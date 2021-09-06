Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210906/v-sk-prokommentirovali-rasshirenie-seti-biolaboratoriy-ssha-u-granits-rossii-44528156.html
В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России
В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России
Почему беспокоит расширение биолабораторий США у российских границ
2021-09-06T19:15+0300
2021-09-06T19:15+0300
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2996/38/29963833_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0ffd1da5802173812fd041fd1f51687.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Зампредседателя СК Александр Федоров прокомментировал строительство американских биологических лабораторий по периметру российских границ, отмечает РИА Новости.Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в апреле в интервью газете "Коммерсант" указал, что в мире, особенно у границ России и Китая, появляются все новые и новые лаборатории, находящиеся под американским контролем. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.В мае первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из этих лабораторий могут как бы случайно попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах. Он добавил, что Вашингтон разрабатывает для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы.США не давали никакого значимого ответа на обеспокоенность относительно деятельности своих биологических лабораторий, хотя китайская сторона многократно призывала предоставить четкие пояснения относительно подобной деятельности, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова Аверьянова.Во время хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о планах милитаристской Японии противостоять СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратила Советская армия в августе 1945 года. Трибунал поставил юридическую точку во Второй мировой войне.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости выступает одним из организаторов мероприятия.
https://ru.sputnik.md/20210709/uchenye-koronavirus-laboratoria-ukhan-35431242.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2996/38/29963833_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_662c169fdd6a763de77bafc149330f6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире

В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России

19:15 06.09.2021
72
© Ruptly
Следственный комитет РФ: расширение сети биолабораторий США у российских границ вызывает озабоченность.
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Зампредседателя СК Александр Федоров прокомментировал строительство американских биологических лабораторий по периметру российских границ, отмечает РИА Новости.
"Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное, ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ с Российской Федерацией государствах", — сказал он на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в апреле в интервью газете "Коммерсант" указал, что в мире, особенно у границ России и Китая, появляются все новые и новые лаборатории, находящиеся под американским контролем. Есть веские основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.
В мае первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из этих лабораторий могут как бы случайно попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах. Он добавил, что Вашингтон разрабатывает для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы.
Экспонаты выставки в Ухани - Sputnik Молдова, 1920, 09.07.2021
Коронавирус
Ученые объяснили, почему коронавирус не мог появиться в лаборатории Уханя
9 июля, 20:25
267
США не давали никакого значимого ответа на обеспокоенность относительно деятельности своих биологических лабораторий, хотя китайская сторона многократно призывала предоставить четкие пояснения относительно подобной деятельности, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова Аверьянова.
Во время хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о планах милитаристской Японии противостоять СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратила Советская армия в августе 1945 года. Трибунал поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости выступает одним из организаторов мероприятия.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:15В СК прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России
19:00Памяти Профессионала: большой мир кино Жан-Поля Бельмондо
18:45За деньги скрывали нарушения: нескольким пограничникам в Молдове предъявили обвинения
18:20Новая медаль для Молдовы: Михай Кихая завоевал бронзу на ЧМ по гребле
18:15В Кишиневе на несколько дней закроют движение по улице Колумна
18:11Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
18:00Глава МИДЕИ Молдовы Попеску встретится с президентом Румынии Йоханиссом
17:45Есть рост: Нацбанк Молдовы рассказал, насколько увеличились валютные резервы страны
17:28Ушел из жизни французский актер Жан-Поль Бельмондо
17:15В Молдове снова дорожает топливо: НАРЭ опубликовало цены
17:03КC отклонил запрос Генпрокуратуры о приостановке поправок в закон о прокуратуре
17:00МИД РФ поблагодарил посла Молдовы за работу по укреплению сотрудничества
16:45Темп недостаточен: Влах обсудила низкие показатели вакцинации в Гагаузии
16:20В Таможенной службе Молдовы - новый директор
16:16Мария Шумейко из "Ты супер!": я буду просто петь
16:01Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
15:45Примэрия Кишинева закупит тесты на COVID-19 для учителей
15:21В России разработали законопроект о понятии "геноцид народов СССР"
14:57Когда в Молдове повысят минимальную пенсию: ответ властей
14:27Участница шоу "Ты супер!" из Молдовы: чем меня поразили Крутой и Арбенина