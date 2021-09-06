https://ru.sputnik.md/20210906/testy-covid-19-uchitelea-44522801.html

Примэрия Кишинева закупит тесты на COVID-19 для учителей

Примэрия Кишинева закупит тесты на COVID-19 для учителей

Примария столицы закупит тесты на COVID-19 для учителей

2021-09-06T15:45+0300

2021-09-06T15:45+0300

2021-09-06T15:56+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Муниципалитет Кишинева начал в понедельник процедуру закупки в срочном порядке партии тестов на COVID-19, которые задействуют для учителей. Об этом сообщил начальник Главного управления медицинской и социальной помощи Борис Гылкэ на еженедельном заседании муниципальных служб. Как добавил специалист, механизм и способ тестирования учителей в настоящее время обсуждаются с Министерством образования.В то же время примар Ион Чебан отметил, что бремя тестирования не может быть возложено на плечи работников образования, поскольку часть персонала, которого все еще недостаточно в столичных учреждениях, может уволиться. Он напомнил, что на данный момент почти 80% процентов учителей в столице иммунизированы, и в ближайший период будут созданы мобильные бригады врачей, которые будут посещать учебные заведения, чтобы вакцинировать желающих и информировать о преимуществах прививок.Напомним, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что с 1 сентября все работники образовательных учреждений страны будут обязаны каждые 14 дней сдавать тесты на новый коронавирус, если они не вакцинированы.

https://ru.sputnik.md/20210906/falshivye-sertifikaty-44515934.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова