл секрет модных причесок этой осени
ВчераЖдут аудиенции: принц Гарри и Меган Маркл хотят показать правнучку Елизавете II
Вчера"Ты супер!": открытие пятого сезона с участием конкурсантки из Молдовы
ВчераКонтрабанда и выпившие полицейские обнаружены при внезапной проверке на границе
ВчераВ московском вузе разработали уникальную технологию печати органов на 3D-принтере
ВчераКуда нельзя: финансист рассказал, какие инвестиции делать не надо