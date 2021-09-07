https://ru.sputnik.md/20210907/afganskie-bezhentsy-44541840.html

Когда ждать в Молдове афганских беженцев

Когда ждать в Молдове афганских беженцев

Когда ждать в Молдове афганских беженцев

2021-09-07T08:30+0300

2021-09-07T08:30+0300

2021-09-07T08:42+0300

радио

приднестровье

молдова

беженцы

афганистан

утро на sputnik’e

в молдове

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Западные лидеры и чиновники ЕС всячески заверяют президента и народ Молдовы в успешности евроинтеграционного пути и обещают любое содействие для вступления страны в Евросоюз. Наполнены ли эти заявления реальным смыслом?Когда-то мы слышали о 30 000 сирийских беженцах, которые идут к нам. Что насчет беженцев афганских?Автотранспорт с приднестровскими номерами сможет беспрепятственно проезжать территорию Украины с целью транзита до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в МИД Приднестровья, ссылаясь на информацию, полученную по дипломатическим каналам. Обсудим тему Приднестровья.

приднестровье

молдова

афганистан

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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