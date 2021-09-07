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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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Афганистан: законы шариата и соблюдение международных договоров
Афганистан: законы шариата и соблюдение международных договоров
Что будет в Афганистане после прихода к власти талибов
2021-09-07T22:45+0300
2021-09-07T22:45+0300
политика
в мире
афганистан
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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада заявил во вторник, что в Афганистане будут действовать законы шариата, передает РИА Новости.Власти Афганистана будут предпринимать серьезные шаги для защиты прав человека и меньшинств "в рамках ислама", также отмечается говорится в распространенном заявлении Хайбатуллы Ахундзады."Исламский эмират" (самоназвание политической системы талибов* – ред.) будет предпринимать серьезные и эффективные шаги по защите прав человека, меньшинств и малоимущих групп в рамках требований священной религии ислама", - заявил Ахундзада.Иностранные дипломаты, посольства, консульства, гуманитарные организации и инвесторы в Афганистане не столкнутся с проблемами и могут спокойно работать в стране, также заявил Ахундзада.Хайбатулла Ахундзада также заявил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, "которые не противоречат законам ислама и национальным ценностям".Талибы* также призвали страны к сотрудничеству.Лидер движения "Талибан"* также отметил, что новые власти Афганистана будут предоставлять возможности для иностранных инвестиций в страну."Исламский эмират Афганистана будет использовать все свои ресурсы для экономических мощи, процветания и развития, помимо укрепления безопасности. Он будет управлять внутренними доходами должным образом и прозрачно, предоставит особые возможности для международных инвестиций и различных секторов торговли, будет эффективно бороться с безработицей", - говорится в заявлении Ахундзады.По его словам, конечная цель новых властей Афганистана будет заключаться в том, чтобы "как можно быстрее поставить страну на ноги" и восстановить ее.Во вторник талибы* объявили новый состав временного правительства Афганистана, и.о. премьер-министра назначен Мохаммад Хасан Ахунд.Талибы* месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы* заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.*Талибан - террористическая организация, запрещенная в России.
https://ru.sputnik.md/20210826/na-zapade-opasayutsya-taliby-mogut-dobit-ekonomiku-ssha-44252707.html
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в мире, афганистан

Афганистан: законы шариата и соблюдение международных договоров

22:45 07.09.2021
64
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкМехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации "Талибан"
Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации Талибан - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Стрингер
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Во вторник талибы объявили новый состав временного правительства Афганистана.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада заявил во вторник, что в Афганистане будут действовать законы шариата, передает РИА Новости.
"В будущем все вопросы управления и (образа) жизни в Афганистане будут регулироваться законами святого шариата", - говорится в заявлении.
Власти Афганистана будут предпринимать серьезные шаги для защиты прав человека и меньшинств "в рамках ислама", также отмечается говорится в распространенном заявлении Хайбатуллы Ахундзады.
Афганские дети и женщины в комплексе вилл в Катаре - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Политика
На Западе опасаются: талибы могут добить экономику США
26 августа, 16:12
489
"Исламский эмират" (самоназвание политической системы талибов* – ред.) будет предпринимать серьезные и эффективные шаги по защите прав человека, меньшинств и малоимущих групп в рамках требований священной религии ислама", - заявил Ахундзада.
Иностранные дипломаты, посольства, консульства, гуманитарные организации и инвесторы в Афганистане не столкнутся с проблемами и могут спокойно работать в стране, также заявил Ахундзада.
"Заверяем всех иностранных дипломатов, посольства, консульства, гуманитарные организации и инвесторов в стране, что они не столкнутся ни с какими проблемами. Исламский эмират (самоназвание политической системы талибов* – ред.) делает все для обеспечения их полной безопасности", - говорится в заявлении.
Хайбатулла Ахундзада также заявил, что Афганистан обязуется соблюдать все международные соглашения, "которые не противоречат законам ислама и национальным ценностям".
"Мы хотим сильных и здоровых отношений с нашими соседями и другими странами, основанными на уважении и взаимодействии. Наши отношения с этими странами будут основаны на интересах и выгодах Афганистана. Мы привержены всем международным законам и соглашениям, резолюциям и обязательствам, которые не противоречат исламским законам и национальным ценностям", - говорится в распространенном заявлении Ахундзады.
Талибы* также призвали страны к сотрудничеству.
Лидер движения "Талибан"* также отметил, что новые власти Афганистана будут предоставлять возможности для иностранных инвестиций в страну.

"Исламский эмират Афганистана будет использовать все свои ресурсы для экономических мощи, процветания и развития, помимо укрепления безопасности. Он будет управлять внутренними доходами должным образом и прозрачно, предоставит особые возможности для международных инвестиций и различных секторов торговли, будет эффективно бороться с безработицей", - говорится в заявлении Ахундзады.
По его словам, конечная цель новых властей Афганистана будет заключаться в том, чтобы "как можно быстрее поставить страну на ноги" и восстановить ее.
П/к запрещенного в РФ движения Талибан / Ситуация в Афганистане после смены власти / Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации Талибан - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Политика
Объявлен новый состав правительства Афганистана
19:15
158
1
Во вторник талибы* объявили новый состав временного правительства Афганистана, и.о. премьер-министра назначен Мохаммад Хасан Ахунд.

Талибы* месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане.

В понедельник, 6 сентября, талибы* заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
*Талибан - террористическая организация, запрещенная в России.
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