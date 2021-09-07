https://ru.sputnik.md/20210907/afganistan-zakony-shariata-i-soblyudenie-mezhdunarodnykh-dogovorov-44572016.html

Афганистан: законы шариата и соблюдение международных договоров

Афганистан: законы шариата и соблюдение международных договоров

Что будет в Афганистане после прихода к власти талибов

2021-09-07T22:45+0300

2021-09-07T22:45+0300

2021-09-07T22:45+0300

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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада заявил во вторник, что в Афганистане будут действовать законы шариата, передает РИА Новости.Власти Афганистана будут предпринимать серьезные шаги для защиты прав человека и меньшинств "в рамках ислама", также отмечается говорится в распространенном заявлении Хайбатуллы Ахундзады."Исламский эмират" (самоназвание политической системы талибов* – ред.) будет предпринимать серьезные и эффективные шаги по защите прав человека, меньшинств и малоимущих групп в рамках требований священной религии ислама", - заявил Ахундзада.Иностранные дипломаты, посольства, консульства, гуманитарные организации и инвесторы в Афганистане не столкнутся с проблемами и могут спокойно работать в стране, также заявил Ахундзада.Хайбатулла Ахундзада также заявил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, "которые не противоречат законам ислама и национальным ценностям".Талибы* также призвали страны к сотрудничеству.Лидер движения "Талибан"* также отметил, что новые власти Афганистана будут предоставлять возможности для иностранных инвестиций в страну."Исламский эмират Афганистана будет использовать все свои ресурсы для экономических мощи, процветания и развития, помимо укрепления безопасности. Он будет управлять внутренними доходами должным образом и прозрачно, предоставит особые возможности для международных инвестиций и различных секторов торговли, будет эффективно бороться с безработицей", - говорится в заявлении Ахундзады.По его словам, конечная цель новых властей Афганистана будет заключаться в том, чтобы "как можно быстрее поставить страну на ноги" и восстановить ее.Во вторник талибы* объявили новый состав временного правительства Афганистана, и.о. премьер-министра назначен Мохаммад Хасан Ахунд.Талибы* месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы* заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.*Талибан - террористическая организация, запрещенная в России.

https://ru.sputnik.md/20210826/na-zapade-opasayutsya-taliby-mogut-dobit-ekonomiku-ssha-44252707.html

https://ru.sputnik.md/20210907/obyavlen-novyy-sostav-pravitelstva-afganistana-44568549.html

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