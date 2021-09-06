Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210906/temp-nedostatochen-vlakh-obsudila-nizkie-pokazateli-vaktsinatsii-v-gagauzii-44528307.html
Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии
Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии
Влах обсудила причины низкого уровня вакцинации в Гагаузии
2021-09-06T16:45+0300
2021-09-06T16:45+0300
коронавирус
в молдове
гагаузия
ирина влах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44528093_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_015b1b9b90ed37332b85dee7230c6d6b.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. На утро 6 сентября в Гагаузии первой дозой препарата против коронавируса привиты 16 963 человека. Полный курс вакцинации прошли 12 526 жителей, что составляет 9,9% населения автономии. Такие данные были озвучены на заседании в понедельник с участием представителей Исполнительного комитета и председателей районов, его провела глава (башкан) автономии Ирина Влах.Главной темой заседания стала вакцинация населения Гагаузии от коронавируса нового типа. Участники изучили последние данные о ходе кампании. Так, вакцинация среди педагогов учебных заведений автономии составляет 73,5%, медицинских кадров – 82,6 %. Низкий уровень иммунизации наблюдается в учреждениях раннего образования – в настоящее время привиты 45% работников детских садов.Лучше всего вакцинация идет в Вулканештах (20,4) и Комрате (19,3 процента). Хуже всего дела обстоят в Карболии и Етулии – 1,2 % населения.Ирина Влах обратила внимание на важность вакцинации в борьбе с пандемией COVID-19 и призвала членов Исполкома, примаров и местных советников включиться в кампанию разъяснительных бесед в коллективах и учреждениях. На совещании также было отмечено, что медицинские учреждения автономии располагают достаточным количеством доз вакцины. Власти Гагаузии обеспечили функционирование пунктов вакцинации и в выходные дни.
https://ru.sputnik.md/20210902/v-gagauzii-kovid-unes-zhizni-srazu-trekh-chlenov-odnoy-semi-44426245.html
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44528093_86:0:1419:1000_1920x0_80_0_0_cfffa7f66f711ff725e128df046dde0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, гагаузия, ирина влах

Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии

16:45 06.09.2021
75
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Башкан Гагаузии Ирина Влах провела заседание по теме вакцинации от COVID-19
Башкан Гагаузии Ирина Влах провела заседание по теме вакцинации от COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Глава Гагаузии провела рабочее совещание с членами Исполнительного комитета и председателями районов.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. На утро 6 сентября в Гагаузии первой дозой препарата против коронавируса привиты 16 963 человека. Полный курс вакцинации прошли 12 526 жителей, что составляет 9,9% населения автономии. Такие данные были озвучены на заседании в понедельник с участием представителей Исполнительного комитета и председателей районов, его провела глава (башкан) автономии Ирина Влах.
Главной темой заседания стала вакцинация населения Гагаузии от коронавируса нового типа. Участники изучили последние данные о ходе кампании.
Spital - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Коронавирус
В Гагаузии ковид унес жизни сразу трех членов одной семьи
2 сентября, 14:40
566
Так, вакцинация среди педагогов учебных заведений автономии составляет 73,5%, медицинских кадров – 82,6 %. Низкий уровень иммунизации наблюдается в учреждениях раннего образования – в настоящее время привиты 45% работников детских садов.
Лучше всего вакцинация идет в Вулканештах (20,4) и Комрате (19,3 процента). Хуже всего дела обстоят в Карболии и Етулии – 1,2 % населения.
Ирина Влах обратила внимание на важность вакцинации в борьбе с пандемией COVID-19 и призвала членов Исполкома, примаров и местных советников включиться в кампанию разъяснительных бесед в коллективах и учреждениях.

Ни одна вакцина не является совершенным продуктом, но именно вакцина является единственным эффективным инструментом спасения жизней. У нас уже нет свободных мест в больницах, и наши врачи каждый день делают невозможное. Мы обязаны проявить ответственность и принять вакцину. Так мы поможем, во-первых, себе и близким и, во-вторых, поможем системе здравоохранения справиться с новой волной более опасного штамма COVID-19. Это единственный путь возвращения к нормальному режиму жизни.

Ирина Влах - Sputnik Молдова
Ирина Влах
башкан Гагаузии
На совещании также было отмечено, что медицинские учреждения автономии располагают достаточным количеством доз вакцины. Власти Гагаузии обеспечили функционирование пунктов вакцинации и в выходные дни.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:45Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии
16:20В Таможенной службе Молдовы - новый директор
16:16Мария Шумейко из "Ты супер!": я буду просто петь
16:01Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
15:45Примэрия Кишинева закупит тесты на COVID-19 для учителей
15:21В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
14:57Когда в Молдове повысят минимальную пенсию: ответ властей
14:27Участница шоу "Ты супер!" из Молдовы: чем меня поразили Крутой и Арбенина
14:06Авто с приднестровскими номерами будут пропускать в Украину до 1 октября
13:37НАЦ - о деле фальшивых сертификатов: списки привитых не сразу выдали
13:08Где в Молдове смогут проголосовать граждане России на выборах в Госдуму РФ
12:40Подпольные станции хранения нефтепродуктов раскрыты в Молдове
12:11Военный мятеж в Гвинее: президент захвачен, правительство распущено
11:41Генпрокуратура требует разъяснений от ВСБ по последнему постановлению
11:21Америка подводит итоги великой войны: миллион убитых, триллионы украли
11:19Мария Шумейко – гость пресс-центра Sputnik Молдова
10:56В США обеспокоены способностью штамма "мю" коронавируса обходить антитела
10:35Чебан: нужно сделать публичными случаи выдачи фальшивых сертификатов
10:13Где в Кишиневе 6 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:55Талибы заявили о захвате провинции Панджшер