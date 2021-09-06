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Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
2021-09-06T16:01+0300
2021-09-06T16:22+0300
экономика
в мире
северный поток-2
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КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании."Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - добавляет Nord Stream 2 AG.Компания подчеркивает, что "Северный поток — 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.
https://ru.sputnik.md/20210902/gaz-severnyi-potok-44433466.html
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в мире, северный поток-2, россия

Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"

16:01 06.09.2021 (обновлено: 16:22 06.09.2021)
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© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкПорт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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Nord Stream 2 AG завершил работы по укладке труб второй нитки "Севпотока — 2"
КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, теперь осуществит стыковку немецкой секции с датской и перейдет к пусконаладке, чтобы начать эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
"Шестого сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток — 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах", - говорится в сообщении.
"Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - добавляет Nord Stream 2 AG.
Компания подчеркивает, что "Северный поток — 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
Экономика
"Газпром": газ по "Северному потоку – 2" будет пущен уже в этом году
2 сентября, 18:37
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