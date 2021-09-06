https://ru.sputnik.md/20210906/taliby-pandzhsher-44515427.html
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
2021-09-06T09:55+0300
2021-09-06T09:55+0300
2021-09-06T09:58+0300
в мире
афганистан
талибы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/589/50/5895089_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a8c68d0a544437bf581a960ae1156479.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. О том, что "Талибан"* занял всю территорию Афганистана, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter.При этом Муджахид добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Местным жителям руководство "Талибана"* пообещали, что притеснений не будет.В августе на фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной им провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от столицы. Туда — под руководство Ахмада Масуда — стекались силы сопротивления.В то же время силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление "Талибана"* о взятии провинции. В своем аккаунте в Twitter они разместили соответствующее сообщение.Представители сил сопротивления подчеркнули, что борьба против талибов будет продолжаться до тех пор, "пока не восторжествуют справедливость и свобода".*Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/589/50/5895089_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_b431f1d54a89987eb8b823a8b3e71d06.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, афганистан, талибы
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
09:55 06.09.2021 (обновлено: 09:58 06.09.2021)
Представители талибов поспешили заявить о полном захвате последней мятежной провинции Афганистана. Лидеры сопротивления опровергли эти заявления.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. О том, что "Талибан"* занял всю территорию Афганистана, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter.
"Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен <...> Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов. — Прим. ред.)", — цитирует публикацию из соцсети РИА Новости.
При этом Муджахид добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Местным жителям руководство "Талибана"* пообещали, что притеснений не будет.
В августе на фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.
Единственной неподконтрольной им провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от столицы. Туда — под руководство Ахмада Масуда — стекались силы сопротивления.
В то же время силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление "Талибана"* о взятии провинции. В своем аккаунте в Twitter они разместили соответствующее сообщение.
"Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине", – говорится в сообщении.
Представители сил сопротивления подчеркнули, что борьба против талибов будет продолжаться до тех пор, "пока не восторжествуют справедливость и свобода".
*Террористическая организация, запрещенная в России.