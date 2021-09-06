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В Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение
В Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение
В СИБ создано новое подразделение
2021-09-06T20:42+0300
2021-09-06T20:42+0300
общество
сиб
реорганизация
спецслужбы
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) обнародовала шестого сентября сообщение о том, что внутри ведомства создано новое подразделение. "Новая структура поможет Службе информации и безопасности успешнее бороться с коррупцией, которая является одной из главных угроза государственности Молдовы", - заявили в ведомстве.Как подчеркнули в СИБ, новое подразделение входит в состав отдела, ответственного за защиту конституционного порядка.Также сообщается, что процесс реорганизации Службы в целом опирается на опыт аналогичных европейских структур."Перераспределение сил и средств учреждения направлено на то, чтобы сделать работу СИБ более эффективной за счет использования и обобщения передового международного опыта в этой области", - отмечает пресс-служба ведомства.
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сиб, реорганизация, спецслужбы

В Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение

20:42 06.09.2021
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© Sputnik / Евгений ПанасенкоСлужба информации и безопасности
Служба информации и безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Евгений Панасенко
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Новая структура, как отмечают в ведомстве, будет противодействовать фактам коррупции.
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) обнародовала шестого сентября сообщение о том, что внутри ведомства создано новое подразделение.
"Новая структура поможет Службе информации и безопасности успешнее бороться с коррупцией, которая является одной из главных угроза государственности Молдовы", - заявили в ведомстве.
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Как подчеркнули в СИБ, новое подразделение входит в состав отдела, ответственного за защиту конституционного порядка.
Также сообщается, что процесс реорганизации Службы в целом опирается на опыт аналогичных европейских структур.
"Перераспределение сил и средств учреждения направлено на то, чтобы сделать работу СИБ более эффективной за счет использования и обобщения передового международного опыта в этой области", - отмечает пресс-служба ведомства.
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