https://ru.sputnik.md/20210906/tamojennoy-sluzhby-moldovy-novyy-direktor-44530847.html

В Таможенной службе Молдовы - новый директор

В Таможенной службе Молдовы - новый директор

В Таможенной службе Молдовы новый директор Игорь Талмазан

2021-09-06T16:20+0300

2021-09-06T16:20+0300

2021-09-06T16:31+0300

общество

в молдове

молдова

таможенная служба

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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. В Таможенной службе Молдовы - новый начальник, ведомство возглавил Игорь Талмазан. Нового руководителя представил коллективу министр финансов Думитру Будянски. Министр поприветствовал Талмазана и назвал главные цели, достижение которых требуется от ведомства: эффективная работа по обеспечению поступлений в госбюджет, улучшение условий проведения таможенных процедур для предпринимателей, устранение контрабанды и повышение эффективности учреждения.Талмазан уточнил, что в таможенной системе, как и в любой другой, многие процессы необходимо улучшить и реформировать. При этом он особо подчеркнул важность проведения жесткой антикоррупционной политики. Кроме того, Талмазан выразил уверенность, что с изменениями, которые последуют в дальнейшем в Таможенной службе, имидж учреждения изменится.Игорь Талмазан по профессии юрист, специализируется на гражданском праве. В течение 2019 года он исполнял обязанности главы контрольного корпуса премьер-министра Майи Санду. Ранее он также занимал должности начальника Государственной экологической инспекции и заместителя министра окружающей среды.

https://ru.sputnik.md/20210903/agentstvo-lekarstva-44475660.html

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2021

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в молдове, молдова, таможенная служба