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Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова
Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова
Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко гость Sputnik Молдова
2021-09-06T08:10+0300
2021-09-06T10:00+0300
культура
в молдове
конкурс нтв и sputnik "ты супер!"
пресс-центр
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Мария Шумейко в прямом эфире в пресс-центре Sputnik Молдова расскажет о своем участии в конкурсе "Ты супер!", о педагогах и пережитых эмоциях. Несмотря на то что девочка не прошла на следующий этап музыкального конкурса, это событие мотивировало ее дальше следовать за исполнением своей мечты.Встречу будет вести Андрей Петрик.Гости в студии:Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях и на сайте sputnik.md.
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в молдове, конкурс нтв и sputnik "ты супер!", пресс-центр

Участница конкурса "Ты супер!" Мария Шумейко - гость пресс-центра Sputnik Молдова

08:10 06.09.2021 (обновлено: 10:00 06.09.2021)
271
© Sputnik / Mihai CarausМария Шумейко
Мария Шумейко - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В понедельник, 6 сентября, в 11.00 гостьей пресс-центра Sputnik Молдова станет участница пятого сезона "Ты супер!" Мария Шумейко.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Мария Шумейко в прямом эфире в пресс-центре Sputnik Молдова расскажет о своем участии в конкурсе "Ты супер!", о педагогах и пережитых эмоциях. Несмотря на то что девочка не прошла на следующий этап музыкального конкурса, это событие мотивировало ее дальше следовать за исполнением своей мечты.
Встречу будет вести Андрей Петрик.
Гости в студии:
Мария Шумейко – участница из Молдовы (Приднестровья) пятого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" на НТВ
Наталья Ражева – приемная мать Марии Шумейко
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях и на сайте sputnik.md.
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