https://ru.sputnik.md/20210907/dlya-bordina-klyuchevoy-match-eksperty-o-poedinke-farery-moldova-44564799.html
"Для Бордина – ключевой матч". Эксперты – о поединке Фареры – Молдова
"Для Бордина – ключевой матч". Эксперты – о поединке Фареры – Молдова
Что говорят эксперты о матче Фареры-Молдова
2021-09-07T16:50+0300
2021-09-07T16:50+0300
2021-09-07T17:10+0300
спорт
в молдове
сборная молдовы по футболу
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ТИРАСПОЛЬ, 7 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Сборная Молдовы на Фарерах должна взять три очка, потому что объективно сильнее. Об этом говорит репортер из Тирасполя Андрей Павленко. Журналист делает акцент на итальянском стиле молдавской сборной. Он появился, когда команду взял Бордин.Если говорить о всей отборочной кампании чемпионата мира, в пяти матчах Молдова забила дважды, а пропускала в среднем по три мяча за игру. Спортивные журналисты рассуждают, почему проседает статистика.О кадровых проблемах говорит и корреспондент UEFA в Молдове Евгений Баланюк. По его мнению, сборная переживает переходный период.Евгений Баланюк считает, что Молдова и Фареры – две равные команды. Об этом говорят турнирные показатели и первый матч, который в Кишиневе завершился со счетом 1:1.Андрей Павленко предполагает, что на игре с Фарерами скажется травма Ионицы, а Николаеску станет игроком матча, забив победный гол.Сборные Молдовы и Фарерских островов делят последнее место в группе F отборочного турнира чемпионата мира. Их второй очный поединок состоится во вторник, 7 сентября, на стадионе Торсволлур в Торсхавне. Начало матча в 21.45.
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в молдове, сборная молдовы по футболу
"Для Бордина – ключевой матч". Эксперты – о поединке Фареры – Молдова
16:50 07.09.2021 (обновлено: 17:10 07.09.2021)
В преддверии матча квалификации ЧМ-2022 Фарерские острова - Молдова спортивные репортеры рассуждают, почему для Бордина и команды наступили не самые лучшие времена.
ТИРАСПОЛЬ, 7 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Сборная Молдовы на Фарерах должна взять три очка, потому что объективно сильнее. Об этом говорит репортер из Тирасполя Андрей Павленко. Журналист делает акцент на итальянском стиле молдавской сборной. Он появился, когда команду взял Бордин.
"Нужно отдать должное Роберто Бордину. Он старается все время менять состав, что-то находить большее для своей команды. Но при этом результата нет. Считаю, сегодня лично для Бордина - ключевой матч. Если Молдова проиграет или даже сыграет вничью, то работу тренера можно будет признать неудовлетворительной", - убежден Андрей Павленко.
Если говорить о всей отборочной кампании чемпионата мира, в пяти матчах Молдова забила дважды, а пропускала в среднем по три мяча за игру. Спортивные журналисты рассуждают, почему проседает статистика.
"В сборной элементарно не хватает кадров. Это мы почувствовали на матче с Шотландией, когда нападения фактически не было. Итальянский оборонительный стиль, когда команда ждет своего шанса, использует реактивные фланги, хотя там есть Рябчук, не сработал. И фактически уже несколько раз проваливалась тактика Бордина на игру", - считает Павленко.
О кадровых проблемах говорит и корреспондент UEFA в Молдове Евгений Баланюк. По его мнению, сборная переживает переходный период.
"Молдова находится не в лучшем состоянии. Некоторые игроки ушли, кто-то доигрывает. Вливаются в состав молодые футболисты, и, безусловно, для Бордина это не лучшее время в плане результатов. Идет перестроение. Команда ищет себя. Есть проблемы в атакующей линии. Да, сборная, продолжает стараться и сражаться. Но каждый раз не хватает ее на 90 минут. Как правило, пропускают в конце каждого из таймов", - делится наблюдениями корреспондент UEFA.
Евгений Баланюк считает, что Молдова и Фареры – две равные команды. Об этом говорят турнирные показатели и первый матч, который в Кишиневе завершился со счетом 1:1.
Андрей Павленко предполагает, что на игре с Фарерами скажется травма Ионицы, а Николаеску станет игроком матча, забив победный гол.
Сборные Молдовы и Фарерских островов делят последнее место в группе F отборочного турнира чемпионата мира. Их второй очный поединок состоится во вторник, 7 сентября, на стадионе Торсволлур в Торсхавне. Начало матча в 21.45.