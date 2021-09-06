https://ru.sputnik.md/20210906/uchastnitsa-konkursa-ty-super-mariya-shumeyko-gost-press-tsentra-sputnik-moldova-44500659.html

Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова

Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова

Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко гость Sputnik Молдова

2021-09-06T08:10+0300

2021-09-06T08:10+0300

2021-09-06T10:00+0300

культура

в молдове

конкурс нтв и sputnik "ты супер!"

пресс-центр

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Мария Шумейко в прямом эфире в пресс-центре Sputnik Молдова расскажет о своем участии в конкурсе "Ты супер!", о педагогах и пережитых эмоциях. Несмотря на то что девочка не прошла на следующий этап музыкального конкурса, это событие мотивировало ее дальше следовать за исполнением своей мечты.Встречу будет вести Андрей Петрик.Гости в студии:Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях и на сайте sputnik.md.

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2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, конкурс нтв и sputnik "ты супер!", пресс-центр