https://ru.sputnik.md/20210907/erdogan-virus-india-covid-19-44546237.html

Мир за сутки: писатель Эрдоган, новый вирус в Индии и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: писатель Эрдоган, новый вирус в Индии и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: писатель Эрдоган, новый вирус в Индии и ситуация с COVID-19

2021-09-07T08:45+0300

2021-09-07T08:45+0300

2021-09-07T08:59+0300

в мире

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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал книгу под названием "Более справедливый мир возможен". Ее продажа в стране массово началась в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.В книге Эрдоган акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в частности, на несправедливости, миграционном кризисе, международном терроризме и исламофобии, дискриминации и двойных стандартах.Сообщается, что в ней Эрдоган утверждает, что институты, ответственные за установление глобальной справедливости, работают по инерции. Решить современные проблемы посредством институтов, сформированных в соответствии с требованиями прошлого, невозможно, более того, очевидно, что эти институты создают новые проблемы, утверждает турецкий лидер.Все доходы от книги, переведенной на английский, арабский, немецкий, французский, русский и испанский языки, будут переданы Управлению по чрезвычайным ситуациям Турции.Вспышка смертельно опасного вируса Nipah зафиксирована в ИндииМинздрав Индии сообщил, что симптомы смертоносного вируса выявлены уже у 11 человек в штате Керала. Министр здравоохранения штата Вина Джордж также уточнила, что состояние заразившихся пока стабильно, пишет РИА Новости.Сообщается, что вирус Nipah распространяется летучими лисицами и мышами, обычно он передается людям, употребляющим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах – в штате Керала.Для предотвращения распространения заболевания Минздрав Индии рекомендовал усилить эпидемиологический надзор и провести более интенсивное отслеживание контактов заболевших.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 221 миллиона.На утро 7 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 221 069 535. Из них 4 574 662 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (40 018 318). Следом идут Индия (33 027 621) и Бразилия (20 899 933).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 051 516), Россия (6 929 862), Франция (6 924 325), Турция (6 412 247), Аргентина (5 203 802), Колумбия (4 919 773) и Испания (4 887 112).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 398 900 случаев заражения, в Румынии – 1 107 043.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 270 685. В понедельник профильное министерство сообщило о 466 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6445, выздоровело 259 499 человек.

https://ru.sputnik.md/20210901/v-indii-ot-likhoradki-denge-umerli-45-detey-44378533.html

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в мире