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Ушел из жизни французский актер Жан-Поль Бельмондо
17:28 06.09.2021 (обновлено: 19:19 06.09.2021)
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© AFP 2021 / JOEL SAGETЖан-Поль Бельмондо
© AFP 2021 / JOEL SAGET
Об уходе из жизни звезды мирового кинематографа прессе сообщил адвокат артиста.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Известный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни, сообщило в понедельник агентство "Франс Пресс" со ссылкой на его адвоката, пишет РИА Новости.
© AFP 2021Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
© AFP 2021
Актер известен своими ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и других.
Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, он назвал Жан-Поля Бельмондо "национальным богатством".
Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021
Адвокат Бельмондо сообщил, что актер умер у себя дома в Париже, в последнее время он чувствовал себя "очень уставшим", передает РИА Новости.
Биография
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция) в семье сына парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар. В школе Жан-Поль Бельмондо выбирал между спортом и актерством. Серьезно занимался боксом, провел девять любительских поединков, а в 19 лет стал чемпионом Парижа в полусреднем весе и членом сборной Франции по боксу.
К 20 годам, однако, Жан-Поль решил, что будет актером, и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.
Дебютировал в 1956 году в короткометражном фильме "Мольер". В роли романтических героев известен в фильмах "Чочара" (1960, вместе с Софи Лорен) Витторио Де Сики, "Женщина есть женщина" (1961) Жан-Люка Годара, "Вор" (1967) Луи Маля, "Сирена с Миссисипи" (1969) Франсуа Трюффо.
Середина 1960-х стала для актера началом восхождения к зениту славы. Выходят на экран такие знаменитые фильмы с его участием, как "Безумный Пьеро" (1965) Жан-Люка Годара, "Великолепный" (1973) Филиппа де Брока, "Чудовище" (1977) Клода Зиди (1977), "Ас из асов" (1982) Жерара Ури. В 1981 году Жан-Поль Бельмондо снялся в одном из самых известных своих фильмов - "Профессионал", где исполнил роль агента французских спецслужб Жосслена Бомона.
После перенесенного в 2001 году инсульта Бельмондо прекратил актерскую деятельность, однако в 2008 году вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.
Награды
За свою профессиональную деятельность и весомый вклад в развитие кинематографа Жан-поль Бельмондо был удостоен высоких наград Франции - ордена "За заслуги в области искусства и литературы" (кавалер - 1989, командор - 1994, великий офицер - 2017) и ордена Почетного легиона (командор, 2007; высший офицер, 2019). Кроме того, актер является командором Ордена литературы и искусства - высшей награды Министерства культуры Франции (2006).
© AFP 2021 / TIZIANA FABIЖан-Поль Бельмондо получает "Золотого льва" за вклад в кинематограф.
Жан-Поль Бельмондо получает "Золотого льва" за вклад в кинематограф.
© AFP 2021 / TIZIANA FABI
Бельмондо также является обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля (2011) и премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2016).
Дружба с Аленом Делоном
Жан-поль Бельмондо известен, однако, не только своими ролями и актерской деятельностью, но и дружбой с другой мегазвездой мирового экрана - Аленом Делоном.
Дружба двух артистов началась в 1959 году, более 60 лет назад.
"Он и я — это день и ночь. С самого начала наши карьеры шли параллельно. Мы оба "выстрелили" в 1960 году, работали с одними и теми же режиссерами. На съемках он был сосредоточенным, я — раскованным. Мы были известны и могли себе позволить выбирать роли. В кино хватало места для нас обоих", — вспоминал Бельмондо в одном из интервью.
В фильме "Борсалино" друзья снялись вместе, и зрители не без интереса наблюдали ставшие уже классикой кадры драки двух красавцев.
Пресса писала, что после премьеры Бельмондо не понравилось, что Делона упоминают на афишах не только как актера, но и как продюсера. Он подал в суд на друга и выиграл. Однако, несмотря на попытки журналистов раздуть конфликт, дружба артистов продолжала крепнуть. "Нам нечего делить, поэтому все попытки нас стравить обречены на провал", - говорил Бельмондо в интервью.
Личная жизнь
Жан-Поль был женат дважды: на балерине Элоди Констан и на модели и танцовщице Натти Тардивель. В первом браке родились дочь Флоранс (1960) и сын Поль (1963). Старшая дочь Патриция (1954-1994) погибла во время пожара в собственной квартире. От второго брака - дочь Стелла (2003).
"Я живу настоящим моментом. И он прекрасен", - любил повторять артист. И добавлял: "Каждый играет по-своему".