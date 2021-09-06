https://ru.sputnik.md/20210906/temp-nedostatochen-vlakh-obsudila-nizkie-pokazateli-vaktsinatsii-v-gagauzii-44528307.html
Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии
Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии
Влах обсудила причины низкого уровня вакцинации в Гагаузии
2021-09-06T16:45+0300
2021-09-06T16:45+0300
2021-09-06T16:45+0300
коронавирус
в молдове
гагаузия
ирина влах
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. На утро 6 сентября в Гагаузии первой дозой препарата против коронавируса привиты 16 963 человека. Полный курс вакцинации прошли 12 526 жителей, что составляет 9,9% населения автономии. Такие данные были озвучены на заседании в понедельник с участием представителей Исполнительного комитета и председателей районов, его провела глава (башкан) автономии Ирина Влах.Главной темой заседания стала вакцинация населения Гагаузии от коронавируса нового типа. Участники изучили последние данные о ходе кампании. Так, вакцинация среди педагогов учебных заведений автономии составляет 73,5%, медицинских кадров – 82,6 %. Низкий уровень иммунизации наблюдается в учреждениях раннего образования – в настоящее время привиты 45% работников детских садов.Лучше всего вакцинация идет в Вулканештах (20,4) и Комрате (19,3 процента). Хуже всего дела обстоят в Карболии и Етулии – 1,2 % населения.Ирина Влах обратила внимание на важность вакцинации в борьбе с пандемией COVID-19 и призвала членов Исполкома, примаров и местных советников включиться в кампанию разъяснительных бесед в коллективах и учреждениях. На совещании также было отмечено, что медицинские учреждения автономии располагают достаточным количеством доз вакцины. Власти Гагаузии обеспечили функционирование пунктов вакцинации и в выходные дни.
https://ru.sputnik.md/20210902/v-gagauzii-kovid-unes-zhizni-srazu-trekh-chlenov-odnoy-semi-44426245.html
гагаузия
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Ирина Каруш
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
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в молдове, гагаузия, ирина влах
Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии
Глава Гагаузии провела рабочее совещание с членами Исполнительного комитета и председателями районов.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. На утро 6 сентября в Гагаузии первой дозой препарата против коронавируса привиты 16 963 человека. Полный курс вакцинации прошли 12 526 жителей, что составляет 9,9% населения автономии. Такие данные были озвучены на заседании в понедельник с участием представителей Исполнительного комитета и председателей районов, его провела глава (башкан) автономии Ирина Влах.
Главной темой заседания стала вакцинация населения Гагаузии от коронавируса нового типа. Участники изучили последние данные о ходе кампании.
Так, вакцинация среди педагогов учебных заведений автономии составляет 73,5%, медицинских кадров – 82,6 %. Низкий уровень иммунизации наблюдается в учреждениях раннего образования – в настоящее время привиты 45% работников детских садов.
Лучше всего вакцинация идет в Вулканештах (20,4) и Комрате (19,3 процента). Хуже всего дела обстоят в Карболии и Етулии – 1,2 % населения.
Ирина Влах обратила внимание на важность вакцинации в борьбе с пандемией COVID-19 и призвала членов Исполкома, примаров и местных советников включиться в кампанию разъяснительных бесед в коллективах и учреждениях.
Ни одна вакцина не является совершенным продуктом, но именно вакцина является единственным эффективным инструментом спасения жизней. У нас уже нет свободных мест в больницах, и наши врачи каждый день делают невозможное. Мы обязаны проявить ответственность и принять вакцину. Так мы поможем, во-первых, себе и близким и, во-вторых, поможем системе здравоохранения справиться с новой волной более опасного штамма COVID-19. Это единственный путь возвращения к нормальному режиму жизни.
Ирина Влах
башкан Гагаузии
На совещании также было отмечено, что медицинские учреждения автономии располагают достаточным количеством доз вакцины. Власти Гагаузии обеспечили функционирование пунктов вакцинации и в выходные дни.