https://ru.sputnik.md/20210906/v-sluzhbe-informatsii-i-bezopasnosti-moldovy-sozdano-novoe-podrazdelenie-44542340.html
В Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение
В Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение
В СИБ создано новое подразделение
2021-09-06T20:42+0300
2021-09-06T20:42+0300
2021-09-06T20:42+0300
общество
сиб
реорганизация
спецслужбы
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) обнародовала шестого сентября сообщение о том, что внутри ведомства создано новое подразделение. "Новая структура поможет Службе информации и безопасности успешнее бороться с коррупцией, которая является одной из главных угроза государственности Молдовы", - заявили в ведомстве.Как подчеркнули в СИБ, новое подразделение входит в состав отдела, ответственного за защиту конституционного порядка.Также сообщается, что процесс реорганизации Службы в целом опирается на опыт аналогичных европейских структур."Перераспределение сил и средств учреждения направлено на то, чтобы сделать работу СИБ более эффективной за счет использования и обобщения передового международного опыта в этой области", - отмечает пресс-служба ведомства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
сиб, реорганизация, спецслужбы
В Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение
Новая структура, как отмечают в ведомстве, будет противодействовать фактам коррупции.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) обнародовала шестого сентября сообщение о том, что внутри ведомства создано новое подразделение.
"Новая структура поможет Службе информации и безопасности успешнее бороться с коррупцией, которая является одной из главных угроза государственности Молдовы", - заявили в ведомстве.
Как подчеркнули в СИБ, новое подразделение входит в состав отдела, ответственного за защиту конституционного порядка.
Также сообщается, что процесс реорганизации Службы в целом опирается на опыт аналогичных европейских структур.
"Перераспределение сил и средств учреждения направлено на то, чтобы сделать работу СИБ более эффективной за счет использования и обобщения передового международного опыта в этой области", - отмечает пресс-служба ведомства.