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Участница шоу "Ты супер!" из Молдовы: чем меня поразили Крутой и Арбенина
Участница шоу "Ты супер!" из Молдовы: чем меня поразили Крутой и Арбенина
Мария Шумейко из "Ты супер!" рассказала об Игоре Крутом, Алексее Воробьеве, Диане Арбениной и Ирине Дубцовой
2021-09-06T14:27+0300
2021-09-06T14:27+0300
2021-09-06T14:27+0300
видео
в молдове
песенный конкурс
конкурс нтв и sputnik "ты супер!"
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Участница конкурса "Ты супер!" из Молдовы (Приднестровье) Мария Шумейко в пресс-центре Sputnik Молдова поделилась своими впечатлениями от членов жюри песенного состязания.Мария выступила на международном вокальном шоу пятого сентября.Судейская коллегия – а в нее вошли по традиции композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, музыкант и актер Алексей Воробьев, а также певица и композитор Ирина Дубцова – оценили вокальные данные Маши довольно высоко. Четыре зеленые кнопки – максимум из возможного – девочка получила практически единогласным решением жюри. Однако максимальная оценка не стала для Маши билетом в следующий этап конкурса. Но участница из Молдовы не унывает: за плечами девочки не один вокальный экзамен, и свой творческий путь она только-только начинает.На вопрос о том, кто ей больше всего импонировал из четверки судей, Мария ответила, что, скорее всего, это Игорь Крутой."Наверное, это Игорь Крутой. Потому что, когда я выходила, очень переживала, что мне он не нажмет кнопку, и то, что он нажал ее первым, для меня было удивительным", – поделилась собеседница.Ее приемная мама Наталья Ражева рассказала, что девочка очень хотела познакомиться с певицей Елкой, которая входила в состав жюри в течение нескольких сезонов.
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, песенный конкурс, конкурс нтв и sputnik "ты супер!", видео
Участница шоу "Ты супер!" из Молдовы: чем меня поразили Крутой и Арбенина
Участница пятого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" из Молдовы Мария Шумейко рассказала, чем ее удивили Игорь Крутой, Алексей Воробьев, Ирина Дубцова и Диана Арбенина.
Участница конкурса "Ты супер!" из Молдовы (Приднестровье) Мария Шумейко в пресс-центре Sputnik Молдова поделилась своими впечатлениями от членов жюри песенного состязания.
Мария выступила на международном вокальном шоу пятого сентября.
Судейская коллегия – а в нее вошли по традиции композитор Игорь Крутой
, лидер рок-группы "Ночные снайперы
" Диана Арбенина
, музыкант и актер Алексей Воробьев
, а также певица и композитор Ирина Дубцова
– оценили вокальные данные Маши довольно высоко. Четыре зеленые кнопки – максимум из возможного – девочка получила практически единогласным решением жюри. Однако максимальная оценка не стала для Маши билетом в следующий этап конкурса. Но участница из Молдовы не унывает: за плечами девочки не один вокальный экзамен, и свой творческий путь она только-только начинает.
"Игорь Яковлевич Крутой, казалось бы, всегда строгий, но за кулисами он веселый и общительный. Алексей Воробьев тоже общительный, и, казалось бы, что он более веселый, но на самом деле у него есть характер. А Ирина Дубцова ласковая, сожалеет, если видит, что кто-то плачет... Меня очень поразило, что Диана Арбенина не такая, какой я ее видела по телевизору. Она не такая "железная", она может заплакать. Для мня это было удивительно", – сказала Шумейко.
На вопрос о том, кто ей больше всего импонировал из четверки судей, Мария ответила, что, скорее всего, это Игорь Крутой.
"Наверное, это Игорь Крутой. Потому что, когда я выходила, очень переживала, что мне он не нажмет кнопку, и то, что он нажал ее первым, для меня было удивительным", – поделилась собеседница.
Ее приемная мама Наталья Ражева рассказала, что девочка очень хотела познакомиться с певицей Елкой, которая входила в состав жюри в течение нескольких сезонов.