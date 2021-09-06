https://ru.sputnik.md/20210906/testy-covid-19-uchitelea-44522801.html
Примэрия Кишинева закупит тесты на COVID-19 для учителей
Примэрия Кишинева закупит тесты на COVID-19 для учителей
Примария столицы закупит тесты на COVID-19 для учителей
2021-09-06T15:45+0300
2021-09-06T15:45+0300
2021-09-06T15:56+0300
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Муниципалитет Кишинева начал в понедельник процедуру закупки в срочном порядке партии тестов на COVID-19, которые задействуют для учителей. Об этом сообщил начальник Главного управления медицинской и социальной помощи Борис Гылкэ на еженедельном заседании муниципальных служб. Как добавил специалист, механизм и способ тестирования учителей в настоящее время обсуждаются с Министерством образования.В то же время примар Ион Чебан отметил, что бремя тестирования не может быть возложено на плечи работников образования, поскольку часть персонала, которого все еще недостаточно в столичных учреждениях, может уволиться. Он напомнил, что на данный момент почти 80% процентов учителей в столице иммунизированы, и в ближайший период будут созданы мобильные бригады врачей, которые будут посещать учебные заведения, чтобы вакцинировать желающих и информировать о преимуществах прививок.Напомним, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что с 1 сентября все работники образовательных учреждений страны будут обязаны каждые 14 дней сдавать тесты на новый коронавирус, если они не вакцинированы.
https://ru.sputnik.md/20210906/falshivye-sertifikaty-44515934.html
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в молдове, кишинев, молдова
Примэрия Кишинева закупит тесты на COVID-19 для учителей
15:45 06.09.2021 (обновлено: 15:56 06.09.2021)
Власти Кишинева готовы оказать поддержку педагогам, которых обязали регулярно проходить тестирование на COVID-19.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Муниципалитет Кишинева начал в понедельник процедуру закупки в срочном порядке партии тестов на COVID-19, которые задействуют для учителей. Об этом сообщил начальник Главного управления медицинской и социальной помощи Борис Гылкэ на еженедельном заседании муниципальных служб.
Как добавил специалист, механизм и способ тестирования учителей в настоящее время обсуждаются с Министерством образования.
"Скорее всего, учителя будут проходить тестирование в медицинских учреждениях в районе, где находится учебное заведение", – уточнил Гылка.
В то же время примар Ион Чебан отметил, что бремя тестирования не может быть возложено на плечи работников образования, поскольку часть персонала, которого все еще недостаточно в столичных учреждениях, может уволиться.
Он напомнил, что на данный момент почти 80% процентов учителей в столице иммунизированы, и в ближайший период будут созданы мобильные бригады врачей, которые будут посещать учебные заведения, чтобы вакцинировать желающих и информировать о преимуществах прививок.
Напомним, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что с 1 сентября все работники образовательных учреждений страны будут обязаны каждые 14 дней сдавать тесты на новый коронавирус, если они не вакцинированы.