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Когда ждать в Молдове афганских беженцев
Когда ждать в Молдове афганских беженцев
Когда ждать в Молдове афганских беженцев
2021-09-07T08:30+0300
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Западные лидеры и чиновники ЕС всячески заверяют президента и народ Молдовы в успешности евроинтеграционного пути и обещают любое содействие для вступления страны в Евросоюз. Наполнены ли эти заявления реальным смыслом?Когда-то мы слышали о 30 000 сирийских беженцах, которые идут к нам. Что насчет беженцев афганских?Автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам. Обсудим тему Приднестровья.
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приднестровье, молдова, беженцы, афганистан, утро на sputnik’e, в молдове, видео

Когда ждать в Молдове афганских беженцев

08:30 07.09.2021 (обновлено: 08:42 07.09.2021)
317
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим о ситуации в Афганистане, о том, как она скажется на постсоветских странах, а также беседуем о Приднестровье.
Западные лидеры и чиновники ЕС всячески заверяют президента и народ Молдовы в успешности евроинтеграционного пути и обещают любое содействие для вступления страны в Евросоюз. Наполнены ли эти заявления реальным смыслом?
Когда-то мы слышали о 30 000 сирийских беженцах, которые идут к нам. Что насчет беженцев афганских?
Автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам. Обсудим тему Приднестровья.
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