https://ru.sputnik.md/20210906/temp-nedostatochen-vlakh-obsudila-nizkie-pokazateli-vaktsinatsii-v-gagauzii-44528307.html

Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии

Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии

Влах обсудила причины низкого уровня вакцинации в Гагаузии

2021-09-06T16:45+0300

2021-09-06T16:45+0300

2021-09-06T16:45+0300

коронавирус

в молдове

гагаузия

ирина влах

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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. На утро 6 сентября в Гагаузии первой дозой препарата против коронавируса привиты 16 963 человека. Полный курс вакцинации прошли 12 526 жителей, что составляет 9,9% населения автономии. Такие данные были озвучены на заседании в понедельник с участием представителей Исполнительного комитета и председателей районов, его провела глава (башкан) автономии Ирина Влах.Главной темой заседания стала вакцинация населения Гагаузии от коронавируса нового типа. Участники изучили последние данные о ходе кампании. Так, вакцинация среди педагогов учебных заведений автономии составляет 73,5%, медицинских кадров – 82,6 %. Низкий уровень иммунизации наблюдается в учреждениях раннего образования – в настоящее время привиты 45% работников детских садов.Лучше всего вакцинация идет в Вулканештах (20,4) и Комрате (19,3 процента). Хуже всего дела обстоят в Карболии и Етулии – 1,2 % населения.Ирина Влах обратила внимание на важность вакцинации в борьбе с пандемией COVID-19 и призвала членов Исполкома, примаров и местных советников включиться в кампанию разъяснительных бесед в коллективах и учреждениях. На совещании также было отмечено, что медицинские учреждения автономии располагают достаточным количеством доз вакцины. Власти Гагаузии обеспечили функционирование пунктов вакцинации и в выходные дни.

https://ru.sputnik.md/20210902/v-gagauzii-kovid-unes-zhizni-srazu-trekh-chlenov-odnoy-semi-44426245.html

гагаузия

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2021

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, гагаузия, ирина влах