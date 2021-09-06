https://ru.sputnik.md/20210906/tamojennoy-sluzhby-moldovy-novyy-direktor-44530847.html
В Таможенной службе Молдовы - новый директор
В Таможенной службе Молдовы - новый директор
В Таможенной службе Молдовы новый директор Игорь Талмазан
2021-09-06T16:20+0300
2021-09-06T16:20+0300
2021-09-06T16:31+0300
общество
в молдове
молдова
таможенная служба
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. В Таможенной службе Молдовы - новый начальник, ведомство возглавил Игорь Талмазан. Нового руководителя представил коллективу министр финансов Думитру Будянски. Министр поприветствовал Талмазана и назвал главные цели, достижение которых требуется от ведомства: эффективная работа по обеспечению поступлений в госбюджет, улучшение условий проведения таможенных процедур для предпринимателей, устранение контрабанды и повышение эффективности учреждения.Талмазан уточнил, что в таможенной системе, как и в любой другой, многие процессы необходимо улучшить и реформировать. При этом он особо подчеркнул важность проведения жесткой антикоррупционной политики. Кроме того, Талмазан выразил уверенность, что с изменениями, которые последуют в дальнейшем в Таможенной службе, имидж учреждения изменится.Игорь Талмазан по профессии юрист, специализируется на гражданском праве. В течение 2019 года он исполнял обязанности главы контрольного корпуса премьер-министра Майи Санду. Ранее он также занимал должности начальника Государственной экологической инспекции и заместителя министра окружающей среды.
https://ru.sputnik.md/20210903/agentstvo-lekarstva-44475660.html
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в молдове, молдова, таможенная служба
В Таможенной службе Молдовы - новый директор
16:20 06.09.2021 (обновлено: 16:31 06.09.2021)
Новый руководитель службы пообещал, что имидж учреждения изменится.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. В Таможенной службе Молдовы - новый начальник, ведомство возглавил Игорь Талмазан. Нового руководителя представил коллективу министр финансов Думитру Будянски.
Министр поприветствовал Талмазана и назвал главные цели, достижение которых требуется от ведомства: эффективная работа по обеспечению поступлений в госбюджет, улучшение условий проведения таможенных процедур для предпринимателей, устранение контрабанды и повышение эффективности учреждения.
Талмазан уточнил, что в таможенной системе, как и в любой другой, многие процессы необходимо улучшить и реформировать. При этом он особо подчеркнул важность проведения жесткой антикоррупционной политики.
Кроме того, Талмазан выразил уверенность, что с изменениями, которые последуют в дальнейшем в Таможенной службе, имидж учреждения изменится.
Игорь Талмазан по профессии юрист, специализируется на гражданском праве. В течение 2019 года он исполнял обязанности главы контрольного корпуса премьер-министра Майи Санду.
Ранее он также занимал должности начальника Государственной экологической инспекции и заместителя министра окружающей среды.