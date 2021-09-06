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Участница шоу "Ты супер!" из Молдовы: чем меня поразили Крутой и Арбенина

Участница шоу "Ты супер!" из Молдовы: чем меня поразили Крутой и Арбенина

Мария Шумейко из "Ты супер!" рассказала об Игоре Крутом, Алексее Воробьеве, Диане Арбениной и Ирине Дубцовой

2021-09-06T14:27+0300

2021-09-06T14:27+0300

2021-09-06T14:27+0300

видео

в молдове

песенный конкурс

конкурс нтв и sputnik "ты супер!"

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Участница конкурса "Ты супер!" из Молдовы (Приднестровье) Мария Шумейко в пресс-центре Sputnik Молдова поделилась своими впечатлениями от членов жюри песенного состязания.Мария выступила на международном вокальном шоу пятого сентября.Судейская коллегия – а в нее вошли по традиции композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова – оценили вокальные данные Маши довольно высоко. Четыре зеленые кнопки – максимум из возможного – девочка получила практически единогласным решением жюри. Однако максимальная оценка не стала для Маши билетом в следующий этап конкурса. Но участница из Молдовы не унывает: за плечами девочки не один вокальный экзамен, и свой творческий путь она только-только начинает.На вопрос о том, кто ей больше всего импонировал из четверки судей, Мария ответила, что, скорее всего, это Игорь Крутой."Наверное, это Игорь Крутой. Потому что, когда я выходила, очень переживала, что мне он не нажмет кнопку, и то, что он нажал ее первым, для меня было удивительным", – поделилась собеседница.Ее приемная мама Наталья Ражева рассказала, что девочка очень хотела познакомиться с певицей Елкой, которая входила в состав жюри в течение нескольких сезонов.

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2021

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в молдове, песенный конкурс, конкурс нтв и sputnik "ты супер!", видео