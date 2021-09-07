https://ru.sputnik.md/20210907/dlya-bordina-klyuchevoy-match-eksperty-o-poedinke-farery-moldova-44564799.html

"Для Бордина – ключевой матч". Эксперты – о поединке Фареры – Молдова

"Для Бордина – ключевой матч". Эксперты – о поединке Фареры – Молдова

Что говорят эксперты о матче Фареры-Молдова

2021-09-07T16:50+0300

2021-09-07T16:50+0300

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спорт

в молдове

сборная молдовы по футболу

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ТИРАСПОЛЬ, 7 сен - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Сборная Молдовы на Фарерах должна взять три очка, потому что объективно сильнее. Об этом говорит репортер из Тирасполя Андрей Павленко. Журналист делает акцент на итальянском стиле молдавской сборной. Он появился, когда команду взял Бордин.Если говорить о всей отборочной кампании чемпионата мира, в пяти матчах Молдова забила дважды, а пропускала в среднем по три мяча за игру. Спортивные журналисты рассуждают, почему проседает статистика.О кадровых проблемах говорит и корреспондент UEFA в Молдове Евгений Баланюк. По его мнению, сборная переживает переходный период.Евгений Баланюк считает, что Молдова и Фареры – две равные команды. Об этом говорят турнирные показатели и первый матч, который в Кишиневе завершился со счетом 1:1.Андрей Павленко предполагает, что на игре с Фарерами скажется травма Ионицы, а Николаеску станет игроком матча, забив победный гол.Сборные Молдовы и Фарерских островов делят последнее место в группе F отборочного турнира чемпионата мира. Их второй очный поединок состоится во вторник, 7 сентября, на стадионе Торсволлур в Торсхавне. Начало матча в 21.45.

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в молдове, сборная молдовы по футболу