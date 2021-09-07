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Двоих молдавских альпинистов в горах Грузии найти пока не удалось
Двоих молдавских альпинистов в горах Грузии найти пока не удалось
Двоих молдавских альпинистов в горах Грузии пока не нашли
2021-09-07T21:03+0300
2021-09-07T21:03+0300
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КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило во вторник, что внимательно следит за поисками молдавских альпинистов, пропавших в грузинских горах.Напомним, в последний раз молдавские спортсмены-альпинисты выходили на связь 10 дней назад.Наземная операция продолжается, посольство Молдовы постоянно находится на связи с местными властями и родственниками альпинистов.
https://ru.sputnik.md/20210320/ot-kavkaza-do-urala-krutye-priklyucheniya-pridnestrovskogo-alpinista-34046466.html
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молдова, грузия, мидеи

Двоих молдавских альпинистов в горах Грузии найти пока не удалось

21:03 07.09.2021
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© Sputnik / Evghenii PanasencoМинистерство иностранных дел и европейской интеграции
Министерство иностранных дел и европейской интеграции - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Наземная операция продолжается, посольство Молдовы на связи с родственниками альпинистов.
КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило во вторник, что внимательно следит за поисками молдавских альпинистов, пропавших в грузинских горах.
"Спасательные работы затруднены — на вершине Ушба сложные метеоусловия, полеты вертолетов невозможны", - сообщили в МИДЕИ.
Напомним, в последний раз молдавские спортсмены-альпинисты выходили на связь 10 дней назад.
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Наземная операция продолжается, посольство Молдовы постоянно находится на связи с местными властями и родственниками альпинистов.
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