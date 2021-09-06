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Военный мятеж в Гвинее: президент захвачен, правительство распущено
Военный мятеж в Гвинее: президент захвачен, правительство распущено
Военный мятеж в Гвинее: президент захвачен, правительство распущено
2021-09-06T12:11+0300
2021-09-06T12:14+0300
в мире
гвинея
африка
мятеж
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КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя задержали президента страны, а позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия Конституции и закрытии границ этой африканской страны, сообщает РИА Новости.По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Позже в Сети появились кадры с президентом, которые были сделаны, предположительно, во время захвата власти мятежниками.На видео глава государства сидит в окружении военных, вероятно, в момент задержания.На всей территории страны "до дальнейшего уведомления" военные ввели комендантский час.Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к Конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Поскольку Гвинея довольно бедная страна, известие о принятии закона о повышении зарплаты Конде, произошедшем в июле, вызвало возмущение народа страны.
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в мире, гвинея, африка, мятеж

Военный мятеж в Гвинее: президент захвачен, правительство распущено

12:11 06.09.2021 (обновлено: 12:14 06.09.2021)
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© AFP 2021 / CELLOU BINANIВоеннослужащие Вооруженных сил Гвинеи в центральном районе Конакри
Военнослужащие Вооруженных сил Гвинеи в центральном районе Конакри - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© AFP 2021 / CELLOU BINANI
КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя задержали президента страны, а позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия Конституции и закрытии границ этой африканской страны, сообщает РИА Новости.
По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Позже в Сети появились кадры с президентом, которые были сделаны, предположительно, во время захвата власти мятежниками.
На видео глава государства сидит в окружении военных, вероятно, в момент задержания.
На всей территории страны "до дальнейшего уведомления" военные ввели комендантский час.
Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к Конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Поскольку Гвинея довольно бедная страна, известие о принятии закона о повышении зарплаты Конде, произошедшем в июле, вызвало возмущение народа страны.
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