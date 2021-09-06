https://ru.sputnik.md/20210906/zavershena-ukladka-posledney-truby-vtoroy-nitki-severnogo-potoka--2-44530278.html
Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
2021-09-06T16:01+0300
2021-09-06T16:01+0300
2021-09-06T16:22+0300
экономика
в мире
северный поток-2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44530250_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_851d73f23216e87d48da0d3f33e96ca2.jpg
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании."Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - добавляет Nord Stream 2 AG.Компания подчеркивает, что "Северный поток — 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.
https://ru.sputnik.md/20210902/gaz-severnyi-potok-44433466.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44530250_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9cb37f420c3ac5e6b56c7466af45ac89.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, северный поток-2, россия
Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
16:01 06.09.2021 (обновлено: 16:22 06.09.2021)
Nord Stream 2 AG завершил работы по укладке труб второй нитки "Севпотока — 2"
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Nord Stream 2 AG
, оператор проекта "Северный поток — 2
", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года, передает РИА Новости
со ссылкой на сообщение компании.
"Шестого сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток — 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря
в немецких водах", - говорится в сообщении.
"Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии
, с секцией, тянущейся из вод Дании
, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - добавляет Nord Stream 2 AG.
Компания подчеркивает, что "Северный поток — 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.