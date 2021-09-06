Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210906/taliby-pandzhsher-44515427.html
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
2021-09-06T09:55+0300
2021-09-06T09:58+0300
в мире
афганистан
талибы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/589/50/5895089_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a8c68d0a544437bf581a960ae1156479.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. О том, что "Талибан"* занял всю территорию Афганистана, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter.При этом Муджахид добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Местным жителям руководство "Талибана"* пообещали, что притеснений не будет.В августе на фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной им провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от столицы. Туда — под руководство Ахмада Масуда — стекались силы сопротивления.В то же время силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление "Талибана"* о взятии провинции. В своем аккаунте в Twitter они разместили соответствующее сообщение.Представители сил сопротивления подчеркнули, что борьба против талибов будет продолжаться до тех пор, "пока не восторжествуют справедливость и свобода".*Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/589/50/5895089_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_b431f1d54a89987eb8b823a8b3e71d06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, афганистан, талибы

Талибы заявили о захвате провинции Панджшер

09:55 06.09.2021 (обновлено: 09:58 06.09.2021)
178
© © AP Photo/ Ishtiaq Mahsud, FileАфганистан. Талибы.
Афганистан. Талибы. - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© © AP Photo/ Ishtiaq Mahsud, File
Представители талибов поспешили заявить о полном захвате последней мятежной провинции Афганистана. Лидеры сопротивления опровергли эти заявления.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. О том, что "Талибан"* занял всю территорию Афганистана, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter.

"Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен <...> Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов. — Прим. ред.)", — цитирует публикацию из соцсети РИА Новости.

При этом Муджахид добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Местным жителям руководство "Талибана"* пообещали, что притеснений не будет.
В августе на фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.
Единственной неподконтрольной им провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от столицы. Туда — под руководство Ахмада Масуда — стекались силы сопротивления.
В то же время силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление "Талибана"* о взятии провинции. В своем аккаунте в Twitter они разместили соответствующее сообщение.
"Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине", – говорится в сообщении.
Представители сил сопротивления подчеркнули, что борьба против талибов будет продолжаться до тех пор, "пока не восторжествуют справедливость и свобода".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:56В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела
10:35Чебан: нужно сделать публичными случаи выдачи фальшивых сертификатов
10:13Где в Кишиневе 6 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:55Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
09:29Ни дня без аварий: мужчина разбился насмерть в Гагаузии
09:00Кюрдзидис: "В Молдавии меня наполняют солнце, теплые улыбки людей и уважение традиций"
08:55Мир за сутки: прерванный матч, в гостях у Маска и ситуация с COVID-19
08:30Коронавирус в Молдове: неизбежность волны вызывает страх
08:10Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова
08:00Донос: принуждать учителей к вакцинации – вне закона
07:30Чуря: победа Генпрокуратуры принесет в страну больше демократии
07:00Самый точный прогноз погоды: теплые дни и холодные ночи
00:01Погодные рекорды Молдовы 6 сентября
Вчера"Ты супер!": Мария Шумейко из Молдовы покорила сердца жюри
ВчераВлад Лисовец раскрыл секрет модных причесок этой осени
ВчераЖдут аудиенции: принц Гарри и Меган Маркл хотят показать правнучку Елизавете II
Вчера"Ты супер!": открытие пятого сезона с участием конкурсантки из Молдовы
ВчераКонтрабанда и выпившие полицейские обнаружены при внезапной проверке на границе
ВчераВ московском вузе разработали уникальную технологию печати органов на 3D-принтере
ВчераКуда нельзя: финансист рассказал, какие инвестиции делать не надо