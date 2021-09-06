https://ru.sputnik.md/20210906/uchastnitsa-konkursa-ty-super-mariya-shumeyko-gost-press-tsentra-sputnik-moldova-44500659.html
Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова
Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова
Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко гость Sputnik Молдова
2021-09-06T08:10+0300
2021-09-06T08:10+0300
2021-09-06T10:00+0300
культура
в молдове
конкурс нтв и sputnik "ты супер!"
пресс-центр
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Мария Шумейко в прямом эфире в пресс-центре Sputnik Молдова расскажет о своем участии в конкурсе "Ты супер!", о педагогах и пережитых эмоциях. Несмотря на то что девочка не прошла на следующий этап музыкального конкурса, это событие мотивировало ее дальше следовать за исполнением своей мечты.Встречу будет вести Андрей Петрик.Гости в студии:Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях и на сайте sputnik.md.
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Sputnik Молдова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, конкурс нтв и sputnik "ты супер!", пресс-центр
Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова
08:10 06.09.2021 (обновлено: 10:00 06.09.2021)
В понедельник, 6 сентября, в 11.00 гостьей пресс-центра Sputnik Молдова станет участница пятого сезона "Ты супер!" Мария Шумейко.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik.
Мария Шумейко в прямом эфире в пресс-центре Sputnik Молдова
расскажет о своем участии в конкурсе "Ты супер!", о педагогах и пережитых эмоциях. Несмотря на то что девочка не прошла на следующий этап музыкального конкурса, это событие мотивировало ее дальше следовать за исполнением своей мечты.
Встречу будет вести Андрей Петрик.
Мария Шумейко
– участница из Молдовы (Приднестровья) пятого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" на НТВ
Наталья Ражева
– приемная мать Марии Шумейко
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях и на сайте sputnik.md.