Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210907/erdogan-virus-india-covid-19-44546237.html
Мир за сутки: писатель Эрдоган, новый вирус в Индии и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: писатель Эрдоган, новый вирус в Индии и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: писатель Эрдоган, новый вирус в Индии и ситуация с COVID-19
2021-09-07T08:45+0300
2021-09-07T08:59+0300
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1d/35292517_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f809f2856a488cbef50ef23d7d51c13d.jpg
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал книгу под названием "Более справедливый мир возможен". Ее продажа в стране массово началась в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.В книге Эрдоган акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в частности, на несправедливости, миграционном кризисе, международном терроризме и исламофобии, дискриминации и двойных стандартах.Сообщается, что в ней Эрдоган утверждает, что институты, ответственные за установление глобальной справедливости, работают по инерции. Решить современные проблемы посредством институтов, сформированных в соответствии с требованиями прошлого, невозможно, более того, очевидно, что эти институты создают новые проблемы, утверждает турецкий лидер.Все доходы от книги, переведенной на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки, будут переданы Управлению по чрезвычайным ситуациям Турции.Вспышка смертельно опасного вируса Nipah зафиксирована в ИндииМинздрав Индии сообщил, что симптомы смертоносного вируса выявлены уже у 11 человек в штате Керала. Министр здравоохранения штата Вина Джордж также уточнила, что состояние заразившихся пока стабильно, пишет РИА Новости.Сообщается, что вирус Nipah распространяется летучими лисицами и мышами, обычно он передается людям, употребляющим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах – в штате Керала.Для предотвращения распространения заболевания Минздрав Индии рекомендовал усилить эпидемиологический надзор и провести более интенсивное отслеживание контактов заболевших.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 221 миллиона.На утро 7 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 221 069 535. Из них 4 574 662 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (40 018 318). Следом идут Индия (33 027 621) и Бразилия (20 899 933).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 051 516), Россия (6 929 862), Франция (6 924 325), Турция (6 412 247), Аргентина (5 203 802), Колумбия (4 919 773) и Испания (4 887 112).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 398 900 случаев заражения, в Румынии – 1 107 043.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 270 685. В понедельник профильное министерство сообщило о 466 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6445, выздоровело 259 499 человек.
https://ru.sputnik.md/20210901/v-indii-ot-likhoradki-denge-umerli-45-detey-44378533.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1d/35292517_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_65ca9d94984a2601ad0523c010ddaad5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире

Мир за сутки: писатель Эрдоган, новый вирус в Индии и ситуация с COVID-19

08:45 07.09.2021 (обновлено: 08:59 07.09.2021)
145
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал книгу под названием "Более справедливый мир возможен". Ее продажа в стране массово началась в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
В книге Эрдоган акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в частности, на несправедливости, миграционном кризисе, международном терроризме и исламофобии, дискриминации и двойных стандартах.
Сообщается, что в ней Эрдоган утверждает, что институты, ответственные за установление глобальной справедливости, работают по инерции. Решить современные проблемы посредством институтов, сформированных в соответствии с требованиями прошлого, невозможно, более того, очевидно, что эти институты создают новые проблемы, утверждает турецкий лидер.

"В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира", – пишет турецкий лидер.

Все доходы от книги, переведенной на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки, будут переданы Управлению по чрезвычайным ситуациям Турции.

Вспышка смертельно опасного вируса Nipah зафиксирована в Индии

Минздрав Индии сообщил, что симптомы смертоносного вируса выявлены уже у 11 человек в штате Керала. Министр здравоохранения штата Вина Джордж также уточнила, что состояние заразившихся пока стабильно, пишет РИА Новости.
Сообщается, что вирус Nipah распространяется летучими лисицами и мышами, обычно он передается людям, употребляющим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.
Ситуация в Индии в связи с коронавирусом - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
Общество
В Индии от лихорадки денге умерли 45 детей
1 сентября, 11:18
88
Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах – в штате Керала.
Для предотвращения распространения заболевания Минздрав Индии рекомендовал усилить эпидемиологический надзор и провести более интенсивное отслеживание контактов заболевших.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 221 миллиона.
На утро 7 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 221 069 535. Из них 4 574 662 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (40 018 318). Следом идут Индия (33 027 621) и Бразилия (20 899 933).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 051 516), Россия (6 929 862), Франция (6 924 325), Турция (6 412 247), Аргентина (5 203 802), Колумбия (4 919 773) и Испания (4 887 112).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 398 900 случаев заражения, в Румынии – 1 107 043.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 270 685. В понедельник профильное министерство сообщило о 466 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6445, выздоровело 259 499 человек.
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:30Разработчик российского препарата от коронавируса "МИР-19": побочных эффектов нет
09:58Где в Кишиневе 7 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Стамате: деятельность главы НАЦ будет проверена
09:15Выбраны кандидаты в состав Центризбиркома Молдовы
09:00Токарчук: ждет ли Молдову платная вакцинация "Спутником V"
08:45Мир за сутки: писатель Эрдоган, новый вирус в Индии и ситуация с COVID-19
08:30Когда ждать в Молдове афганских беженцев
08:00Манастрылы: улучшат ли "хорошие люди" отношения с Россией
07:30Эксперт: в Молдове резко выросли цены на недвижимость, количество сделок упало
07:00Самый точный прогноз погоды: по Молдове ударят заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 7 сентября
ВчераС молотка: шляпу Наполеона планируется продать на аукционе
ВчераОлеся Стамате: "Работу генпрокурора нельзя назвать удовлетворительной"
ВчераФедор Емельяненко займется садоводством
ВчераЗарегистрирована Пекинская фондовая биржа, уставный капитал - 155 миллионов долларов
ВчераКурс валют на вторник: основные игроки сдают позиции
ВчераДелон - о смерти Бельмондо: "Я абсолютно подавлен"
ВчераКак решить проблему с приднестровскими номерами
ВчераКишинев отказывается от "школьного" общественного транспорта
ВчераВ Службе информации и безопасности Молдовы создано новое подразделение