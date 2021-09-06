https://ru.sputnik.md/20210906/vybory-gosduma-44521987.html
Где в Молдове смогут проголосовать граждане России на выборах в Госдуму РФ
Где в Молдове смогут проголосовать граждане России на выборах в Госдуму РФ
Где в Молдове смогут проголосовать граждане России на выборах в Госдуму РФ
2021-09-06T13:08+0300
2021-09-06T13:08+0300
2021-09-06T13:18+0300
россия
выборы в госдуму
инфографика
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Для граждан России, находящихся в Молдове, будет открыто 30 избирательных участков, на которых они смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ.В Приднестровье будут открыты 27 избирательных участков, еще три участка откроются на территории Правобережья. Голосование, как и на территории России, будет трехдневным. Для граждан РФ, которые проживают в сельской местности, организуют выездное голосование.В посольстве России в Молдове сообщили, что отдать свой голос на выборах могут граждане России в возрасте от 18 лет и старше. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность: Проголосовать можно также по паспорту, срок действия которого истек.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович сообщил, что от желающих проголосовать не будут требовать сертификата о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.Тем не менее на каждом избирательном пункте будут предприняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Во время пребывания на избирательном участке необходимо надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.
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россия, выборы в госдуму, инфографика
Где в Молдове смогут проголосовать граждане России на выборах в Госдуму РФ
13:08 06.09.2021 (обновлено: 13:18 06.09.2021)
Голосование на выборах в Госдуму в этом году пройдет с 17 по 19 сентября.
Для граждан России, находящихся в Молдове, будет открыто 30 избирательных участков, на которых они смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
В Приднестровье будут открыты 27 избирательных участков, еще три участка откроются на территории Правобережья. Голосование, как и на территории России, будет трехдневным. Для граждан РФ, которые проживают в сельской местности, организуют выездное голосование.
В посольстве России в Молдове сообщили, что отдать свой голос на выборах могут граждане России в возрасте от 18 лет и старше. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность:
заграничный или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт гражданина СССР, если в этом паспорте содержится следующая информация: указание о приложении к гражданству Российской Федерации (на форзаце паспорта), либо есть вкладыш к паспорту, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации, либо имеется штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года;
свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.
Проголосовать можно также по паспорту, срок действия которого истек.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович сообщил, что от желающих проголосовать не будут требовать сертификата о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.
Тем не менее на каждом избирательном пункте будут предприняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Во время пребывания на избирательном участке необходимо надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.