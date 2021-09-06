https://ru.sputnik.md/20210906/taliby-pandzhsher-44515427.html

Талибы заявили о захвате провинции Панджшер

Талибы заявили о захвате провинции Панджшер

Талибы заявили о захвате провинции Панджшер

2021-09-06T09:55+0300

2021-09-06T09:55+0300

2021-09-06T09:58+0300

в мире

афганистан

талибы

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. О том, что "Талибан"* занял всю территорию Афганистана, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter.При этом Муджахид добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Местным жителям руководство "Талибана"* пообещали, что притеснений не будет.В августе на фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной им провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от столицы. Туда — под руководство Ахмада Масуда — стекались силы сопротивления.В то же время силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление "Талибана"* о взятии провинции. В своем аккаунте в Twitter они разместили соответствующее сообщение.Представители сил сопротивления подчеркнули, что борьба против талибов будет продолжаться до тех пор, "пока не восторжествуют справедливость и свобода".*Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, афганистан, талибы