https://ru.sputnik.md/20210906/v-sluzhbe-informatsii-i-bezopasnosti-moldovy-sozdano-novoe-podrazdelenie-44542340.html

В Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение

В Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение

В СИБ создано новое подразделение

2021-09-06T20:42+0300

2021-09-06T20:42+0300

2021-09-06T20:42+0300

общество

сиб

реорганизация

спецслужбы

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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) обнародовала шестого сентября сообщение о том, что внутри ведомства создано новое подразделение. "Новая структура поможет Службе информации и безопасности успешнее бороться с коррупцией, которая является одной из главных угроза государственности Молдовы", - заявили в ведомстве.Как подчеркнули в СИБ, новое подразделение входит в состав отдела, ответственного за защиту конституционного порядка.Также сообщается, что процесс реорганизации Службы в целом опирается на опыт аналогичных европейских структур."Перераспределение сил и средств учреждения направлено на то, чтобы сделать работу СИБ более эффективной за счет использования и обобщения передового международного опыта в этой области", - отмечает пресс-служба ведомства.

https://ru.sputnik.md/20210617/sib-otrazil-haker-atak-35151135.html

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2021

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сиб, реорганизация, спецслужбы