https://ru.sputnik.md/20210906/zavershena-ukladka-posledney-truby-vtoroy-nitki-severnogo-potoka--2-44530278.html

Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"

Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"

Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"

2021-09-06T16:01+0300

2021-09-06T16:01+0300

2021-09-06T16:22+0300

экономика

в мире

северный поток-2

россия

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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании."Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - добавляет Nord Stream 2 AG.Компания подчеркивает, что "Северный поток — 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.

https://ru.sputnik.md/20210902/gaz-severnyi-potok-44433466.html

россия

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в мире, северный поток-2, россия